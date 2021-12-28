●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國總統拜登簽署國防授權法案，授權7700億美元國防預算

馬來西亞洪災造成48死7萬人撤離，馬國尋求聯合國綠氣候基金300萬美元資助

德國博世預計晶片短缺將持續到2022年

卡達投資6000萬美元於加薩天然氣管線以輸送以色列天然氣供應加薩

日本

加入美國提出的聯合出售戰略儲油，以壓抑油價

南韓

緊急核准輝瑞抗疫藥物

中國

新疆自治區黨委書記陳全國離任，原廣東省省長馬興瑞將接替。陳全國在2016年成為新疆自治區黨委書記，任內鐵腕壓迫維吾爾族等穆斯林成為西方國家制裁目標

印度

鴻海印度廠食物中毒案後已關閉一周，將再延長關閉至30日

印尼

中國威脅印尼停止在南海鑽探石油

將與美國梅約醫學中心合作投資70億美元於峇里島發展醫療觀光

菲律賓

雷伊風災死者增至388

馬來西亞

洪災造成48死7萬人撤離，馬國尋求聯合國綠氣候基金300萬美元資助

新加坡

房租漲至6年新高

越南

日本鹽野義製藥開始在越南進行疫苗第三期臨床試驗

歐盟

計畫提案讓歐盟有權在危機時確保供應鏈

2020年居住成本佔歐盟人民25.7%開支，較2019年增2.2%

英國

表示2021年底不會有新的防疫管制措施

法國

以提供敘利亞化武原料，逮捕法敘雙重國籍嫌犯

德國

博世預計晶片短缺將持續到2022年

俄羅斯

外長表示1月外交與國防官員將與美國會議

俄羅斯天然氣工業股份公司表示歐洲天然氣短缺是因為下單不足，不是俄氣的問題

瑞士

為防疫計畫冬季取消2900航班

義大利

使用義大利電信為首聯盟所提出的方案為國家雲端標案藍圖

西班牙

僅管疫情在聖誕節擴大，數千人上街抗爭防疫措施

波蘭

總統否決媒體法，美國表示歡迎

美國

總統拜登簽署國防授權法案，授權7700億美元國防預算

疾管局將無症狀染疫者隔離時間從10天減至5天

肯塔基州龍捲風災死者增至77

加拿大

提出減免稅、免除安全開支以及放寬旅遊限制，以爭取主辦2026年世界盃

墨西哥

計畫於加勒比海地區推動創造就業計畫以緩和偷渡壓力

巴西

巴伊亞州洪災潰壩死者增至20，70市鎮宣布緊急狀態

阿根廷

計畫於南極設立天文台觀察系外行星

委內瑞拉

在伊朗及小型鑽由公司協助下2021年產油量自2020年谷底起死回生，但恐難持續

巴貝多

計畫1月19日舉行大選

以色列

高科技業領軍，2021年出口年增18%至1400億美元

醫院開始測試追加第四劑疫苗

禽流感疫情爆發，5000候鳥鸛死亡，政府警告家禽染疫撲殺將可能導致雞蛋短缺

沙烏地阿拉伯

2022年將完成首都利雅德至2030年發展計畫

阿拉伯聯合大公國

發出首張非穆斯林結婚證書

卡達

投資6000萬美元於加薩天然氣管線以輸送以色列天然氣供應加薩

葉門

胡塞叛軍允許聯合國飛機暫時起降沙那機場

土耳其

調查反對黨執政的伊斯坦堡市政府數百員工稱與民兵有關聯

埃及

因土埃關係長期不睦，埃及民眾對土耳其貨幣危機幸災樂禍

伊拉克

最高法院承認10月選舉結果，駁回上訴

敘利亞

抨擊以色列倍增戈蘭高地屯墾

拉塔基亞港貨櫃存放區遭以色列飛彈攻擊後起火

索馬利亞

總統以貪汙罪名撤職總理，總理稱是政變

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