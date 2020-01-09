陳順勝醫師為一邊一國助選，他請大家支持政黨票登記十號的一邊一國行動黨」！(圖/陳俊廷)

陳順勝醫師選舉戰車初體驗，他笑喻若是用「軍事行動」來比喻，學習步驟就像是從單兵戰鬥、班、排、連攻擊，到營團與師對抗….

高雄長庚醫院醫院榮譽副院長陳順勝為一邊一國助選，他以其專業醫學「應用神經科學知識拿麥克風拜票」分析科學理論，日前在電台與陳永興醫師「聽醫生講看覓」。陳永興肯定陳順勝醫師有其獨到的見解，經此一役也變成「選戰專家」。陳順勝則說：大選將屆希望早日凱旋結束選舉生活，政黨票支持⑩一邊一國行動黨，拜託，拜託！

陳順勝指其為了「台灣」信仰，而毅然決然投入協助一邊一國助選的行列，從徒手發文宣、拜票、請託、鞠躬、舉牌、拿大旗、使用小蜜蜂擴音器、站宣傳車拿麥克風，他樣樣都實際投入。

陳順勝認為從站選舉宣傳車與拿麥，得到神經科學行為的證明，足證他來站台並非專業人員的浪費，而是跨領域的學習與衝擊，終究也會開出意想不到的火花，讓科學與他自己的臨床歷練更進步，可以應用在認知功能障礙者的治療！

選舉要深入拜票爭取支持，他指其從菜市場、十字路口、選舉場、大型公益活動、醫師公會、醫院醫師的忘年會，一逮到機會他就發聲拜票。有空就在家裡、辦公室練習，或向醫師公會或辦公室的同事們練習講演。

每次拜票掃街行程結束，他還要彙整各個工作站基層拜票回報的成果報告或影像紀錄，把他們量化，製作成「高雄大都會區與屏東縣戰略圖」，用各種不一樣顏色的圖示來分類標示；譬如「綠標」表示該區已完成徒手發文宣丶小蜜蜂掃過二～三次丶宣傳車及大戰車掃過至少一次；「紅標」：車隊遊行路線與區域；「紫標」：市場或大集結行動團隊拜票。

陳順勝說：我們一邊一國行動黨克勤克勞，夙夜匪懈，為了實現我們的信念與信仰，呼籲台灣人要團結，為了台灣人的尊嚴，為了台灣人子孫世世代代的自由、幸福與快樂，為了要正名制憲，為了為弱勢發聲，請大家支持政黨票登記在第十號的一邊一國行動黨」！

另值一提的是，日前扁前總統腸胃炎，陳永興前往拜會特別關心，扁還特別提及若一邊一國過5％門檻，他盼擔任該黨國會助理。陳永興說，扁歷兩任總統，過去任立委也是最猛，也擔任過其太太吳淑珍立委的助理，若其回去任立委助理，未來國會可就精彩了！

※更多內容上網影音。