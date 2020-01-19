年紀大了難免有慢性病，但如果能養成健康的生活習慣，加上良好的醫療照顧，老人家還是可以享受平順快樂的生活。圖／民報資料照

一、 前言

根據內政部2017年的統計，台灣人口的平均壽命是80.4歲。男性77.3歲，女性83.7歲。由於台灣人口的壽命延長，慢性病也隨之增加，難免要長期服用藥物來治療，同時年紀大了，各個器官也退化，因此醫生的處方和病人的服藥是一個重要的議題。宜注意長期服用藥物所引起的副作用，例如：傷到胃、肝臟或是腎臟等。

話說年紀大了難免有慢性病，但如果能養成健康的生活習慣，加上良好的醫療照顧，老人家還是可以享受平順快樂的生活。在此分享個人在基層醫療照顧老人家一些經驗。

二、老人家不要吃太多藥——注意長期服用藥物之副作用

病情摘要：病人，女性，九十幾歲。初診時，由家人陪伴來看診。來時一直吐口水，約隔半分鐘就吐一次。之前不曾看過這樣的症狀，覺得很奇怪。進一步問診和檢查後發現，原因是吃了很多藥。這位阿嬤，被診斷有腎臟病、胃炎、心臟衰竭和便秘。除了吃醫生開的藥之外，她的家人很孝順，買許多營養食品給阿嬤吃，例如:克補、鈣片、維骨力、卵磷脂等。進一步X光檢查肺部無異樣；超音波檢查肝膽系統也沒問題，最後診斷是「藥物引起的胃炎」。 治療上，吩咐她營養食品和會傷胃的藥都先停下來，並加開腸胃藥給她。吐唾液的症狀就有明顯改善。阿嬤的小便發現有尿蛋白，加上抽血檢查後發現腎功能指數BUN(尿素氮)和Creatinine (肌酸酐)偏高，表示腎功能不好，可能藥物服用太多，傷到腎臟了。

敘述醫學：現在因為醫學進步，壽命延長，老年人口越來越多，但身體器官因為退化容易出毛病。像這位病人就是腸胃、腎臟、心臟不好，吃了很多藥物和營養食品，因為長期服用而傷到胃腸和腎臟。建議患者除了醫生開的藥之外，營養品不要吃太多，應注意藥物副作用是否會傷到胃、肝臟和腎臟。

三、述說Aspirin和Metformin的故事

病情摘要：病人70幾歲的男性，因為腹脹不舒服到一家大醫院看病且住院，治療一個多月症狀沒有改善，因為吃不下、體重下降了4公斤，病人及家屬開始慌了， 醫師甚至告知可能有生命的危險，經友人介紹到門診就醫。除了例行了解病史外，透過雲端去看病人用藥的情形，發現病人 一共服用9種藥物。檢視9種藥物，其中有兩種藥物Aspirin及Metformin，會引起病人腸胃不適，就將這兩種藥物停掉。結果經過兩次門診治療，病人腹脹不舒服的情形明顯改善。診斷 : 病人腹脹不舒服，其原因是藥物Aspirin及Metformin所引起的副作用。

敘事醫學：老人家腸胃有問題要先看用藥情形，現在透過健保卡雲端就可查出病人的用藥情形。門診時，年長者腸胃不舒服，時常發現是服用這兩種藥物Aspirin(俗稱伯基Bokey)及Metformin副作用所引起的。Metformin是糖尿病的第一線用藥；而病人有心血管或腦血管疾病，醫生常會開立Aspirin來預防血栓。這位老阿伯兩種藥都有服用，所以容易引起腹脹腸胃不適，只要找出原因把藥換了就好了。反之，沒有停藥或換藥，即使開最好的胃腸藥，也沒辦法解決病人的腸胃問題。

四、 雖有慢性病但仍可過健康快樂的晚年

病情摘要：患者60多歲女性，從2005年開始陸續來就醫，至今2019年已經14年了。主要的疾病為糖尿病、高血壓及心臟病。起初，病人會喘、喘到晚上睡不著，腳也有水腫，照胸部X光檢查和心電圖，發現病人心臟擴大，過去有高血壓的病史，診斷為高血壓性心臟病，併發心臟衰竭。 給予強心和利尿劑治療，心臟衰竭的現象即漸漸改善，心臟也恢復正常大小。病人有輕度糖尿病，靠口服降血糖藥即可控制，最近一次抽血，空腹血糖是105mg/dl，糖化血色素6.5%，沒有視網膜、腎臟、末稍神經病變等併發症。病人定時回診，診所給予持續的追蹤及治療。病人本身生活規律、固定運動、工作不會太累、睡眠充足，病情控制相當穩定。

敘事醫學：台灣由於現代醫學的進步，以及健保制度的實施，國民的平均壽命延長，老年人口越來越多。隨著年歲增長，身體老化，慢性病也隨之浮現，如糖尿病、高血壓、心臟衰弱和高血脂症等等。這位病人從2005年開始，即因慢性病的症狀接受治療。雖然有慢性病，但在生活上依然過著健康快樂有品質的生活，偶爾也可以和家人出去旅遊。這個例子可以給上了年紀的人做參考。心裡要瞭解，年齡的增長隨之而來的身體退化是很自然的，已經是中古車，甚至是老爺車了，身體上難免多少會有毛病。要緊的是，應注意生活起居、規律運動、均衡飲食、不要太勞累、睡眠足夠、和醫師保持連繫、按時服藥。如此老年家仍然可以享受平順快樂的晚年。

( 取材自「敘述醫學」，第2版，2017 )

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