各運動協會習於請政治人物擔任要職，淪為特定人或群體壟斷現象。有多少資源真用於選手身上，一直有疑問。圖為2021.7.12 總統蔡英文出席「東京奧林匹克運動會代表團授旗典禮」。擷自總統府flickr

台灣東奧代表團搭專機前往日本，卻傳出體育高層坐商務艙、選手坐經濟艙之事，引發社會譁然，也讓人想起2017年的體育改革，到底改了什麼？

各單項運動協會，雖接受國家補助，但本質上屬人民團體，除非進一步登記為法人，否則，就只能適用規範密度極低的人民團體法。尤其是在國際奧運憲章裡，明確要求各國政府對於其本國的奧運委員會，不得加以干涉，以來保持其獨立運作下，故基於自治原則，主管機關能監督的力道相當有限，就易形成封閉體系。

甚且各運動協會也習於請政治人物擔任要職，雖可因此發揮影響力，並方便國家補助之申請，卻使各協會易為特定人或群體壟斷的現象，故有多少資源真用於選手上，就一直有疑問。

選手受不公對待時有所聞

尤其選手參加奧運，其所背負者，往往已非個人榮譽，而是國人高度期待。惟在每四年的奧運賽事裡，總發現有選手受到不公對待。更糟的是，一旦選手受傷，到底這些國家補助的資源能到何等程度，才足以回復往日身手，卻常讓選手在暗地裡哭泣。若因此痛心而再蒙徵召時拒絕，又得背負不愛國的罵名，如此的結果，就令這些全心付出的選手，倍感痛心。

在民眾要求體育改革的呼聲下，立法院於2017年全面修正國民體育法。其中第32條第1項就規定，各協會須開放給所有民眾參與，且在第39條第1項明文有罪確定者不可擔任理事長外，更於第36條第1項明文，理事長不得任命配偶、三親等內血親、姻親為專任工作人員，以期打破各協會的封閉與私有化現象。

惟在修法後的選舉，卻出現與政黨選舉相類似的弊端，即人頭會員，或各協會找會員相互加入與灌票之情事。這些弊端，雖有被檢察官起訴且經法院判有罪，卻都以緩刑為終，而因國民體育法例外允許此等情況仍可擔任協會要職下，現今的運動協會是否已屬公開、透明，肯定得打個大問號。

選手權益應受契約保障

也因此，如何在國家監督與團體自治間取得平衡，勢必得全面徹底為體育政策的檢討與改造，這絕非僅是修幾個條文就能解決。尤其是有關運動協會的性質，到底是繼續適用規範密度極低的人民團體法，抑或在法制上全面要求法人化，肯定是必然思考的前提。

而在全面檢討體育政策，恐是曠日廢時，甚至在奧運結束後，恐又無人問津下，當務之急，或在於選手代表國家出賽時，由運動協會與選手間，立下白紙黑字的契約。

因現行選手代表國家出賽，似乎依憑者，僅是選手與協會的義理，即代表國家出賽，是你的榮譽與責任，致很難在事前將之付諸於契約。這種相當傳統的思維，或許有其必要，卻很易形成爭議，尤其是出賽受傷，到底醫療費用由誰負擔，直到現在，仍是爭議重重，若動輒以人情事故來解決，實非根本解決之道。故類如奧運這類大賽，或應由體育署先訂定一個制式契約，這其中包括出賽前的訓練、比賽、機票、住宿、保險，甚至是受傷後的賠償費用等等，再交由各運動協會與選手為契約的修改與訂立，如此既能免於像這次的搭機爭議，更能讓選手無後顧之憂。



作者認為，類如奧運這類大賽，或應由體育署訂定一個制式契約，包括出賽前的訓練、比賽、機票、住宿、保險，甚至是受傷後的賠償費用等等，再交由各運動協會與選手為契約的修改與訂立，如此能免於爭議，更讓選手無後顧之憂。圖／擷自蘇貞昌臉書，民報合成

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