林媽利所著《我們流著不同的血液》，以血緣、基因的科學證據，揭開台灣各族群身世之謎，台灣人不是中國漢人。示意圖／民報合成

魏德聖以王家祥的《倒風內海》這本書，二十年前完成台灣三部曲劇本，二十年後今年8月，被冷落的《倒風內海》再版。書中四百年前，一句由原住民「尪姨」巫師夢兆的預言：「災難自海上而來，降臨在我們身上。」讀來令人動容！

荷西揭開了海洋福爾摩沙被推入帝國殖民史的序幕。當麻豆社躲過荷蘭人的武力鎮壓之後，趕走荷蘭人的鄭成功，一樣大肆燒殺西拉雅平埔族原住民；一樣武力威嚇、強迫賦稅，擴大了他的領地以便於駐軍屯墾；之後島嶼的統治權，落在漢人、日本人，又到了漢人手裡。

只是，荷西四百年後台灣的災難依然自海上而來，而且比以前更為嚴峻。因為不幸的是，上個世紀台灣又回到中國人（漢人）手裡的時候，盤據台灣七十年的國民黨，「國共合作」台灣又將面臨山雨欲來的威脅與危機。福爾摩沙一開始的隱憂來自漢人，現在依然存在，福爾摩沙「尪姨」巫師的預言，恍若昨日！

「尪姨」巫師的預言

災難自海上而來，紅色中國剛過十一國慶，10月1日白天25架次，晚間再派13架，共38架次軍機侵擾台灣西南空域防空識別區（ADIZ），空軍2日晚間宣布39架次共機擾台，再創下單日架次最高紀錄。窮凶惡極的中共沒有因朱立倫當選國民黨主席，與其共同唱和「消滅台獨」而減緩對台灣的武嚇；自由潛水世錦賽撤下中華民國國旗，變本加厲打壓、威懾更可見一斑！

另一方面，台灣的中國國民黨，依然恐嚇民進黨要「剉咧等」！戰鬥藍已經成為亂鬥藍，窮其一切手段對民進黨政府全面宣戰！從中央佔領立院議場，宛若「紅衛兵」似的推倒備詢台，將國會議會變成紅衛兵鬥爭大會。要行政院長蘇貞昌誠心誠意向民眾道歉？看似要將蘇貞昌五花大綁戴上高帽子上，押上街頭遊街示眾批鬥下台？另從最小的地方，花蓮拆飯店倒塌，朱立倫也批中央「放任危老建築日漸朽壞」，不想花連縣是誰在當家？甚至傾全黨之力罷免陳柏維更是朱立倫等戰狼的試刀石！

西拉雅「尪姨」巫師預言：台灣人的「災難自海上而來，降臨在我們身上。」大航海時代的外來者步步進逼，一波又一波來自海上的殖民帝國，在二十一世紀民主自由高度文明的世界，在台灣、台灣海峽依然上演著不用刀叉吃人的野蠻劫掠。當今台灣的隱憂不但來自海上，還有早已登陸竊佔台灣的國民黨，也在島內讓台灣民主自由飄搖欲墜、隱隱作痛！

林媽利所著《我們流著不同的血液》，以血緣、基因的科學證據，揭開台灣各族群身世之謎，台灣人不是中國漢人，來自海上的漢人極權主義者無所不用其極的宰制著台灣人的意志！