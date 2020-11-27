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每日國際焦點

因可能遭冠狀病毒汙染，北京新發地市場全面清理水產、冰鮮、凍貨、冷藏肉類、海產品，暫停銷售水產冷凍品。

歐盟議會以631同意3反對59棄權，通過敦促歐盟制裁土耳其，以支持歐盟會員國塞浦路斯。

阿根廷傳奇球星馬拉度納25日心臟病發過世，全球球迷哀悼。

衣索比亞總理阿比稱提格雷戰事已經進入最後階段。

中國

因可能遭冠狀病毒汙染，北京新發地市場全面清理水產、冰鮮、凍貨、冷藏肉類、海產品，暫停銷售水產冷凍品。

南韓

與中國同意準備習近平訪韓。

紐西蘭

近百隻鯨豚大批擱淺。

亞塞拜然

議會通過，因為法國參議院11月25日決議承認阿爾察赫獨立，將不讓法國參與阿爾察赫問題調停。雖然法國外長反對參議院決議。法國有40~60萬亞美尼亞裔。

塞浦路斯

歐盟議會以631同意3反對59棄權，通過敦促歐盟制裁土耳其，以支持歐盟會員國塞浦路斯。

德國

新冠死亡數達新高，總理梅克爾延長封鎖措施。

立陶宛

發現首隻染冠狀病毒的貂。

美國

迪士尼裁員人數將從2.8萬增加至3.2萬，因應疫情造成樂園來園人數大減。

墨西哥

逮捕殘殺摩門教婦孺的毒梟殺手。該凶殺案曾引起美國總統川普要求美墨對毒梟宣戰，並一度威脅將把毒梟列為恐怖組織。此次逮捕顯示兩國軍警恢復合作。墨西哥前國防部長薩爾瓦多·辛費戈斯於10月15日在洛杉磯遭逮捕，一度引起兩國關係緊張，11月18日美方撤銷指控。

巴西

阿雷格里港所屬南大河州州法庭向家樂福提告求償2億巴西里亞爾，相當於10.7億元新台幣。阿雷格里港家樂福20日發生警衛執勤過當造成黑人死亡的案件，引起全國大暴動，造成大量損失。

阿根廷

傳奇球星馬拉度納25日心臟病發過世，全球球迷哀悼。

衣索比亞

總理阿比稱提格雷戰事已經進入最後階段。

土耳其

不認為在拜登掌權後會因購買俄製S400防空飛彈受制裁。

伊拉克

將先前受伊朗支持、遭美國制裁的民兵領袖Hussein Falih Aziz，送往埃及受訓，成為軍中高階軍官。此舉是為了試圖抗衡伊朗支持的伊拉克民兵。

福和會官方網頁：www.fratwn.org