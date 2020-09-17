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每日國際焦點

英國在脫歐談判中強硬槓上歐盟，首相強生已彌平保守黨內部意見不同，與歐盟互相威脅叫陣。

阿拉伯國家與以色列關係正常化進程拋棄了巴勒斯坦人，為了回應，加薩走廊真主黨更加強攻擊，以色列空襲報復。

黎巴嫩過了法國總統馬克宏要求的9月15日期限，仍未能組成新政府。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

英國首相強生 祝賀 新閣上任。

文在寅表示準備好與日本新閣談改善關係。

香港

香港 拒絕 美國要求出口品改標中國出口。

英國首相強生 表示 看到香港言論自由受制，出現寒蟬效應。

澳洲

法院 宣判 中國干預澳洲政治。

斯里蘭卡

斯里蘭卡 表示 將對新鑽石號事故求償190萬美元。

英國

英國外長 表示 脫歐談判過程中危及貝爾法斯特協議的威脅來自歐盟方。《貝爾法斯特協議》又稱《耶穌受難日協議》，是當前北愛爾蘭自治政府、愛爾蘭政府和英國政府達成協議的政治基礎。

歐盟總裁 表示 與英國達成脫歐協議的機會天天減少。

西班牙 表示 英國脫歐後不會主張直布羅陀的主權。

歐盟

歐洲太空總署與美國太空總署 合作簽下 1.29 億歐元合約 ，開發防止小行星撞地球的太空船。

波蘭

歐盟稱歐盟內 不允許 波蘭各地方設立的「不受多元性別侵害區」，稱絕不容許違反歐盟法律

白俄羅斯

俄國 將於年底給予 白俄答應金援15億美元中的10億。

盧卡申科 表示 向普丁要求供應武器。但俄國否認。

俄國國防部長 抵達 白俄羅斯會談。

俄國 控訴 美國煽動白俄羅斯革命。

俄羅斯

英國外長 表示 Navalny案幾乎肯定是由俄國間諜犯下。

法國

總統馬克宏 將拜訪 立陶宛與拉脫維亞視察北約法軍。

希臘

難民營大火 導致 嚴重安置問題，德國先前已經收容其中408人，再決定多收1553人，受到國內抨擊，德國內政部長解釋這與梅克爾2015年決定收容百萬難民不同，2020年德國最多只會收留10萬難民。

難民營大火目前 尚有1.2萬人無法安置。

塞浦路斯

塞浦路斯 表示 不受威脅下，準備好與土耳其談判。

美國

歐盟總裁 表示 不論誰贏得美國總統大選都準備好建立新關係，從貿易到科技到稅務。

美國 8月消費者支出減緩 ，下降0.1%。

美國 住宅建商信心指數 9月來到史上新高。

美國 7月商業庫存量全年首度上升 。

委內瑞拉

聯合國 調查認定 馬杜羅政權系統姓危害人權，包括殺害與凌虐。

巴貝多

加勒比海大英國協成員國巴貝多 將不再以英國女王為國家元首 ，英國王室與英國外長表示這是巴貝多事務不會干涉。

以色列

加薩走廊 發射火箭攻擊 ，以色列空軍發動10次轟炸。

黎巴嫩

過了法國總統馬克宏要求的9月15日期限，仍未能組成新政府 。法國表示遺憾，但表示現在進行也還不遲。

伊朗

美國國務卿蓬佩奧表示， 將回聯合國重提對伊朗制裁 。

土耳其