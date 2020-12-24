吉拉米代日托站是門諾基金會在花蓮南區的第一個服務創設與據點，如今經歷十二年後圓滿達成社區培力的目標，象徵意義重大。圖／門諾基金會

12月是一年邁入尾聲的月份，迎向一個階段性的整理與終點，而門諾基金會富里鄉豐南社區的「吉拉米代日托站」和富里鄉的東里村的「東里社區關懷照顧據點C」分別歷經12年和4年來的努力，也在今年12月順利圓滿完成任務，為參加據點課程的學員們舉辦「畢業典禮」！

2008年時門諾基金會秉持「照顧最弱小的弟兄」之精神，將服務的雙手延伸至花蓮南區的偏遠部落，在富里鄉南端的豐南部落創辦了「吉拉米代日托站」；而東里的社區照顧據點則是於2016年創辦，與東里村的社區發展協會合作，從一開始的樂活村計畫、隨後轉為長照巷弄站、再到如今的社照C據點。

在兩地從數年到十多年來，門諾基金會不只是扮演服務的提供者，也是陪著在地社區與民眾慢慢茁壯與成長，期望讓在地社區漸漸長出屬於自己的力量來做辦理運作，讓資源漸漸擴散，因而可以更全面性、日常性的來形成社區的支持網絡，照顧到就在我們周遭的弱勢長輩。很高興紮根社區培力的想法受到了兩地合作夥伴的認同，因此未來東里社區發展協會將繼續承接東里社照Ｃ的運作，而豐南社區則由在地的文健站持續來做辦理。

門諾基金會分別在12月16日和12月23日在東里社照C和吉拉米代日托站所舉辦的畢業典禮，不但致贈物資禮品給長者們當作「畢業禮物」之外，富里工作站的站長林聖賢還製作了回顧影片，並搭配解說和大家一起回顧往日回憶。



2016年創辦的東里社照C，與東里村的社區發展協會合作，從一開始的樂活村計畫、隨後轉為長照巷弄站、再到如今的社照C據點。圖／門諾基金會

許多學員特別使用自己熟悉的族語來表達對於門諾基金會的感謝之意，並且肯定門諾基金會的同仁們非常貼心熱情，並高歌原住民歌曲〈東方日出〉來表達道別，雖然不捨，但仍要珍重祝福。高齡77歲的陳阿嬤除了特別盛裝打扮、化美美的妝、特別背著阿美族傳統的情人袋出席之外，也特別感慨說十二年來看著日托站的夥伴，許多人一一過世或者因身體因素而離開部落，鼓勵大家一定要好好保重，繼續走出家門來參與日後的文健站以維持健康的身心。



高齡77歲的陳阿嬤（左）除了特別盛裝打扮、化美美的妝、特別背著阿美族傳統的情人袋出席之外，也鼓勵大家日後一起繼續參加文件站。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，第一個南下的服務設立在豐南部落，是奇妙的緣分。由於花蓮南區的鄉鎮幅員狹長，許多部落位處山區，當時即便也是出身自花蓮南區鄉鎮的武靜雯督導，也是憑著一股熱血就自己開著車、依著地圖就這樣來到豐南部落並認識這裡，經評估後拜訪時任社區發展協會理事長王晉英先生，組成志工隊、號召長者們一步一步展開合作。吉拉米代日托站是門諾基金會在花蓮南區的第一個服務創設與據點，如今經歷十二年後圓滿達成社區培力的目標，象徵意義非常重大。志工王晉英也在畢業典禮時發表感言，說他自願擔任據點的廚師如今下來已經十年了，認為說其實社區除了仰賴外在資源之外，更要有能力去照顧自己的長者，他認為門諾基金會不只是提供服務，而是透過自身專業知識的實踐，讓社區可以一起學習跟成長。



吉拉米代日托站所舉辦的畢業典禮，富里工作站的林聖賢站長製作了回顧影片，並搭配解說和大家一起回顧往日回憶。圖／門諾基金會

門諾基金會強調，除了服務篇鄉長者，他們也努力推廣長照方面相關資源管道、健康促進、衛生教育等認知資訊，培養在地組織長出經營社區照顧據點的能量，如今的成果讓門諾基金會與在地夥伴都很有成就感。

門諾基金會也表示，一直以來有許多的公益好朋友的支持，才能讓這些美好順利發生。未來門諾基金會與在地的合作將轉換身分、持續下去，將與東里社區發展協會簽署「合作備忘錄」，以及在2021年2月開始於豐南部落增開提供「行動自助餐車」的服務，繼續支撐長者們好好的在地安老！



門諾基金會未來將與東里社區發展協會簽屬「合作備忘錄」，以及在2021年2月開始於豐南部落增開提供「行動自助餐車」的服務，繼續支撐長者們好好的在地安老！圖／門諾基金會