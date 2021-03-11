美國國會眾議院星期三（3月10日）通過了拜登總統的1萬9千億美元新冠疫情紓困方案。眾議院議長佩洛西在通過新冠疫情紓困方案前敲下她的議長槌。圖／擷自PBS News hour影片

美國國會眾議院星期三（3月10日）通過了拜登總統的1萬9千億美元新冠疫情紓困方案，這項法案的目的是為美國家庭和商家提供財政助力。這是拜登1月20日上任後的首項重大立法勝利。

議案被送交拜登總統簽署。白宮發言人莎琪說，拜登將在星期五簽署。

眾議院以220票贊成211票反對，基本以黨派劃線而通過了這部法案。在法案通過前幾分鐘，眾議院議長佩洛西說：「一旦獲得通過並簽署，我們將立即投入工作，送去源自這部議案的拯救生命的資源，我們與拜登總統共同承諾，救援已經上路。」

共和黨議員反對這項方案。他們說，方案過於龐大，而且未能充分幫助那些最需要經濟救助的人。眾議院少數黨領袖麥卡錫星期二稱這部議案「高成本、腐敗和自由派」。

星期六，這部法案在參議院以微弱優勢獲得通過，在過關之前，參議院對眾議院之前通過的版本的某些方面做了修改。這些修改包括刪除提高聯邦最低工資標準的條款。

這項法案的內容包括向多數美國人提供1400美元的支票，高收入的成年人除外，還依年齡向未成年人提供3000或3600美元。失業員工除了領取州失業補助金外，還將繼續領取來自聯邦政府的每星期300美元的付款，直到9月初。州與市政府將得到3500億美元，用來幫助他們從大流行病中恢復過來。

與去年新冠疫情紓困方案的一輪直接付款不一樣，這次的支票上面將沒有總統簽名。

紓困方案還包括數百億計美元的資金，用於新冠病毒的測試、追踪接觸者以及分發疫苗，並向受去年防疫限業措施沉重打擊的商家提供新的資助。

拜登星期二參觀了華盛頓的一處五金商店。這家商店得到過與疫情有關的薪資保護貸款計劃的幫助。

拜登說，與去年通過的疫情紓困方案相比，最新的法案把救援目標更精準地對準小企業。他說，一年前，很多「夫妻店因為更大的公司插隊而被排擠了出去」。

白宮發言人莎琪星期一在一次記者會上讚揚了這部法案。她說，雖然參議院從邊邊角角對法案進行了一些修改，但它體現了拜登最初提案的「核心」。

她在星期二說，拜登和其他行政當局高級官員在法案通過後將繼續宣揚這項1萬9千億美元新冠紓困方案的好處。

「我們當然認識到我們不能只是簽署一項議案，」莎琪對記者們說。「我們需要做一些工作並利用我們最好的聲音，包括總統、副總統和其他人，向美國人民溝通，闡述這項方案的益處、他們如何可以從方案中受益、他們如何可以獲取（經濟刺激）支票。」

「所以，我認為你們當然可以預計總統會有一些旅行，我們今後幾天會有更多這方面的細節。」她說。