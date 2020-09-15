日本今天產生了新首相，原安倍首相的秘書長（內閣官房長官）菅義偉在自民黨總裁黨內初選中獲勝。因日本是內閣制，議會多數黨的領袖自然出任首相。這次日本新首相的產生，再次令人痛感內閣制的弊端。

如果不是政治算計，僅從選擇最佳國家體制的角度，內閣制和總統制，到底哪種比較有利？我個人認為，美國模式的總統制是一個更有優越性的選擇，它和日本的內閣制相比，至少有幾個明顯優勢：

總統制：全民投票而不是黨內交易

一是總統「直接」產生。實行內閣制的國家，等於是選「政黨」，哪個黨拿到國會多數席位，就由這個黨內部選舉或協商產生總理或首相。在內閣制下，選民不是完全清楚和確定到底誰會是國家首腦，而最後組閣的政黨決定出「元首」，選民無論是否喜歡，都沒有選擇餘地。國家第一領導人對整個國家政策的決定、走向起相當重要的作用；一個政策不錯的政黨的糟糕黨魁，照樣可以毀掉很多國家大事，如德國的默克爾。

而美國總統，則是全民一人一票「直接」選擇產生。選民事先就非常清楚哪些人在競選總統，通過直接投票，自己決定出國家元首。

二是總統需「兩次」投票產生。因為要先在本黨內選一次總統。而黨內的初選方式，和最後的總統大選一樣，參選人都要一個州一個州的競選，在這些州由註冊為本黨的選民投票。在美國五十個州中，哪個候選人贏得最多州，或拿到自己黨內選民最多的選票，最後才會被提名為本黨的「總統候選人」；然後再以同樣方式和對方政黨產生的總統候選人「對決」。

美國這種總統要經過「兩次」選舉的方式和制度，最大的好處，就是選民可以更充分地瞭解參選人的情況，而參選人也有更多機會，闡述自己的政見，因為黨內初選就有多次公開電視辯論等，使選民有更多的視角，直接瞭解這些總統參選人的各個方面，更能把握誰更適合當總統。同時，這種黨內初選，也把不適合的參選人提前淘汰出局，最後形成兩大黨的兩個總統候選人對決，二選一；清楚、簡單、明瞭，選民也比較容易做出選擇。

第三點，總統制比內閣制更穩定。美國的憲政民主公認比較成熟，四年一選總統，同時改選參眾兩院議員。由於是採取贏者通吃的規則，所以國會基本是兩大黨主導，沒有小黨的空間。即使美國總統觸犯法律被國會彈劾，也是副總統繼任，行政部門照舊運作，不存在內閣制那種提前解散國會、或總理被不信任票趕下台的政治危機。美國政局穩定，並是全球唯一超強，跟這種體制有相當的關係。



美國採取總統制，是全民一人一票「直接」選擇產生。美國政局穩定，並是全球唯一超強，跟這種體制有相當的關係。圖／擷自公視新聞影片

內閣制：小黨林立，聯合政府易內訌垮台

而內閣制則不同，這種體制雖被認為更能照顧各種團體的利益，因為小黨也能進入國會，但其弊端也很明顯：由於不是直選總統，而是選政黨（由多數黨的黨魁出任有實權的總理或首相），結果導致小黨林立。同時由於選票被眾多小黨瓜分，大黨很難拿到國會多數，只能聯合小黨組閣；而聯合政府往往因政治分肥不均或內鬥，某小黨撤回支持而導致組閣垮台，被迫提前全國大選。

這種制度不僅更刺激政黨內部、政黨之間的政治交易、勾心鬥角，也使選民對國會內訌不滿，對選舉頻繁厭倦，導致投票熱情下降，政治參與感冷漠。

上述情況在很多內閣制國家出現。最典型的是義大利，自1946年公民投票廢除君主制、建立內閣制的共和體制、開始選舉，到2015年總共69年，義大利卻已經產生了64屆政府！差不多每年一屆。在這64屆政府中，只有一個總理（貝盧斯科尼）勉強做滿了任期，其它全部都被倒閣或被迫提前選舉。「內閣制」導致國會常內訌，聯合政府難以為繼，只得重選。義大利的頻繁選舉、權爭激烈，內閣像跑馬燈，連歐洲媒體本身都稱其為「鬧劇」。

印度因國會跑一票而提前大選

世界最大的民主國家印度（人口僅次於中國）也是這樣，因為實行內閣制，很多時候執政黨無法拿到國會多數席位、而被迫組聯合政府，結果因小黨鬧分裂，而不得不提前大選。例如1998年那次全國大選，右翼人民黨（BJP）雖得票第一，但席位在國會沒過半，只得與19個小黨組成聯合政府，結果一個5席的小黨「反叛」，人民黨內閣就在反對黨的「不信任」投票中因跑了一票而垮台，而被迫舉行全國大選。印度有合格選民近9億，政黨700多個，在國會贏得席位的黨就有36個，整個投票計票過程用了20多天，可謂花費巨大，勞命傷財（2014年印度大選花費50億美元）。

