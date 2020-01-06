美國國防部3日空襲伊拉克首府巴格達國際機場，擊殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，引發伊朗嚴重反彈，揚言報復美軍。除放話將美軍趕出伊拉克，6日伊朗外交部發言人莫沙維還宣佈將縮減之前對核子協議的承諾。川普也不甘示弱，立即回應如遭攻擊會立刻報復。圖／畫面擷自川普推特直播影片

美國國防部3日空襲伊拉克首府巴格達國際機場，並擊殺伊朗「伊斯蘭革命衛隊」所屬「聖城部隊」指揮官卡西姆．蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），引發伊朗嚴重反彈，並揚言報復，放話要將美軍趕出伊拉克。6日伊朗外交部發言人阿巴斯．莫沙維（Abbas Mousavi）表示：德黑蘭方面宣佈將縮減之前對核子協議的承諾。

對此，美國總統川普迅速地回應，川普直接在推特上發文表示：「美國才剛在軍備上砸下兩兆美元，我們美國是全世界最強大，以及迄今為止最頂尖的國家！如果伊朗攻擊任何一座美軍基地，或者任何一位美國人，我們就會把這些最新穎、最漂亮的武器裝備拿來發揮……毫不猶豫！」

伊拉克國會昨日也緊急召開會議，美軍在伊拉克境內空襲，已侵犯伊國主權。面對美國巨大壓力，伊拉克考慮宣佈驅除境內多達5,200名的美軍，這些美軍部隊原先是為了協助伊拉克防止恐怖組織ISIS（伊斯蘭國）再度興起。

早先，伊朗在國際談判協調下，減核程序已進行至第5步驟。經過美軍空襲後，伊朗政府已表明將縮減2015年時所達成的減核協議，並且也不再遵守協議中任何核子作業限制，這包括核原料濃縮鈾的純度、產量等。歐盟有鑑於情勢緊張，大戰一觸即發，宣佈已緊急邀請伊朗外交部長穆罕默德．扎里夫（Mohammad Javad Zarif）前往歐盟總部布魯塞爾商談，希望能減緩當前劍拔弩張的情形。