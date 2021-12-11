台灣的健保制度建立後，大部分的醫療照顧都由健保的規定付費給醫院或醫療診所，是依據醫師及醫療單位代表與健保局共同訂立的收費標準。示意圖／健保署、Pixabay，民報合成

戰後日本開辧了醫療保險制度，家父去日本也訪視一些舊日由台北醫學校回日本執業、開業的一些朋友，後來日本醫師參與設計了「健康保險」來給付就醫費用的制度，就需要學習如何申請醫療服務費用，以得到付款來「維持」醫務費用及服務。此制度用醫療相關的服務及內容的規定，來判斷醫師的服務「價值」，另外安排的檢查、醫藥價、住院的費用等等另外訂定價格來給付給醫師及醫院。他們在日本執業的朋友為了要申報的工作的服務內容，必須先了解成本，以便可收到照顧病人的費用來維持醫務，因而創了新的必修「功課」，就是如何做好連結「醫術」與「算術」。醫師及醫院的醫療作業及器材的使用都得「精算」來減少虧損，或是找些方法來調整報價以求得好的給付。

今台灣的健保制度建立後，大部分的醫療照顧都由健保的規定付費給醫院或醫療診所，是依據醫師及醫療單位代表與健保局共同訂立的收費標準。分析了不同階級醫院的門診、住院成本，再設計給付及限制，不同等級的藥品、醫療作業的費用，甚至連檢查及處置都以不同點數來設定，然後以醫療保險的總額計算各點數的價格來給予。幾年前在天下雜誌也刊登了一篇文章，其主題是「醫術變算術」，當時各醫院因論量計酬的給付下，各醫院提出醫生無底薪制，更引發了衝量的執業。各醫療機構也為了讓病人信服而創立很多「次專科」及「科主任」來吸引病人「消費」及相互轉介。同時也增加貴重儀器或特殊技術的檢驗，並增加使用貴重藥物。

最近有一篇登在「健康名人堂」的文章指出台灣有些企業投資設立的醫院在目前的健保制度下經營很難有「利潤」。當醫院行政的人須面對投資、設備、人力及日新月異的醫療器材籌備經費來維持作業，有些企業投資的醫院，甚至於用「租賃」公司的模式經營，因而醫療服務就得為支付「租賃」的費用而調整作業。因爲有這些的外在因素及不同的營運需求而不得已調整作業的模式來計算以維持收支平衡。因此所牽涉的經營「算術」就更加複雜，無形中就把算術加入醫療行為中。其實這種醫院的「投資」，會間接或直接影響醫院的運作模式及醫療品質，也會影響醫療工作人員的心態，連帶也會影響醫療行為及態度。年終經過健保預算的計算後，各醫療機構有時候會回收到「點數」，這些作業就牽涉到算「數」。

如果在「全民健康保險」的模式下讓大家都可以享受的就醫及治療，如何維持支付與受益者之間平衡，或許要把醫療及算「數」雙方帶入討論，來找出醫師及病人都可接受共識。

近來社會都同意應提供民眾好的醫療服務，從「經濟」學的角度來說，社會的醫療福利是正面或是負面的經濟值得大家討論。一般民眾要求方便、高品質、又便宜的醫療照顧，問題是醫療服務要好，其成本是很昂貴的。硬體的設施、提供服務的人力、物資都花費很多成本。如果大家要求愈多愈好的醫療，成本就愈高，這些都需要在「醫術」及「算術」之間精算。

病人及家屬在求醫時也有許多心態是以「經濟」的角度去考量。例如住院的病房等級、使用貴重的自費藥物、貴重儀器的檢查或治療等等，都需要在上述兩個「術」之間思考。當然有些醫療人員也有人在經濟利益上推銷。

這些現象在醫療科學進步的過程中，希望可以有客觀的判斷、評估來平衡，同時在醫學教育上，我們也要深思，如何加強習醫者的人文關懷與道德倫理，而不要讓「算術」凌駕於「醫術」之上，而使得新一代的醫療服務者看不到為病人治病解憂、起死回生的這種專業才能享受到的「意義」。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台