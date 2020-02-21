在投票日前三天，澳洲媒體驚爆，蔡正元既恐嚇又利誘王立強，要他謊稱被民進黨收買，計劃在選前之夜宣布此一假訊息，圖謀以「致命一擊」翻盤。經媒體率先揭露，國民黨已回天乏術。。圖／擷自60Minutes Australia youtube影片

總統大選於今年一月十一日晚上揭曉，蔡英文總統以817萬的空前高票連任，大贏主要對手韓國瑜260多萬票。如此巨大的差距，應涉及國內外諸多因素，錯綜交織。他們也可能相互影響，構成强化的效應。筆者將他們歸納為五大類來論述。

危機感因素

2018年十一月的地方選舉，民進黨的慘敗造成中共高層誤判情勢，習近平在去年一月二日發表《告台灣同胞書》，提出「一國兩制台灣方案」，蔡總統當日立即以「堅決反對一國兩制」強烈反擊。緊接著，香港於六月爆發反送中的抗爭事件，中共專制統治的僵化強硬手段造成激烈的流血衝突延燒半年之長。

這兩事件都凸顯中國的威脅極為嚴峻緊迫，激發許多台灣人萌生強烈的危機意識。而韓粉大量動員，場面浩大且霸氣凌人，更催化大衆的危機感。依此，蔡團隊打出合宜的選戰主軸「捍衛台灣主權、守護民主自由」，貼近主流民意，深得選民信任。而國民黨卻附和中共，試圖逼迫蔡政府承認「九二共識」，此親中立場未獲選民認同，致使其難於脫離民調低落的困境。

俗話說「十年河東 、十年河西」。從前，國民黨一向喜愛操作「維持現狀」的安定牌及「亡國亡黨」的恐嚇牌。2016年初的總統大選，蔡總統搶先宣告「維持現狀」的方略，此種非「綠營正規戰術」打亂了國民黨傳統的選戰格式，而導致其一籌末展。此次大選，中國的強悍舉動造成強大的亡國危機感，再度讓國民黨束手無措，不知如何反制。現今，「台灣為一主權獨立國家」的定位已相當明確，「統獨之爭」似乎已不再是選戰的主要議題了。

民進黨因素

賴清德因民進黨前年底敗選堅辭行政院長，去年初，蔡總統啓用蘇貞昌接任。接著，賴挑戰黨內總統初選，引發震撼，賴雖敗陣，卻迫使蔡總統提前進入選戰佈陣與攻擊位置。在大多數綠營人士的期望和請願下，賴回歸團隊，成為蔡總統的搭檔。

因縁際會，蔡蘇賴形成堅實的䥫三角。蔡主攻外交、國防、青年選民，她勤跑基層，參訪公司，上網紅直播，使用社群媒體，與年輕人和網路族頻密交流。蘇領導行政團隊，推出有感經濟(如減稅、幼托補助、長照) ，也成功地阻絕非洲豬瘟入侵、招引台商回流，高執行力贏得好評，博得中間選民的肯定。賴賣命投入選舉，固守傳統台派選票。三人都儘全力穩健且有組織地推動選舉活動。

民進黨推出多位年青的立委候選人，戰力十足又充滿創意。加上陳建仁、陳菊、卓榮泰，全黨團結一致建造了一支堅強的競選部隊。選戰末期，民進黨不斷地鼓吹選民投票，投票前一週，集體街口拜票和大型車隊掃街更接近庶民，有催票效應，投票日風和日麗或許帶動了投票意願 (投票率高達74.9%)。

國民黨因素

國民黨因前年底選舉大勝而陷入驕兵情懐。黨主席吳敦義操弄初選規則，卡王朱郭，拱韓出線，但也種下嫌隙，不利選務的推行。而不分區立委名單明顯媚中，部分黨員和民衆大為反彈，也被視為票房毒藥。

韓本人嚴重欠缺市政治理能力，未有福國利民的政見，背信落跑更激怒高雄人。言行怪異輕佻，穢言辱罵媒體，負面爭議不斷。韓擁有極高價豪宅，以及給女性友人六百萬元買房，此兩風暴大傷其精心塑造的庶民形象，韓前年營造的「政治天才」光輝似乎已大為暗淡下去。

資訊戰因素

前年底的選舉，中國網軍製造大量假訊息，造謠污蔑政府，震驚國內外，防範假訊息就成為此次選舉主要關注事項之一。有鑑於此，蔡政府大力推動反制假訊息的措施，並積極與國際社群媒體合作。

首先，行政院修法，加重散佈不實資訊的徒刑，調查局成立假訊息防制中心，檢警調單位以查辦假訊息為首要工作。蔡總統要求各部會必須快速回應假訊息，內容要瞄準重點、簡潔、易懂。

其次，為防患未然，行政院有「行政院澄清專區」，讓民衆能直接獲取正確資訊。數個民間機構也設立第三方事實查證單位，如台灣適時查核中心、MyGoPen麥擱騙、Line訊息查證平台等等，提供正確且中立的查核資訊。多個社群平台 (如臉書、推特) 移除數十億個假帳號與封鎖百個粉絲專頁及社團，以降低假訊息的作亂。積極執行得宜的因應策略，能有效地削弱假訊息的威力與危害。

國際因素

中國的崛起帶動世界產能快速成長，本是好事。但近年來，中國竊取西方國家技術，推行一路一帶方案，強力執行掠奪性經濟政策，並欲圖獨佔南海，在多個島嶼建造軍事設施，其野心顯而易見。而且恫嚇周遭小國，造成諸多國家的焦慮和緊張，嚴重衝擊印太地區的安定與安全。現在又強悍地霸凌台灣，謀劃操控台灣的大選。美澳數國警覺到此次大選非常𨶹鍵重要，不敢等閒視之，全都密切觀察選情的發展，以便隨機應變，啓動必要的防護行動。

去年底，投誠的王立強提供澳洲情報局大量中國內部情報，並接受媒體採訪，揭發中共在台港的滲透活動。調查局立即留置和偵訊正在台灣的共諜高幹向心夫婦，並限制出境，這迫使共諜減少在台的破壞活動及縮減金援其代理人。而國民黨對此案件的回應卻是荒腔走板。

在投票日前三天，澳洲媒體驚爆，蔡正元既恐嚇又利誘王立強，要他謊稱被民進黨收買，計劃在選前之夜宣布此一假訊息，圖謀以「致命一擊」翻盤。經媒體率先揭露，國民黨已回天乏術。

據推測，這可能是美澳聯手的行動，密切的情報收集和分析發揮關鍵作用，成功地防堵中國網軍攻擊與㬨阻共諜亂台，並揭穿國民黨的陰謀。

蔡總統能從一年前的險惡劣勢(民調低於20%)絕地反攻，在大選中贏得壓倒性勝利，誠屬傳奇。天意？才華？力拚？幸運？時勢造英雄？英雄造時勢？在民主社會，務必了解真正的民意，但也要能正向引導民意，這兩項任務相輔相成，必須適當地平衡使用，方為上策。