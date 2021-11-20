晴空伴著涼爽清風，正是巡遊新屋的好時節。置身在海濱與在地新舊文化交織的美好風景之中，以最愜意的步調，感受在地慢活樂趣。步上觀景台，飽覽海天一色的絕美景緻，讓身心都放鬆。圖／翁睿坤、林煒凱

從新屋海濱開啟一日旅程，在重生的哨所建築，走讀傳承先民捕魚智慧的石滬故事；參訪延續百年的在地媽祖信仰與廟宇洗滌心靈，在美麗庭園享用農園直送的健康美味；再前往冒險體驗園區，以驚險萬分的高空設施挑戰自我；最後在懷舊風情的三合院度過下午茶時光，作為新屋之旅的完美句點。

耕海智慧 新屋石滬故事館

一早漫步新屋海濱，造訪「新屋石滬故事館」探索百年石滬文化的在地故事。築石滬是一種傳統的捕魚方式，在潮間帶堆砌鵝卵石後，利用潮汐變換的位差捕撈漁獲，體現客家先民的捕魚智慧。為傳承百年石滬文化，退役的蚵一哨所經過整修活化，成為台灣本島第一座石滬故事館，以環境教育的方式，致力推動海洋保護。

館內的「漁滬文化導覽區」陳列石滬模型與文物，鉅細靡遺地說明石滬相關知識；在「海創客教室」，還能透過手作打造海廢再生成品；體驗完做中學的樂趣，來到3樓「石滬觀景區」，一覽一望無際的海景，聽海觀浪，徹底放鬆身心。故事館12月規劃推出食農新體驗，以漁獲保存醃漬成為提鮮佐料的鹹醢、客家鹹豬肉、桔醬、蔓荊、海鹽等在地元素發想美味的餐點飲品，暢快享用的同時，更深入瞭解漁民飲食及海洋客家文化。



從修築工藝、在地特色到漁業，綜覽百年石滬文化。圖／翁睿坤、林煒凱

心靈寄託 新屋天后宮

閱讀在地石滬故事之後，到濱海的「新屋天后宮」走走，心神領會沿海居民重要的信仰中心。新屋天后宮主祀媽祖，1878年分香自北港朝天宮，歷經大殿失火及幾度改建，逐漸發展為今日規模。來到廟前，一眼可見巨大青銅媽祖像佇立於廟宇旁，遙望永安漁港，守護著當地漁民。



走進正殿，映入眼簾的是方正的格局與上方整齊排列的平安燈，伴隨煙霧繚繞，手持香柱或雙手合十，向媽祖祈願平安順遂，帶來心靈上的平和。參香之餘，還能端詳以精細作工呈現的廟宇特色，像是門神木雕彩繪、象徵「賜求靈驗」與「四季平安」的獅子戲綵球與瓶插四季花卉的石牆等；大殿前方鏤空的龍柱，則是以大石細細雕琢而成。焚香祝禱後，於廣場榕樹下稍歇，感受百年鼎盛香火與信眾虔誠的心。

廣場青銅媽祖像形象源自福建湄州媽祖，法相莊嚴。圖／翁睿坤、林煒凱



新屋天后宮擁有許多值得細細觀察的建築特色。圖／翁睿坤、林煒凱

純樸美味 永安61庭園咖啡

午餐時刻，來到鄰近永安漁港的「永安61庭園咖啡」歇腳。店主Kevin因難忘家鄉的美好慢活，與太太Neko一同返鄉，並以自然生態為理念，在自家土地上打造一座夢想許久的咖啡館。庭園保留大部分原有樹木，增植了果樹，開闢農圃、生態池與溫室，為到訪來客提供與大自然互動的美好體驗。



從畫草圖到製作模型，店主Kevin一手打造附設生態農場的理想咖啡館。圖／翁睿坤、林煒凱

Kevin與Neko取材自家農園與在地食材，以凸顯原味健康概念，設計一系列餐點飲品。「漁夫海鮮燉飯」運用當日漁獲與現採九層塔葉製作，鮮美海味與青醬包覆著飯粒，佐以起司粉和綠卷葉萵苣，讓人吃得健康又滿足。人氣甜點「冰淇淋南瓜鬆餅」口感酥脆扎實，嚐得到帶皮南瓜的香氣與濃濃蛋香，配上清爽的冰淇淋與鮮奶油別具一番滋味；咬下由農園檸檬製成奶油及乳酪奶霜的「檸檬派」，淺啜老派的中深焙風味美式咖啡，在舒適環境裡享受緩慢步調的閒適。



永安61庭園咖啡餐點重視食材原味、健康養生的理念。圖／翁睿坤、林煒凱

自我挑戰 桃園青年體驗學習園區

飽餐後，前往北台灣最大的冒險體驗園區「桃園青年體驗學習園區」，挑戰自我極限，動動身體紓解壓力。園區經過美國ACCT協會安全認證，擁有超過60項高低空及自我確保設施，在專業教練帶領下，突破心理舒適圈，大膽嘗試園內設施，人生，就是要無所畏懼。



在園區內使用CS安全弓箭射箭，紓壓又有趣。圖／翁睿坤、林煒凱

冒險挑戰前，教練會先評估學員身心狀況，由低空設施體驗開始，再穿上高規格安全裝備，逐步往高空設施前進。自我挑戰分為攀爬、高空橫向移動及跳躍，像是「16米自由落體」及上攀至柱子頂端下躍的「信心擊球」，教練鼓勵自發性的挑戰，因為突破內心恐懼與克服難關的過程，才是挑戰的意義所在。園區平日開放個人體驗，今年更因應東京奧運盛會，規劃以闖關遊戲為主題的「TYAC極限冬運」，讓人在運動賽事的熱血氛圍中，找到認識自我的最佳途徑。



自發性地克服對高度的恐懼與不安全感，讓自己獲得正向思考的能量。圖／翁睿坤、林煒凱

懷舊午茶時光 行荷居

挑戰極限後，在懷舊感十足的紅磚三合院，開啟輕鬆寫意的下午茶。坐落在田園景緻中的親子寵物友善餐廳「行荷居」，店主米米與先生一家各自發揮烹飪及烘焙的專長，不僅有精心設計的台式居酒屋菜色，假日午後，更供應著療癒心靈的手工甜點。



行荷居在樣式古樸的三合院打造台式居酒屋。圖／翁睿坤、林煒凱

以真材實料製作，「花生巴斯克蛋糕」選用新竹福源花生醬，濃純花生味融入口感厚實綿密的蛋糕，是店家多方嘗試的創新口味；由法芙娜無糖可可粉和初鹿牧場鮮乳製作的手指餅乾，加上卡魯哇咖啡酒、馬斯卡彭起司，成為香甜入口即化的「提拉米蘇」；口感濃郁的甜點配上帶有輕盈荔枝香氣的「貴妃鮮奶茶」，或是搭配香醇巧克力味的摩卡，各有不同層次風味。在古樸三合院享受西式甜點，台洋融合的下午茶時光，讓人沉醉其間，悠悠度過慢活的一天。



週末午茶時光可享用店家手工製作的療癒甜點。圖／翁睿坤、林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：77