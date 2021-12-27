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每日國際焦點

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡於25日在法屬圭亞那歐洲太空總署基地由亞利安5號運載火箭發射升空

俄羅斯宣布完成烏克蘭邊境萬人演習，部隊將移回基地

以色列設定目標計畫於戈蘭高地5年內倍增猶太屯墾戶

紐西蘭譴責香港立法會選舉，表示加入五眼聯盟共同抗中立場

日本

大雪造成全日空停79航班，日航停49航班

南韓

防彈少年團自美返韓SUGA閔玧其確診後，金南俊、金碩珍也確診

中國

西安疫情延燒，中國單日增206例確診創半年新高

印度

1月10日起對醫護人員追加第三劑疫苗

紐西蘭

譴責香港立法會選舉，表示加入與五眼聯盟共同抗中立場

印尼

確認美國國務卿布林肯提議印尼與以色列關係正常化

菲律賓

表示購買歐美疫苗共7700萬劑，多於中國科興5113萬劑，以及獲中國捐贈國藥疫苗110萬劑

馬來西亞

預期30~31日吉蘭丹、登嘉樓東岸將洪災

英國

2021年倫敦人在市外買11.2萬戶房產，年增62%。全國平均房價自2020年的4.5萬英鎊漲至2021年的4.87萬英鎊

法國

2022年印度經濟規模將超越法國，2023年再超越英國成為第6大經濟體，德國將於2033年超過日本，俄國將於2036年進入前十，印尼於2034年成為第9

俄羅斯

宣布完成烏克蘭邊境萬人演習，部隊將移回基地

義大利

教宗方濟各憂心義大利生育率持續下降。義大利2020年出生40.5萬，死亡74.6萬，人口減少至5930萬人

波蘭

指控俄羅斯停止供天然氣，俄國否認

希臘

前總統卡羅洛斯·帕普利亞斯過世，年92

美國

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡於25日在法屬圭亞那歐洲太空總署基地由亞利安5號運載火箭發射升空

加拿大

10月時發現2農場爆發馬鈴薯疣病，主動停止出口至美國，美國要求全面檢疫農田，加拿大表示已經完成美國要求準備好恢復出口

墨西哥

2022年起將開放進口美國生鮮馬鈴薯，結束25年禁令

巴西

大雨使巴伊亞州Igua 水壩潰決，撤離20市鎮

以色列

計畫放鬆對迦薩走廊的封鎖

設定目標計畫於戈蘭高地5年內倍增猶太屯墾戶

總理 Naftali Bennett女兒確診，自我隔離

沙烏地阿拉伯

一周掃蕩1.5萬非法居留者

阿拉伯聯合大公國

為增進吸引投資，計畫改革大家族壟斷進口傳統

卡達

勞動部起訴遭報導違反勞權的企業

土耳其

稱加密貨幣交易平台Biance違反新法規，處以800萬里拉罰款

埃及

觀光局接待烏克蘭媒體代表團

南非

南非聖公會首位非裔大主教、1984年諾貝爾和平獎得主涂德民過世，年90

利比亞

15溺斃偷渡客遺體沖上岸

民主剛果

自殺炸彈客攻擊餐廳至少5死

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