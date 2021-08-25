美國國會眾議院8月24日通過一項3萬5千億美元社會保障網的預算案，將把拜登總統的立法優先事項向前推進一大步。

議員們還同意下月底就1兆美元的基礎設施開支案進行表決。這項開支案將修復美國不斷破損的公路橋樑並擴大寬帶服務。

眾議院以220票支持、212票反對通過了這項龐大的社會保障網開支案，這並不是這項法案的最後表決，但顯示民主黨人有可能在今後幾個星期讓拜登在2020年成功競選總統期間承諾的開支項目在國會闖關。民主黨人在參眾兩院都比共和黨人有微弱多數。

拜登的方案將大力擴展聯邦政府在千百萬美國人生活中所發揮的作用。民主黨領袖支持拜登的方案，但是，10名溫和派民主黨眾議員要求首先通過基礎設施法案，否則他們不願意就龐大的社會保障網法案進行表決。本月早些時候，參議院以69票支持、30票反對的跨黨表決結果 在民主黨領袖與溫和派民主黨眾議員達成協議之後，眾議院就社會保障網案進行了表決。

這些溫和派議員與眾議院民主黨內進步派議員有分歧。眾議院議長佩洛西和其他民主黨領袖提議，現在就社會保障網方案進行表決，但將在9月27日前就基礎設施案進行表決。這些溫和派民主黨眾議員接受了這一條件。

議長佩洛西一直希望盡快批准3萬5千億美元的預算大綱。參議院民主黨人最近以50票對49票，法案遭到共和黨參議員的一致反對。他們說，該法案成本過於龐大，並且是在推動共和黨人所批評的社會主義議程。

眾議院進步派民主黨人把這部法案視為優先事項，他們要為三到四歲的兒童提供全民免費幼兒園預科教育，並為高中畢業生提供兩年的免費社區大學教育，同時為老年人增加醫療福利，並首次為牙科、視力和聽力保健提供資金。

這項社會保障網方案還將投入新的資金，用於抗擊氣候變化，修改聯邦移民法律，並試圖降低處方藥價格。民主黨人希望通過提高公司和年收入超過40萬美元的個人的稅率來支付這項方案的成本，而共和黨人反對增稅。這些改變將廢除共和黨人在2017年落實的一些減稅措施。

雖然有19名參議院共和黨人投票支持基礎設施法案，一些眾議院共和黨人也有可能支持，但是預計不會有任何一位共和黨議員投票支持更為龐大的社會保障網法案。

在眾議院通過了這項寬泛綱領性的社會福利開支案後，民主黨議員預計將在今後幾個星期內製定他們希望通過的各個項目的具體細節。

一個月後，他們將就基礎設施案進行表決，然而，他們是否能夠在此之前就一長串的項目細節達成一致，目前還不清楚。

共和黨議員一致抨擊說，民主黨人的社會保障網方案成本過高，越權過度，是要慷政府之慨來實現社會主義願望。拜登和民主黨人則說，需要這樣的開支案來給千百萬美國人一個躋身中產階級並改善家人生活的機會。