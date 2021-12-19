龍潭擁有豐厚歷史的文化底蘊，從奇幻和異想出發，以新的角度造訪各有特色的景點，來場耳目一新的時光交錯奇幻之旅。

以日本神話開場，探索浮世的和菓子城，找尋天狗仙人的蹤跡；接著探訪用老舊門窗拼疊而成的裝置藝術，找出屬於家的記憶風景；在歐式城堡度過優雅午餐時光，品嚐食材自然風味後，步入森林中色彩奇想天地，喚回逐漸消失的童心；最後以味蕾，感受一趟美墨風味的美好旅行。

城下町和菓子奇遇 手信霧隱城

首站來到融合日本神話元素與鎌倉時代江戶場景、以奇幻風格打造的「手信霧隱城」。為了創造輕鬆的產品見學環境，手信坊營運處長魏嘉宏表示，除了運用詼諧的天狗仙人與忍者故事帶領大家親近產品製作，也實際展示了和菓子製程、原料選用及食安管理知識，透過活潑的方式與裝置，傳達對品質毫不妥協的品牌理念與職人精神。

一進大廳即見「日本武將兜」，以生動有趣的臉部動畫招呼來客；走入「霧隱城下町」，成排商鋪與聳立的大型燈籠柱，營造出熙來攘往的町景，來客可選購琳琅滿目的點心與甜品，或在「霧隱茶坊」的臨窗榻榻米席稍作歇息，悠閒欣賞庭園城垣、魚池與富士山造景。沿著千本鳥居步道及萬花筒迴廊來到二樓，整面黑羽天狗仙人造型牆映入眼簾，稍往前走，還能俯瞰城景，而隨處可見的浮世繪、忍者、太鼓和武士甲胄，恍若置身日系幻想空間。



穿越眾多燈籠與萬花筒構成的迴廊，感受空間交疊的魔幻感受。圖／翁睿坤、林煒凱

探訪家的記憶風景 大平環保公園

接續在日本神話之後，繼續走訪「大平環保公園」，在公園一隅捕捉藝術地景《家的記憶風景》。由藝術家林舜龍及潘羽佑共同創作，呼應2019年浪漫台三線藝術季「有的是時間」主題，以平實外觀與傳統家屋建材，保留住時代變遷中隱藏的往昔溫暖，向到訪的遊人訴說著逐漸消逝的聚落榮景。



拆解下來的門窗和家具老件，構成了一幅今昔時空交錯的景致。圖／翁睿坤、林煒凱

老屋的門板及花格鐵窗拆解過後，在鋼骨架構上重新拼建起一座人字屋頂的方正家屋，象徵家的記憶塊體；每面門窗的開與闔，像是以不同面貌，訴說著不同的家庭故事。從老門窗拼起的裝置由內向外展望，不管是面向天花板，看著浮雲穿透格子框架，如同播映著時光走馬燈；還是透過四面門窗的格線，靜看遠山浮雲、綠地上的門板、人來車往聚落所交織而成的風景，彷彿今昔、裡外時光交錯，令人不由自主沉浸其間、尋找自己與家庭記憶的對話。



每一個門板和花窗，都蘊藏了一個家屋的溫暖記憶，斑駁是歲月鐫刻的印痕。圖／翁睿坤、林煒凱

城堡中的自然味 Deja brew邸家咖啡

午間，從懷舊情懷飛躍至歐洲風情，「Deja brew邸家咖啡」的歐式外觀，時尚的黃銅家具、紫藤裝飾、孔雀壁繪，以及源於法文Déjà vu（似曾相識）的店名，在在予人美好浪漫的想像。偏好以淺焙展現細緻香氣的咖啡職人David，在料理設計上也以天然原味為準則，以手工現做的用心，讓客人吃到新鮮的當季食材。



