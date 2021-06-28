我自1985年間獲得法學博士旋獲臺大孫震校長、法學院長姚淇清博士、法學院三民主義研究（現社科院國發所）所長賀凌虛教授、周道濟教授、前教育部長黃季陸教授、胡佛教授等恩師之厚植，因而才得以在臺大大學部及相關博碩士班開授法政等學術領域專題課程，除了在臺大上課，也在警大、崇右影藝大學、中山大學、海洋大學、臺北市立大學、開南大學，及至今在國立臺北商業大學擔任榮譽講座教授，在國立東華大學擔任校務顧問及通識教育大師典範講座等，且也擔任大型幸福企業及頂尖優質商業聯合總會顧問等職務。

因為我是屏師（現屏大）師範生出身，做任何事即無論是哪階段從事何種工作，總是本著終身學習及全人教育之理念，全力以赴的在長官指導下完成各階段之任務，因而我從一個小學老師做到大學教授、世界警察博物館長、副校長及代理校長、講座教授、大型優質幸福企業及頂尖卓越的商業總會顧問之職務，皆能做什麼就像什麽，圓滿順利完成各階段之神聖志業。

按所謂成功的定義，亦就是說一個人的求學或就業到底要讀到什麽學校或是擔任什麽工作、做到何種職位才稱得上達到成功之境界，因每一個人的理想及價價觀有所不同，所謂鍾鼎山林各有天性不可強也）。因而論及「成功」之界定當然會因人之理念而有所不同的，而本文所談到的乃是我以自己是一個出身在南台灣海角七號小漁村貧苦人家，於屏師（屏大）畢業後在故鄉屏東縣恒春大平國民小學任教三年後，負笈北旅入大學深造就業，至今仍沒有忘記當初就讀屏師（屏大）之初衷終身學習及全人教育之精神去奉獻國家社會之堅苦奮進之心路歷程，將其實實在在的寫出來，以就教於諸博雅先進們，尤其是更希望提供給當前正在努力尋找人生美好願景者做參考。

因為學無止境，一個人無論從事任何志業，能本著終身學習的精神不斷吸收最新資訊，做任何事必能與時俱進，不會被時代潮流所淘汰，永遠站立在先進之境地。而一個具有全人教育優質素養的人，他的為人處世必會處處想到以文會友，以友輔仁，與志同道合之朋友們廣結善緣，因應「天時、地利、人和」，得道多助，共同為國家社會之安和樂利之幸福生活開創更為美好之新境界。