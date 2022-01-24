斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome），依劍橋詞典的解釋是「被劫持者或囚犯對劫持者或關押者產生喜歡或信任的情形」，一般又稱為人質情結，這種心理學現象，也就是指被害者對於加害者產生情感，進而「同情加害者、認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結」。

二戰後，中國國民黨以戒嚴法實施極權統治台灣，高舉「反攻大陸、光復河山」，「反共復國」，「三民主義主義統一中國」等政治術語欺騙台灣人民，遂行戒嚴統治台灣近半世紀。國民黨質同「綁架」台灣以維持在台灣蔣朝的生存，這是蔣家「反共保台」的本質，也是蔣家要維持「中國夢」的真相，至今看來彷如「騙局」一場。悽慘的是：台灣人民因而付出慘痛的代價，遭受多少至今連「促轉會」都還理不清的冤曲和慘案，受害者和家屬仍然承受著恐懼與傷痛。

2022年1月22日，媒體頭條新聞「七海文化園區開幕，肯定蔣經國反共立場」一出，不只狠狠摔「促轉會」一巴掌，同時又揭開隱隱作痛的歷史傷疤。

當辣台妹引述蔣言：「中華民國是反共堡壘」，立即招來蔣家子弟兵報復性的咆哮：

蔣家後代高歌：這「表示蔣經國是台灣民眾很感念的總統，是台灣經濟發展和政治民主化的重要推手」，一家之言，依舊響亮。

蔣家子弟兵黨營電台主管肯定蔡英文出席「經國七海文化園區」啟用，狠「批促轉會該裁撤」。他認為小蔣「晚年解除報禁、黨禁，解除戒嚴，還開放大陸探親，對台灣的貢獻很大，做人要飲水思源，今天蔡英文總統都親自來講話，促轉會的動作豈不是打蔡英文的耳光嗎」？辣台妹竟有如豬八戒照鏡子一般！

斯德哥爾摩症候群的病因，如此大辣辣再度被咧牙咧嘴地重現！不止此也，

白牌市長善於拾人牙慧表態，「蔣經國有其貢獻，......也肯定蔡總統的用心」。

甚至連綠營重臣都擦嘴道：「互相尊重歷史，不應再搞意識形態」。綠營似乎已轉型成「小國民黨」矣？「不要搞意識形態」不正是國民黨常喊的口號嗎？

顯然地，斯德哥爾摩症候群的病癥也被誘發在「高堂」發作。「七海文化園區」就有如一座照妖鏡，出現在台灣上空。

雖然辣台妹引述「中華民國到今天所以能夠生存，有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘」，作為「維持現狀」的道統邏輯，然而民主進程中的台灣，又回到獨裁專制的「中華民國」時代了嗎？這種疑慮不正如最近藍營所嘰諷台灣是「不自由的民主」和「專制的民主」嗎？人質情結的心理表徵，令人憂心。

228和平紀念日將屆，不知辣台妹將搬出何種說詞面對遭受不公不義凌遲的受難家屬？台灣還要追求公義和平的社會嗎？



2022.1.22總統蔡英文出席「七海文化園區暨蔣經國圖書館」開幕典禮。圖／擷自總統府flickr