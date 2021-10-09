依山傍水的大溪，擁有自然與文史薈萃的豐厚底蘊。帶上相機，來一場秋攝大溪風情的旅程，以鏡頭捕捉隱藏在老城裡的繽紛色彩。

秋日踏青，享受河濱公園的開闊綠意；接著拜訪隱於山林的玫瑰園祕境，品嚐南歐家常料理；飽餐一頓後，前往建造於日治時期的舊隧道，感受往昔手押車運送客貨的歷史氛圍；到農場拍攝美照、與動物互動，療癒一下；最後，在大溪老城的茶屋中感受在地工藝之美。

濱水綠意 大溪河濱公園

秋高氣爽的天氣最適合沐浴在和煦陽光與自然美景中，晨間到訪坐落在大漢溪左岸的「大溪河濱公園」，用園內現有素材構築一幀幀美好景緻。這座占地6.9公頃的濱水綠地，依傍綠樹青青的小山丘，放眼望去是整齊樹林與廣袤草地交織而成的開闊，令人心曠神怡。

走進公園，沿著木棧道愜意漫步，行經「生態調節池」時，不妨閒坐在水岸廣場，欣賞平靜水面映照出蔚藍晴空；信步來到「落羽松林」，碧草茵茵的草坪是十分受歡迎的野餐地點，一排排落羽松提供舒適的涼蔭，待季節轉涼後，轉為紅黃葉色時更增添浪漫風情。此外，公園的裝置藝術也是攝影熱點，巨大的紅心列隊通向一座LOVE英文字母裝置，搭配周圍植物造景，隨興擺拍，你就是網帥、妳就是網美。

浪漫鄉村風 Emmie的南法玫瑰園

在公園盡興拍照之後，來到隱於山林之中的祕境餐廳「Emmie的南法玫瑰園」，這裡起初是店主Emmie的私家花園，喜愛玫瑰的她特別建造一間南法鄉間常見的紅磚花屋，收藏從歐美遠渡而來的各品系玫瑰。為了與外界共享玫瑰園的美好，她將花屋改建餐廳，營造出能與一園玫瑰共進美食的浪漫環境。



玫瑰花園圍繞著花屋餐廳，與別出心裁的歐風裝置相映成趣。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

招牌料理「匈牙利燉豬肉」是店家真心推薦的南歐家常菜，選用保有鮮美口感的溫體豬後腿肉，以凱莉茴香、匈牙利紅椒等數種香料，加上德國黑啤酒與紅酒慢燉而成，一口咬下，就能享受香料及醇厚黑啤酒交融的美味，佐餐搭配淋上燉肉醬汁的奶油馬鈴薯泥，是相當正統的吃法；「蝦爆墨魚麵」採用口感Q彈的墨魚麵條，以蒜香與白酒清炒入味，香氣十足的初榨橄欖油與麵體巧妙融合，襯出大白蝦的鮮甜。用餐之餘，一邊聽Emmie娓娓道來栽植玫瑰的故事，一邊以鏡頭捕捉法國安蘇菲玫瑰等珍貴品種的美麗。



品嚐店主Emmie再現南歐旅行時記憶中的美味料理。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

思古尋幽 舊百吉隧道

品嚐完美味料理，繼續背起相機，驅車前往北橫公路上的「舊百吉隧道」，尋幽走讀一段歷史。隧道於1944年建成，是早期大嵙崁至角板山的要道，角板山出產的粗樟與生活物資，主要透過當時的人力輕便鐵道與手押車運輸，手押車是日治時期特有的交通工具，裝上板凳亦可作為載客使用。舊百吉隧道歷經土石崩塌與封閉禁行，於2007年轉型為遊憩步道，隧道設置今昔對照導覽板，也復原一小段輕便鐵道，讓造訪此地的遊客，進一步認識這段歷史。

隧道兩邊的洞口蓊鬱林蔭，與靜謐的隧道交織出獨特氛圍，伴隨自然光線，洞口內外都能拍出不一樣的祕境風格；隧道內涼風習習，步行的途中，也能將輕便鐵道與手押車的歷史痕跡映入相機視窗。走逛完舊百吉隧道，也可順遊附近的古道群，其中「百吉林蔭步道」是過去被輕便鐵道取代的高繞路線，登上山嶺最高處的休息站眺望大溪景色，讓身心靈都放鬆。



滿覆苔痕的舊隧道隱於綠蔭之中。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

療癒樂園 富田香草休閒農場

逛完大溪史蹟，踏進有可愛動物相伴的「富田香草休閒農場」，開啟療癒的拍照時間！農場迎面而來的是心型紫藤架與黃金串錢柳環繞而成的步道，蝴蝶翩然飛舞，穿梭於種植著季節花卉與香草的花田，畫面美不勝收。農場主人楊三貴除了維護花草環境，也抱持友愛動物的想法，撥出部分花田空間，規劃成蛋雞、馬、迷你驢、羊駝、流浪貓狗等互動場域，在這邊不僅能與動物近距離接觸、拍下動物可愛模樣，也能透過動物體驗學習生命教育，獲得滿滿的正向能量。



富田香草休閒農場。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

農場內的歐風造景同樣療癒人心，草地上隨處可見馬車、城堡、老爺車等風格擺設，被稱為「愛情城堡」的餐廳外牆，滿是童心十足的動物彩繪，繽紛色彩彷彿置身童話仙境；人氣拍攝景點「水上教堂」則以玻璃打造，透明教堂矗立於池塘中央，天氣好時，還能拍出映照教堂倒影的夢幻照片。



充滿繽紛童心的造景。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

百年工藝 十二茶屋

返回大溪老城區，在充滿古典氛圍的「十二茶屋」，度過悠閒的午後。茶屋由百年企業大房豆干第四代傳人黃建嘉經營，店內私人收藏品與沉穩的裝潢色調，營造出簡約禪風環境。為體現「生活即藝術、藝術即生活」的理念，黃建嘉融入大溪在地木工藝與豆製工藝發展而成的極致美學，用料理與五感體驗，展現老城的美好底蘊。



茶屋的疊蓆包廂擺設著私人收藏佛像與掛畫，還有來自京都的古董茶桌。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

茶屋以豆製工藝創意發想輕食料理，挑選在地小農食材，以少調味的蔬食呈現二十四節氣的養生概念。「灌園豆干腐乳手捲」以豆漿和豆皮製作輕薄微酥的手捲皮，裹入黑豆干、素豆鬆及豆腐乳苜蓿芽沙拉，嚐起來清爽不膩；「香蹄荷葉粽」以米粒包裹素豆鬆內餡，每一口都能嚐到荷葉的清香。搭佐豆香十足的「蛋豆角」及適合秋日飲用的菊花茶，在美好空間內回顧一整天的拍攝成果，再次細細地品味大溪。

茶屋輕食的花藝盤飾，展現極致美學。圖／鄒保祥、翁睿坤、賴智揚

※本文轉載自 《桃園誌》No：76