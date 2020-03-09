民進黨兩位黨團幹部提案要求廢除鄉鎮長民選，改為官派。在武漢肺炎疫情肆虐之際，民進黨為何急於提出廢除鄉鎭長民選，令人不解。也許距離2022地方公職人員選舉，祗剩不到二年半，提前修法因應。

鄉鎮（市）長（包括一些縣轄市）是否由民選改為官派，在國內討論甚久，所以遲遲未有定論，除了學理之外，政治現實乃是主因。鄉鎮長改為官派，鄉鎮公所法律定位也要調整，由自治法人改變為行政機關。鄉鎮民代表會也一併廢除。

其實討論鄉鎮長官派或民選，學理丶主要民主國家的實例，台灣地方自治發展等，均宜綜合考量。類似的研究報告丶討論，不勝枚舉，但是仍宜歸納總結，作為政策制定的參考。中央集權丶地方分權，在民主丶威權國家，涇渭分明。但是民主國家之中,仍有傾向中央集權或地方分權之別。美國等聯邦政府，典型地方分權，以州級政府為主，有高度自治權。美國草根民主，被視為美國民主政治的基礎。

即使地方分權，地方政府的層級丶自治權程度，也不能一概而論。美國州政府之下郡丶市丶鎮等，地方政府類型即有差別。一般論及地方自治權以人事自主及財政自主為判斷準則，人事自主亦即地方自行產生行政及立法人員。美國市級政府，市長有些直接民選，有些由市議會間接選舉。也有市經理，由市議會延聘專家出任。財政自主本是地方自治的必要條件，可是隨著區域丶全國丶甚至全球變遷，愈來愈多地方政府財政出現危機，嚴重損及財政自主及地方自治。

同屬聯邦制的德國丶印度等亦是。除了歷史因素，聯邦制國家十之八九地大人稠。英國古老民主國家，民主政治不一定完全地方自治，但是傾向地方自治，英國即是顯例。法國被視為民主國家，卻傾向中央集權，但是近來發展，朝向地方自治，省級政府以及跨省區域組織，人事及財政自治，日愈提升。日本丶南韓亦然。

台灣由威權轉型民主，地方自治的發展，值得正視。早期國民黨類似外來政權，中央政府不開放給省籍台灣人民。省政府，甚升格為直轄市政府，行政首長不開放民選，由中央政府指派。卻有省及直轄市議會，由人民選舉產生。縣市政府丶鄉鎮公所亦是，開放人民直接選舉行政首長及民意代表。甚至不是地方自治團體的村里長也由人民選舉產生。

六都升格 官派鄉鎮長再成話題

如同威權體制，愈具政治實權職位，愈不直接民選。所以台灣總統民選在省長丶直轄市長民選之後，省長丶直轄市長民選，在縣巿長丶鄕鎮長民選之後。台灣民主化，總統丶直轄市長民選之後，大家反而討論基層的鄉鎮長是否由民選改為官派。主張廢除鄉鎮長民選的理由包括，一國兩制，隨著高雄丶台南等六都，原來319鄉鎮市也減為198。人口數614萬，僅有全國四分之一。地方自治規模不大，財政無法自治，選舉文化不佳，一度是黑金政治丶地方派系溫床。

李登輝總統主政後期，召開各黨組成國事會議，曾經有鄉鎮長由民選改為官派的共識。為何遲遲未有進展，除了環境變遷，尤其六都設立，已經半數以上鄕鎭長改制為官派區長。改隸直轄市原住民鄉，一度思慮欠周，政策轉彎。反對鄕鎮長改為官派的理由，例如有違地方自治，拉大城鄉差距，從公民社會角度詮釋，鄉鎮仍有一定程度經濟規模丶地方特色等。

距離2022地方選舉，尚有一段時間，主要政黨可以開誠佈公集思廣益，從總體地方自治的角度，全面檢討中央丶地方政府層級，行政區域劃分，人事財政，地方行政丶民意等綜合討論區，凝聚共識。