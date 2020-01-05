國防部今（5）日表示，台北賓館開放追思黑鷹殉職將士後陸續接獲民眾反映，希望延長開放時間，目前已奉核定，延長開放2天至7日。圖／林冠妙

國軍黑鷹直升機2日失事，釀成8死5傷不幸，為感念參謀總長沈一鳴上將等8名將士英勇殉職，國防部奉總統核定在4、5日開放台北賓館，提供全國民眾追思，國防部今（5）日表示，將延長開放2天至下週二。

悼念沈一鳴等8名將士英勇殉職，台北賓館4日起2天，從上午9點至晚上9點，開放全軍官兵及全國民眾向沈參謀總長沈一鳴、韓正宏總士官督導長、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞中將、黃聖航侍從官、葉建儀分隊長、劉鎮富飛行官、許鴻彬機工長等殉職將士獻花、點燈，追思並留言致意。

國防部表示，8位將士皆為國軍重要棟樑，一生功在國家，為國服務奉獻，以身為軍人為榮。發生此一令人遺憾的事故，國家痛失英才，家庭告別摯愛，全軍官兵更備感失去好長官、好袍澤的不捨與哀慟。台北賓館開放追後，湧入袍澤及民眾前往緬懷追思，用鮮花、卡片向英勇將士表達感謝之意。

國防部今天指出，開放後即陸續接獲民眾反映，希望延長開放時間，目前已奉核定，延長開放2天至7日為止，時間維持每日上午9時至晚間9時。

此外，經治喪委員會與家屬開會討論，公祭訂於1月14日假空軍松山基地指揮部辦理，以表尊崇。



許鴻彬的兒女寫給爸爸的留言：爸爸，我愛您（左）；爸爸，下次一起玩手機（右）。圖／林冠妙



民眾坐著輪椅到場致哀。圖／林冠妙



前國防部長高華柱向殉職國軍鞠躬致意。圖／林冠妙



前國防部長高華柱（中）今天赴台北賓館追思殉職將士。圖／林冠妙



大批民眾湧入台北賓館獻花致敬。圖／林冠妙



參謀總長沈一鳴的美國友人獻花留言，祝福沈一鳴全家。圖／林冠妙



參謀總長沈一鳴一級上將。圖／林冠妙



總士官長韓正宏。圖／林冠妙



政戰局副局長于親文中將。圖／林冠妙



情次室助理次長洪鴻鈞中將。圖／林冠妙



侍從官空軍中校黃聖航。圖／林冠妙



正駕駛、飛行分隊長空軍上校葉建儀。圖／林冠妙



副駕駛、飛行官空軍少校劉鎮富。圖／林冠妙



空勤機工長許鴻彬。圖／林冠妙