印度直到莫迪政府出現，保守派的人民黨才第一次在國會贏過半數，可一黨單獨組閣，不必聯合其它眾多小黨，政局比較穩定。但這很大程度上是因為出現了莫迪這樣一個充滿個人魅力、有改革決心和作為的政治家。莫迪之後，人民黨能不能繼續如此，是個很大問號（現是莫迪第二個任期）。

日本首相是「Mr. One-Year」

這種因為內閣制而頻繁換國家領導人的現象在日本更是明顯。日本首相之多，是世界之最：從1885年伊藤博文內閣開始，到剛結束的安倍內閣，前後135年，產生了97屆內閣、62位首相，平均兩年一個（跨度是百年呵）！

過去31年（從中國天安門事件的1989年算起），日本就有17個首相（平均任期23個月）。

二戰後，在安倍（擔任首相7年8個月）之前，日本執政時間最長的首相是佐藤榮作（三屆7年半），吉田茂（四屆6年），然後是小泉純一郎（三屆5年半）。2006年小泉之後7年內，日本就有7名首相（安倍晉三、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥，再到安倍回鍋），平均任期不足12個月。所以有人說，日本首相換的太快，記不住他們名字，只能叫Mr. One-Year（一年先生）。

美國過去32年只有5位總統（布希父子、柯林頓、歐巴馬、川普）。二戰後過去75年，美國才產生13個總統，是日本首相數量的三分之一。在世的美國前總統有四位，而在世日本首相有12位，也是美國的三倍。

日本四年之內就有五個首相，而美國四年才選一個總統。美國總統在任期中，只要不被國會彈劾或暗殺等意外發生，一般都會做滿，絕不會出現日本這種國家元首走馬燈的政治景觀。

另外，在美國，100名聯邦參議員和435名眾議員，以及所有地方議員，都是通過一人一票的選舉產生，美國的建國之父們沒有設立由黨內決定人選的「分肥議員」，也沒有指定利益團體或族群代表的制度。即使對土著的印第安人，也沒有設國會保障名額，所有人都得經過選票，真正體現主權在民。



日本是內閣制，由議會多數黨的領袖自然出任首相。這次日本新首相的產生，再次令人痛感內閣制的弊端。日本首相之多，是世界之最。圖／擷自公視新聞影片

台灣的不分區立委是「黨主席衛隊」

而實行內閣制的國家，就有議員保證名額，像在台灣（總統內閣混合制），就設有所謂「不分區立委」，即不通過選舉，不花一分錢競選經費，由黨主席指定（任命）就可直接當上立委。這種立委被嘲諷為是「黨主席衛隊」，因為他（她）們的權力來源是黨主席，當然就效忠「主席」，看權力者的眼色行事，根本不在乎什麼理念不理念、選民怎麼想。

總統制再以美國為例，2000年那次美國總統大選，有一億多人投票，即使在關鍵的佛州，共和黨候選人小布希只領先500多票，如此票數接近，美國也沒有組聯合政府；畢竟是總統制，不再採用印度、義大利、以及英國、德國等那樣的聯合內閣，所以也沒必要再重新進行全國大選。

在2016年美國大選，川普是政治素人（從沒在政治圈中蹚過渾水，更不是老政客），竟能當上總統！而在日本那種內閣制下（黨內選舉，政治分肥、算計交易）中，川普絕沒有可能進入白宮、當上國家元首。只有實行總統制，由選民一人一票直選，讓全國選民來評判、篩選，真正有魄力、有能力、有氣質、接地氣、敢做敢為、想銳意改革的勇士，才有出頭的可能。

日本首相安倍因病辭職，現在接任的是菅義偉（菅發音「堅」）。他最早出道是給一個議員做了11年秘書。後來當選議員進入政府內閣，做內閣官房長官（相當美國的白宮幕僚長、台灣的總統府秘書長、中國的中央辦公廳主任），而且是日本任職期間最長的內閣官房長官，是最老練的秘書長、總幕僚。這種老官僚的經歷和個人氣質，可在黨內運籌帷幄（當然他當選主要得益於老長官安倍的全力支持和運作）；但如果是日本民眾一人一票直選，很可能就選不上。這次黨內選舉得票少於他的前國防部長石破茂，就在黨內基層和普通民眾中聲望較高，但在黨內，卻敗於安倍力挺的「辦公廳主任」。

但菅義偉的首相（自民黨總裁）任期只到明年9月，完成安倍的任期而已。到時候日本還會再選首相。如果在這一年中71歲的菅義偉仍是官僚作業、老氣橫秋、沒有政績和斬獲，他的首相位置可能就不保，日本首相又會是走馬燈，這是內閣制的悲哀。（2020年9月14日於美國）