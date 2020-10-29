政治和法律，通常是一體兩面，可是，當媒體成為敵國操弄工具，那麼法律問題就會變成政治問題。

中天電視換照審查，本來只是例行公事，每一家電視台都會經歷這個過程，但是，兩周前，中天和周邊藍色政客，就開始預言「中天關定了」，四處敲鑼打鼓，表示此地無銀三百兩，明眼人當然知道，這種以政治力量向政府施壓的伎倆，已經老套，不只是施壓，連續的自製節目自導自演，把換照聽證會，轉移命題，變成言論自由問題，還搞到戶外開講，「反台派」群眾聚會，其實這也無妨，但是，不理解的老外，會以為台灣和泰國沒兩樣，仍然在街上拚搏言論自由。

台灣有沒有言論自由，人民可以自我驗證，但是統派分子傾全力捍衛一家電視台，也是台灣前所未見，於是，法律加上政治，雙重問題被搬上檯面，2014年的政治審查秀，很可能再度上演。

打擊紅色媒體不容易

2014年，馬政府執政，換照審查6比4，要求下架方勝利，但是，決議硬生生被翻盤，最後結論是有條件讓中天活了6年，六年來荒腔走板持續延續，政治意識形態更親共，去年5月，一干媒體人大喇喇到北京聽訓，多次被美國點名，甚至台灣國安單位也警告已經危及國家安全，因此，政府法律大旗再度祭起。

民主國家要關閉媒體，避免被批評違反言論自由，必須以換照法律執行，NCC雖然定義獨立機構，但是，社會上相信官員學者會很獨立的，畢竟是少數，所以，糾紛就來了，簡單說，審查學者很難不受到正反雙方干預，這也是西方國家處理紅色滲透遇到的大困擾。

美國也是一樣，紅色滲透嚴重，民主黨拜登家族醜聞爆發，搞到暗中挺共媒體，紛紛冒出頭，美國人嚇一跳，原來，中共早已掌握美國媒體半邊天，挺共的《紐約時報》和反共的《大紀元》，已經在文章上多次廝殺。美國當然有言論自由，但是，言論自由是文字武器，雙方各替不同國家利益打架，這就比較有趣了，《紐約時報》雖然沒有被列為「外國代理人」，卻很明顯替外國利益服務，《大紀元》的金主是法輪功流亡分子，對中共有不共戴天之仇，來到美國落戶為家，反共態度可以理解，但是，《紐約時報》長期被視為自由左派的堡壘，現在也快要淪為中共的紅色打手，明知道證據顯示，拜登家族已經被中共「藍金黃」控制，未來肯定會危及美國，紐時卻仍然力挺，還拒絕刊登醜聞訊息，不惜違反新聞從業道德，可見《紐約時報》內部也是紅色幢幢。

川普打中共，卻打出世界一片紅通通，想要幹掉「抖音」和「微信」，照樣踢到法律鐵板，地方法院不買政治的帳，現在川普陣營還在上訴，可見要關媒體很難，尤其是美國，這是始料未及，嚇壞很多民主國家。



作者指出，川普想禁「抖音」和「微信」，照樣踢到法律鐵板，地方法院不買政治的帳。示意圖／擷自白宮flickr，Pixabay，民報合成

台灣顯然長期被紅色滲透，尤其是網路媒體，靠著言論自由掩護，成為假訊息傳播站，又可以擔任中共搞認知心理作戰的據點，發發小財，也因為這種疑慮，2018年的地方選舉，中天的離譜表現，才被人懷疑這裡面大有文章。

26日，經過8小時馬拉松審查辯論，創下執照審查紀錄，掌握三大媒體的蔡董親自出席審查會，蔡董自稱很少到中天，但是，卻又語出驚人說，「本來以為自己會變成年輕人偶像，沒想到卻變成嘔吐對象」，蔡董懂得自我調侃，卻沒有反省為何會變成年輕人嘔吐對象，當然對中天反感的人，還不只是年輕人而已，否則去年選舉時，郭董也不會痛責中天根本就是國台辦的狗腿了，而且「623反紅媒」運動，大雨之下也不會來了十萬人。

蔡董頻頻叫屈，「其他電視台沒有報導中天換照訊息」，其實，這是假訊息，除了中天自家以外，還是有四家電視台報導了公聽會，蔡董自認「珍愛台灣」，但是，我以一位為了工作，需要長期看中天，閱讀中時讀者而言，這個媒體集團的文章不只是偏頗，還帶有某種企圖，帶風向的味道，只敢讚美中共，不敢批判中共，至於是否算是紅色媒體，那就只能見智見仁了。

這個世界「凡走過必留痕跡」，中天是否如蔡董所說，自己很少過問新聞內部人事處理，如果蔡董所言為真，是不是因為自己疏忽處理，對媒體缺少關心，以致媒體遭到紅色滲透呢？

公聽會戶外很熱鬧

公聽會裡面辯論很熱烈，戶外的挺中天也很熱鬧，這些團體可以分成四種組合，國民黨政客群組，新黨藍天族群，韓粉族群，還有統促黨族群，這四個族群肯定是中天長期用戶，吃中天精神糧食長大的，所以捍衛中天理所當然，這種心情可以理解，至於到場政客更是長期言論場子常客，捍衛中天也是捍衛通告費，但是，外場群眾喊一喊言論自由，並不足以說服台灣大眾，這是一家可以信賴的媒體集團。

比較令人好奇的是，打著紅色五星旗和青天白日旗合併的統促黨黨徒，刻意走灰色地帶，衣服上畫著五星旗，敲鑼打鼓叫囂言論自由，這段畫面傳到中共國台辦手上，肯定不太妙。中共現在大力封鎖網路言論，包括國產的手機APP內容以及自媒體，緊縮言論不遺餘力，這批人在台灣街頭卻聲失力竭捍衛言論自由，如果讓這些人回到祖國，肯定會作亂，這才是中共擔心的事情，因此，對台灣的在地協助者上街，抗議言論自由被剝奪時候，中共心情肯定更加複雜。