邸家咖啡的城堡外觀，讓人在咖啡與美食間夢迴歐洲。圖／翁睿坤、林煒凱

主餐「脆皮櫻桃鴨胸佐橙汁」選用宜蘭櫻桃鴨胸，鴨皮清脆、肉質柔嫩，搭配柳橙的酸甜相當開胃；蒜香濃郁的「法式蒜香烤田螺」，以及半生熟的鮮甜「胭脂蝦」，作為正餐前菜都合宜。冬季推出的早午餐「邸家很牛三明治」，現點捏製的牛肉漢堡排，用高溫煎炙鎖住肉汁，佐上手工蘋果醬、煙燻起司及蔬果配料，清爽果味與濃郁肉氣相得益彰。享用料理同時，也可來杯醇熟果香的「莫扎特」手沖咖啡，或是德國農莊有機花果茶和台灣高山茶，襯出料理的自然美味。



餐點選用健康的奧利塔油及水耕蔬菜，凸顯食材天然滋味。圖／翁睿坤、林煒凱

童心奇想天地 雄獅文具想像力製造所

午後，探訪森林間的「雄獅文具想像力製造所」，愜意地感受童心與奇想交會的美好時光。作為雄獅文具品牌的里程碑，董事長李翼文將品牌發展史、產品製作、理念和願景濃縮在這處雪白與色彩共構的空間中，以充滿創意的方式，建構出讓人找回童心的探索天地，大小朋友都能從中體會大玩顏色的樂趣。



在立體塗鴉空間放手彩繪，為雪白世界妝點動人色彩。圖／翁睿坤、林煒凱

「想像力製造區」是發揮奇想的主要場域，在這裡可以自由選用三原色，灌製一支屬於自己的色彩漸層筆，還能以白紙接住三原色泡泡雨，製成繽紛可愛的泡泡紙；想要盡情揮灑繪畫才能，不妨拿著濕擦筆，在「3D立體塗鴉空間」為動物們上色；也能體驗手作水果染零錢包或彩虹染方塊書等手作課程，把色彩喚起的童心和靈感打包帶走！在想像力製造所還有許多拍照熱點，像是「普普風創意日常打卡區」的插畫空間及「想像力外帶區」的「大片漸層60色牆」，鮮豔配色讓人停不下手邊的快門。



親手操作機台，選擇自己喜歡的顏色灌製屬於自己的彩色筆。圖／翁睿坤、林煒凱

舌尖上的異國行旅 食坪

跳脫空間限制，用味蕾進行一場異國旅程。提供美墨風味餐點的「食坪」，空間設計匯集了店主Nicole和Rita兩人的喜好和風格，金屬、灰藍色系的裝潢，搭配水泥、木棧板素材，營造出工業鄉村風，再以多肉植物和各國旅行紀念品增添歡樂氣息，打造讓人備感放鬆的自在天地。Nicole笑著表示，「食坪就像客廳，我們以招呼朋友的心情接待每一位客人。」



富有巧思的擺設打造舒適氛圍，讓來店的客人輕鬆享用美食。圖／翁睿坤、林煒凱

Nicole使用墨西哥餅皮變化出三種不同風格的料理，其中「牛肉安吉拉捲」以焗烤製作，餅皮抹上蕃茄糊和墨西哥香料調製的捲餅醬，加上豆泥、小蕃茄莎莎、墨西哥蕃茄燉牛肉和莫扎瑞拉起司，濃郁酸甜十分開胃；而「瑪格麗特凱薩薄餅」則是乾烙製成，餅皮鋪上松子青醬、蕃茄和兩種起司，經過烤箱融化後再烙出豐盈的麵粉香氣，引人食指大動；最後，「焦糖蘋果脆餅」以慢火烘烤，薄脆的餅乾口感，鹹甜滋味令人一口接一口。一整天的異國與時空交錯之旅，以舌尖為旅程劃下完美句點，最是讓人感到滿足！



店內裝飾和器皿大多來自店主的旅行收藏，造型可愛的盤子裝盛著異國料理，成為讓人開心的桌上風景。圖／翁睿坤、林煒凱

※本文轉載自《桃園誌》No：78