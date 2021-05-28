武漢肺炎新冠病毒COVID-19疫情急升溫，3級警戒延至6月14日。全國高中以下學校「停課不停學」居家學習繼續線上學，學童無可避免的需要長時間暴露在3C的使用，眼睛整日盯著3C產品包括手機、平板、電腦，讓家長心驚膽跳、也倍感憂心。有家長打趣指學童視力等同要和藍光正面對決！當前如何護眼盡量避免近視度數加深甚至“防藍光鏡片”也變成關注的焦點。

學童無可避免的需要長時間使用3C產品，已是勢不可免！資深眼科醫師黃文龍提供簡易護眼方法。他說。1、線上課程後的間歇休息不可免；2、要有背景光線，即不要只用檯燈，天花板燈或壁燈要開；3、適當的作息姿勢（寫字時手肘撐著下巴的高度）與適當休息-每30分鐘休息10分鐘；4、攝取多種蔬果；5、疫情過後，多戶外活動。

3C產品, 包括手機、平板、電腦，都是社會重視學童近視成因的重點。黃文龍醫師說明指出，防護之道先瞭解1、藍光是所有光線的成分之一，其光譜在400-500nm：420-460 nm之間光譜對眼睛黃斑部可能會產生光能化學反應而可能產生傷害；460-490 nm這一區的藍光却是影響動物,當然包括人類最重要,且不可或缺的光源，調控我們的生理時鐘,規範白天活動及夜間睡眠的生理機能。

2、眼黃斑部有豐富的葉黃素；3、3C產品的LED銀幕發出的光為含有較多的高能量的藍光,但近年來科技與健康的關注，其產品發展有朝向降低有害的藍光光譜成分、又有維持省電與高畫質的背景光源（綠藍光渡膜）。4、所以，適當3C使用與學習的需要上，是勢不可免，了解以上的眼睛基本養護與落實，是可以儘量減輕眼睛的困擾與傷害的！