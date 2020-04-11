一樁援外好事，很遺憾的是載著防疫口去各國的飛機，機身竟然還是寫著CHINA AIRLINES，是要告訴世人，中國送口罩來了？關鍵時刻台灣人必需積極「去中」走出自我的國家路。圖/外交部提供

譚德塞柿子挑軟的吃，面對排山倒海的指責將怒氣發洩到台灣身上，不管他對台灣如何的惡言相向，不能改變的事實是：沒進入世衛組織 的台灣防疫最優秀；而中國將面對的是國際調查及隱匿病情的國際制裁與求償，及全球排華、反中浪潮下的困境，此時，台灣人自我的國家認同已是不能再迴避， 此為疫情過後政府必需面對的課題。眼前，一樁援外好事，很遺憾的是載著防疫口去各國的飛機，機身竟然還是寫著CHINA AIRLINES，是要告訴世人，中國送口罩來了？難怪中國順里接受是中國援助的。要國際接納台灣，首要應顧及自我尊嚴，華航未正名前，以長榮代運。關鍵時刻台灣人必需積極「去中」走出自我的國家路。 相信有骨氣的台灣人看到這張圖片，心裡都會感到沮喪。

台灣人正視自我的身分認同及國家名稱的現實化、合理化的高民意，疫情過後蔡政府首要面對的課題是還能繼續「維持現狀」 ？ 現開第一槍的是：總統府資政辜寬敏先生的制憲基金會，其將以連署為蔡總統累積民意籌碼，第一階段連署提出兩個題目：「你是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現況的新憲法？」「你是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」前副總統呂秀蓮也提出：藍綠都該面對國家名稱正常化的問題。

簡言之，中共武漢肺炎必將衝擊著蔡政府「維持現狀」的國策，想再繼續維持4年，除恐將遭綠營民意期待變革的挑戰外，黨內及下一任的總統候選人恐怕也難同意？然，外有中國文攻武嚇，內有長期掌握軍警特的黨國舊勢力與之隔海唱和，本土力量與藍紅勢力的直球對決已近白熱化，這更是蔡政府疫情過後的難題。

蒙古帝國崩解於黑死病疫，疫後必有大變局？

始於中國的武漢病毒，經由義大利傳遍全歐洲，巧與14世紀起源於中國經由蒙古人傳到義大利的黑死病的傳染途徑一致，最終造成歐洲3/1到2/1人死亡，也改變了世界局勢，人類歷史上最大的帝國，蒙古帝國的瓦解，在中國是元垮明興 ，蒙古人被趕回了草原。

歐洲瘟疫(黑死病)起源於朱元璋的故鄉國淮河流域，之後沿著蒙古各汗國之間的驛馬與通商路線，西傳至克里米亞半島上的金帳汗國部隊，當時部隊正在攻打熱那亞共和國(Republic of Genova)的港口城堡，由於屢攻不下，竟終以投石機將患者屍體拋入城中，瘟疫很快地在城中傳開，並於西西里島爆發而遍及全歐，此或為歷史上首此生物戰。

而中國更慘，朱元璋故鄉人口僅剩1/4，經濟蕭條，社會動亂，各區將領互強資源……帝國近於解體，朱元璋在瘟疫肆虐能存活下來，終而驅逐蒙古人，建立大明帝國。6百多年後爆發的武漢肺炎，與黑死病的傳染途徑一樣，而災難後的局勢亦必將有大變局。台灣應有所準備，心態上絕不能再維持現狀。

蔡政府必須審時度勢面對新民意

連英國首相強森都染疫進入加護病房，歐、美已考慮重建產業鏈，降低對中國的經貿合作與依賴，各國政要及宗教領袖，終於識破中國謊騙造假的本質，敢於跳出來譴責之，中國甚至可能遭各國巨額索賠。台灣人當然會思考如何面對自己國家名稱還掛著CHINA的問題，「中華民國台灣」真還如蔡政府所言是最大的共識？

時代力量民調：對於護照的英文名稱是否應該改為「Taiwan(台灣)」，支持者高達74.3%、不支持僅17.2% 。台灣民意基金會最近的調查更顯示台灣人認同已高達83.2%，疫情後的新趨勢衝擊著蔡政府一貫維持現狀的保守政策，如換發新版身分證還寫上CHINA，內政部恐將面綠營支持者的民意海嘯；在去中成為主流民意下，外交部在護照的封面，必需提出對策，以免與CHINA混淆；而航空器是主權的延伸，交通部更將面對華航CHINA AIRLINES正名的強烈要求等。

總之，不斷強調「中華民國台灣」是主權獨立的國家，是台灣社會最大共識時，恐怕也需審時度勢，符合現實。14世紀黑死病造成蒙古大帝國的瓦解，今武漢疫災後，世局必將大變，政府當有新格局。眼見數百年來一直無法形塑的台灣民族主義，疫後，或有希望生根發芽，台灣人對自我的身分認同漸分明，如何與世界接軌？防疫努力，台灣已與中國明白區分，國際稱呼我們為「台灣」，「台灣就是台灣」才是最大的共識。疫後，民意必衝擊、挑戰蔡政府的「維持現狀」。台灣不應在CHINA屋頂下曚混下去。