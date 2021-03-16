俄國大文豪，托爾斯泰（Лев Николаевич Толстой，公元1828年〜1910年）的經典名著《戰爭與和平》，講述公元1805年~1820年，拿破崙征服俄羅斯所發生的事。在故事情節裡頭，呈現了貴族階級的生活、農奴的悲慘，戰火下的小人物抉擇，以及不同思想間的碰撞和拉扯……

其中，皮埃爾（Pierre Bezukhov）這位小說中的主人翁，特別引人注目。原因在於，他儼然是作者托爾斯泰本人的化身，演繹著對於未知俄國的重重焦慮與反躬自省的過程！皮埃爾作為莫斯科著名貴族別祖霍夫的私生子，擁有絕美的妻子海倫（Helene Kuragin），又曾到法國留學，歐化的思想態度，使其與傳統的俄國貴族相比，顯得格格不入。

拿破崙的到來，竟讓皮埃爾燃起了興奮與追隨之情。想親眼目睹這位「震動歐洲」的偉大征服者。然而，被法軍囚禁後，眼見殘忍槍斃俘虜的暴行，內心的憤怒與憐憫之情，油然而生，進而拋棄了過往上流社會「紈褲子弟」的生活模式，轉而幫助貧窮、困苦的人們，以求得生命的救贖……

跟另一位男主角安德烈（Prince Andrei Bolkonsky）不同。安德烈拋下了懷有身孕的妻子麗莎，狂熱地投入征戰拿破崙的行列。參戰，是他為了證明自己存在價值的驅動，這段過程，安德烈一直是既驕傲又痛苦的。最終，他在身受重傷後，才深深悔悟，也感受到親情的溫度，並且以原諒，作為最終的結局！

《戰爭與和平》穿越了時空的邊界，帶著當代的我們，進到了亙古的大時代裡頭。即使如托爾斯泰本人，也是在公元1865年〜1869年架構了一座上幾個十年的巨大洪流，用各種人物形象，築起了人們在戰爭下的內心抉擇…… 隨著二二八事件74週年的到來，也讓我們更加有勇氣，去揭開這個曾經的傷痛，以運用文字，記錄被漠視的聲音、被遺忘的過去，以及最珍貴的價值！

公元1947年2月27日發生的天馬茶坊查緝私菸事件，往往被歸結為二二八事件的導火線。不過，追本溯源，這要從二戰後，日本無條件投降，於公元1945年8月，蔣介石設置台灣省行政長官公署，任命陳儀為長官開始。或許，當時的人們深受日本殖民統治所苦，起初就像皮埃爾一樣，對中國國民黨的到來，抱持著興奮與追隨之情。某種層面來說，恰似在沙皇的掌控下，好不容易迎來一絲絲新的氣象般憧憬未來，雀躍地不能自己……

但，非常快速地這種期待不久就破滅了！在中國國民黨人來台之後，原有的日本人高層職位，多被能說中國話的外省族群擔任。緊接著，這些不通台語、日語的官員，貪污詐欺情事頻傳，不僅魚肉鄉民、涉足不良場所、不守紀律，時與民眾衝突，更是常為新聞媒體報導。隨陳儀來台的軍隊，多有乘車用餐不付款、低價強購、賒借不認帳，乃至有偷竊、搶劫、詐欺、姦污婦女、開槍傷人等情事發生。這讓台灣住民，益發反感，埋下了反抗的火種！這與皮埃爾的親眼所見如出一轍，終將在美夢破滅之時，才幡然悔悟……

公元1947年2月27日〜5月16日，因查緝私菸而起的不當執法，引發2月28日的陳情抗議活動，卻造成更大的傷亡，最後居然擴及後續台灣民眾大規模反抗政府與攻佔官署行動，竟遭致國民黨政府派遣軍隊逮捕與鎮壓殺害台灣民眾。此事件，造成民眾大量的傷亡。其時的人民怒火，或許就像是《戰爭與和平》中的安德烈一般，希冀在抗爭的過程裡頭，換得一些「公平」與「正義」的聲張！

然而，在陳儀假借全盤接受二二八調解委員會的鄉紳們之要求時，又私下聯繫蔣介石增援大軍增援。血流成河的基隆港灣，替「二二八慘案」，做出最適切的註解。此刻，安德烈內心既驕傲又痛苦的心情，彷彿重現在當時台灣人的身上！這場串聯全島，進行「保衛家園」，阻止中國大軍壓境的戰慄史實，不該被當作「視而不見」。縱使，在經過74年後的今日，人們已逐漸淡忘。不過，就像托爾斯泰用盡畢生精力所創作的《戰爭與和平》一樣，我們在過往生命的軌跡之中，尋找相似的交會與重整，也在不知不覺間，邁向未來……

從名著《戰爭與和平》反思二二八事件的精神意義，可以發現：「在變動時代的戰火下，竟有著神奇的價值反思與生命經驗。即使，相距於俄羅斯和台灣，這樣遙遠的兩地，也絲毫不減一分熾熱和觸動！」悲劇，促使人們省思與珍惜當下的擁有。我想，這是二二八事件的最重大意義！



228的悲劇促使人們省思與珍惜當下的擁有。圖為1947.2.28因緝菸血案造成一死一傷，憤怒的群眾包圍專賣局臺北分局並焚燒物件（2月28日上午10時）。擷自維基百科，公有領域