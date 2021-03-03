江啟臣將中國描述為台灣面臨的主要威脅。他說中國的「一國兩制」在台灣沒有市場。示意圖／擷自江啟臣臉書

台灣在野黨國民黨主席星期二（3月2日）表示，他不急於前往中國大陸會見中共總書記習近平。他還表示，北京讓台灣接受共產黨統治的提議在台灣「沒有市場」。

江啟臣在接受路透社採訪時說，他並不急於追隨其前任的腳步，訪問北京會見中共及其領導人習近平，他說：「我們可以等到一個更好的時機，無需堅持。不是為了會面而會面，而是要有意義、有尊重。」他還提到，新冠疫情讓出行計劃難以執行。

他還說：「時機要合適，但更重要的是，要以平等和尊嚴為前提，而且必須對台灣有利。」

他還表示，國民黨和中共保持著日常接觸，但是沒有高層溝通。

台灣前總統馬英九2015年曾在新加坡會見習近平，但那次會晤被認為是國共兩黨首腦之間的會晤，而不是兩岸領導人間的會晤。

江啟臣對路透社說，自那以後政治信任便「崩塌」了，小的問題也變成了台北和北京之間的罵戰（slanging matches）。

他還將中國描述為台灣面臨的主要威脅。他說，中國提出通過「一國兩制」讓台灣享有高度自治，但這就像北京對香港的管理一樣，在台灣沒有市場，人們喜歡自由。

「我們已經習慣了這種生活方式。如果你想讓台灣人民改變它，那是不可能的。」江啟臣說。

國民黨在去年的台灣總統大選中失利後，吳敦義便辭去了黨主席職務。隨後，國民黨於去年3月舉行了黨主席補選，立法委員江啟臣當選。

國民黨預計將於今年7月舉行黨主席改選，江啟臣將再次面臨選舉挑戰。他重申自己沒有興趣競選總統，而是更願意當「造王者」，找出2024合適人選，幫助國民黨重新執政。