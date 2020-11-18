台灣有七、八成民眾不相信法官與檢察官具有公平公正性，司法信任度反映在冤錯假案千瘡百孔，形成司法大天坑。2003年，任職台北科技大學土木與防災研究所的教授王隆昌，臨時受聘為南港展覽館工程案的評審委員，萬萬想不到只做一天公務員、開一場會、領微薄的車馬費，他從此深陷十年未能洗刷的冤獄風暴。令他感嘆：「我唯一犯的錯，就是我相信司法、相信檢察官...」。

台灣從二二八事件接著白色恐怖事件，公權力暴力幾乎99%冤錯假案，人民終其一生無法平反，而解嚴後司法竟還是不看證據，製造假案？連科技大老曹興誠都受不了司法絞肉機，移民新加坡，是台灣很大的損失。前台大教授陳志龍分析的很好，他指出，在台灣最嚴重的犯罪，就是「政府犯罪」。因為1987年的「解嚴」，是「寧靜革命」，而「寧靜革命」，就是「政府犯罪的不法」，仍然存在，一直沒有被「處理」。

遺憾的是，台灣司法沒有自省能力，亂象一再發生，有人只做一天公務員、開一場會，就被判刑入獄，但是也有人一生擔任公務員，犯錯也不會被懲處，據司法院網站資料統計，台中高等行法院林秋華、劉錫賢、莊金昌三位法官， 2012年一整年林秋華共承審68件稅務案件、劉錫賢共承審56件稅務案件，人民百分之百敗訴；2016年全年莊金昌法官共審54件稅案，其中53件人民敗訴，另一件只是將罰鍰減為一半，人民還是敗訴，等同敗訴率100%。三位法官合計創下178件稅務訴訟人民100%皆輸，所以中台灣可以說是台灣的稅災重災區。

司法官應有退場機制

但是判人民100%皆輸的法官不但沒有淘汰，反而2016年底通過的納稅者權利保護法之後，司法院竟100%通過所有法官的申請，讓林秋華、劉錫賢、莊金昌三位法官，也通過稅務專業法官，繼續荼毒賦稅人權。

除了法官外，台灣檢察官又是造成冤假錯案的亂源之一，以王隆昌案為例，整個司法審理過程中，汙點證人黃維安既已承認犯行，就應該列為共同被告，他卻靠著編故事作偽證，導致王隆昌被一連串的假證據、假證詞構陷入獄。筆者認為，檢察官、法官都應該要為執法瀆職負責才對，只是公務員懲戒委員會卻很少將恐龍檢察官、恐龍法官施以重罰。

再以無中生有的太極門假案為例，2005年（民國94年）「第三屆監察院人權保障工作彙總報告」列為重大人權保障案件，由廖健男、李伸一、趙榮耀3位監委自動調查，並由第三屆司法及獄政、內政及少數民族委員會第43次聯席會議，黃武次、馬以工等12位委員共同決議，於2002年（民國91年）3月4日以（91）院台司字第0912600349號函附調查意見，詳列侯檢察官違反偵查不公開、違法搜索、違法凍結資產，且僭越職權，命各縣市政府對各道館封館等多處違反刑事訴訟法相關規定，嚴重侵害被告之權益、戕害檢察官公正執法形象等八項重大違法，並移送法務部從嚴究責議處。

雖於2002年（民國91年）被監察院調查確定侯寬仁有八項重大違法，移送法務部從嚴議處，然法務部卻表示時效已逾十年，逾懲戒時效而予免議。當時立委呂學樟痛批法務部長曾勇夫，懲戒時效的說法根本是牛頭不對馬嘴，明顯是官官相護！而今侯寬仁還高升廉政署副署長，台灣司法界已是賞罰不明，黑白不分。

從以上實例看到司法恐龍撞出一個個大窟窿，以太極門假案24年來，前檢察官侯寬仁，在法稅公務機關運用一連串知法玩法手段，造成太極門土地被違法強行拍賣，希望全民覺醒重視賦稅人權，呼籲政府執法應遵守正當法律程序，真正落實保障人權！