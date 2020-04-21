值此天災疫禍的非常時期，藥局藥師有此機會幫助萬民，救苦救難而引以自豪，才是宏觀的想法、行善積德的作為和善念。圖／總統府

日昨於某電視台看到台北晨間新聞：播報稱有某些健保藥局，明明店內還有口罩存量，卻因限定販賣時間到，而托辭佯裝已售完，要求買者明天再照時間來。該台記者採訪藥房業者表示，不然無休無止，不說藥師員工沒有空休息，其他工作也都免得做了云云。

讓長久以來天天到藥局買不到口罩的筆者恍然大悟，茅塞頓開。原因是嘉義縣市部分地區，好多販售口罩的特約健保藥局，幾乎所有藥局，幾乎家家一致，販售不到二小時，那管還大排長龍，就在門口貼上『口罩售完』的紙牌。要長時排隊久候猶未買到口罩的「龍尾人末」明天再來。藥房業者的隨心所欲，長時排列的男女民眾，都半信半疑，嘴裡嘀咕，垂頭喪氣步履闌珊的失望離開。原來口罩荒是全國性的，全台灣皆然，終於有人敢於道破。

受政府委託出售口罩的特約健保藥局，大部份從早上九點到十一點或下午二點到四點開門出售口罩。時間起訖各店不一，隨各店方便，酌時安排。筆者家中還有幾個口罩備用，所以不忮不求，好整以暇，都選擇上午十點或下午四時去買。在早前一些較偏僻的特約藥局，有的時候還買得到。可是三月中旬以來，就次次吃閉門羹。亦即每家都千篇一律，有志一同的在門口貼上『兒童口罩售完‧成人口罩售完』的紙牌。是真的賣完，還是時間到不再賣〈留到明天再賣〉無人能知，耐人尋味。

藥局不應限制口罩販售時間

反觀市域鄉野，走路騎車坐車開車行人、市場生意人或買賣人家，帶口罩的實際不多，所見不怎麼踴躍。可是這麼多的口罩特約健保藥局，配給的口罩天天開門不久就相繼售罄，實在讓人百思不解。究竟是確實國內口罩不足，還是其他人為因素，實在百思不解。從電視新聞的報導，如果真是限時間出售，而不是口罩不足，就是人為因素。政府有責任，應隨時隨地發揮監督功能，讓口罩特約健保藥局，深切體認是上班制而非定時制，按部就班，童叟無欺，只要營業時間，就得殷實販售。

同時要呼籲，有幸受到政府委託，擔任販賣新冠肺炎武漢病毒防疫口罩的特約健保藥局，不可以無利可圖就漫不經心得過且過。甚至以多加工作，不勝負荷而暗中埋怨，陽奉陰違。而要以有幸受政府委托發售驚心動魄駭人聽聞的新冠肺炎武漢病毒防疫口罩的特約健保藥局，而感到無限光榮和榮幸。即使犧牲藥師和藥局老闆和從屬人員一點時間和精力；縱使影響店裡其他方面的生意少賺點錢也在所不惜，雖忙中但有樂。

新冠肺炎武漢病毒發生之前‧有些地處偏僻，生意較差的西藥房不說進出人客寂寥稀少，很多藥劑師都穿著隨便，無精打睬。然自從爆發新冠肺炎武漢病毒，戴口罩成為人們防疫和被傳染的必要工具，由於政府委予健保藥局代為販賣各種口罩‧一夕之間，大小健保藥局不分大小，過去生意好壞或地處偏僻，天天人潮洶湧，生意興隆。

藥房上至業者老闆藥師下至員工家眷，都眉開眼笑意氣風發，由於進出入多，不再隨便，所以不分年齡老中青的駐店藥劑師，都一改過去穿起制式白衣，英挺帥氣，精神奕奕。好不受人尊敬。這些都是政府鼓勵民眾戴口罩防止病菌傳染‧將防疫口罩委託全國大小健保藥局代售帶來的榮景和附加價值。藥局業者藥師員工眷屬，應引以為榮加倍珍惜。不可以無利可圖，而「撿到銀假苦」，甚至抱怨「客多嫌無閒」。

進而要以有幸遇此千載難逢天災疫禍的非常時期，得以有此機會幫助萬民，救苦救難而引以自豪，才是宏觀的想法、行善積德的作為和善念。千萬不要埋怨多此一事而變成「有功反而打無勞」〈雖出力反而沒有功勞〉！