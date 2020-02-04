德國《明鏡週刊》以封面故事，介紹中國的武漢瘟疫，特別註明「中國製造」，引起中國外交部抗議，這是繼丹麥之後，以武漢冠狀病毒諷刺中國的媒體，不久前，丹麥政府以「言論自由」為由，對中國的抗議四兩撥千斤。

因為有「言論自由」，西方國家在瘟疫傳染時間，可以因此保命，反觀中國，沒有言論自由，人民淪為死神手裡的羔羊，所以，真正的死神是中國製造的，其實，也沒有錯。

一位躺在病床上奄奄一息的武漢少女，化名「伯曼兒」，用視頻向境外傳出她的心境，這是瘟疫蔓延時間，還可以僥倖拿到病床的少女，她說，「她一直相信政府，但是，政府卻讓她死的不明不白」，這位少女的幸運，或許是可以死在醫院，相對於更多等不到病床的武漢人，只能在家裡等死，因為沒有交通工具出門，也拿不到確診，最後就算死了，死因只能寫上「不明」，可見，真實的死亡數字，當然不是官方所公佈的300多位，一位武漢市民偷偷拍出醫院現況，他說，「五分鐘就看到8具屍體」，沒多久，公安上門，把他的手機沒收了，叫他閉嘴，那一位說出醫院如何對待病人，武漢醫院等同人間地獄的少女，當然也受到同樣的待遇，父母在第一時間，也被公安恐嚇，一位網路酸民說，中共最厲害的就是「頭痛醫嘴」，只要把病人嘴巴堵住了，不會喊痛了，頭痛就自然好了，就像現在，武漢到底真實的死亡數目是多少？仍然是一個謎，美國疾病管制局的傳染病學家很坦誠說，「中國沒有真實的數據，就算頂尖一流的病毒學家也愛莫能助」，因為，中國寧願保住政權，根本不會在乎所謂人命關天。

中國為保政權隱匿疫情

12月27日，武漢已經把發現類似SARS的傳染病，向中南海報告，12月31日，八位武漢醫師，在微博的醫療專業群族上，討論這種病毒，很像SARS，八人立即遭到公安的逮捕調查，公安恐嚇這八位醫師不要製造謠言，引起群眾恐慌，其中，最早接觸病人的李文亮醫師，目前已經遭受感染，還躺在病床接受治療，如果以時間推算，病毒在12月上旬，就已經向外擴散，1月初更藉由春運，病毒走的更遠，但是，到了1月23日，除夕前，武漢終於決定封城，整整失掉整個月的防疫時間，這就是「頭痛醫嘴」的結果。

沒有言論自由，就沒有防疫，同樣的，沒有人權，也沒有防疫，因為中國大地人太多，中共不會在乎多死幾百萬人，如果中共沒有被推翻，過了幾十年，共產黨的歷史也只會用天災兩個字描述今天的一切，簡單明白。

中共以為「消滅真相，等於消滅瘟疫」，這讓我想起中世紀一位有名的醫生「諾查丹瑪斯」，當黑死病在第十四世紀，開始在歐陸蔓延的時候，這位醫生主張，「治療瘟疫最好的方法，是良好的空氣和乾淨的水」，但是，這個主張立即被宗教法庭認為是異端，諾查丹瑪斯被關進黑牢，當時，基督教信仰認為，水是罪惡的泉源，人子只有受洗，才需要水，因為沐浴會使人帶來快感，讓人陷入墮落，只有穆斯林異端，才會有沐浴的行為，歷史如此紀錄，統治西班牙800年的摩爾人，被基督教逐出半島之後，西班牙的基督教國王所做的第一件事，就是把摩爾人所留下來的公共浴室，全部摧毀，今天，歐洲盛行香水的原因在此，很多歐洲王室，遵守基督教條，不喜歡沐浴，法國太陽王路易，一年只洗一次澡，因為被醫師所逼迫，路易王一直到死亡，也就洗了一次澡。詳見，加萊亞諾所寫《鏡子》。

先知總是寂寞孤獨，預知瘟疫來襲的中國八位醫師，也是如此，今天的中共政權，無知和理盲，撲滅真相比撲滅病毒更給力，這個政權和600多年前的宗教法庭同樣顢頇，那些挑戰中共政權的公民記者，以及知識份子，命運如同被宗教法庭關進監獄的諾查丹瑪斯醫生，如果，當時的羅馬教廷，相信諾查醫生的建議，歐洲絕不會因為瘟疫，造成那麼嚴重的死亡，如今，歷史又在中國上演。

以為群聚禱告，可以呼求上帝憐憫，下場是傳染更多，拒絕用水清潔身體，更加致命，我們可以從歷史紀錄中，看到一個很大的對比，黑死病從威尼斯傳到伊斯坦堡，也擴散到歐洲大陸，基督教世界的死亡人數，超過穆斯林世界幾十倍，因為穆斯林信仰喜歡潔淨，信徒戴著面具去處理屍體，以免被感染，而這個戴著黑色面具，手持刀具的公衛人員，卻被基督教世界汙名化為「死神化身」，就像現在，中國網軍所散播的，「美帝用生化武器攻擊中國人」，中共用反美意識掩藏自己的無能，也難怪，德國《明鏡周刊》要說，瘟疫，中國製造。