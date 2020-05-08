美國數位國會議員要求將中國駐華盛頓大使館外的街道改名為「李文亮廣場」，紀念中國新型冠狀病毒疫情「吹哨人」之一李文亮醫生。圖／擷自中國駐美大使館網站、維基百科，民報合成

美國數位國會議員周四提出一項議案，要求將中國駐華盛頓大使館外的街道改名為「李文亮廣場」，紀念中國新型冠狀病毒疫情「吹哨人」之一李文亮醫生。

聯合提案的有佛羅里達州共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）、阿肯色州共和黨聯邦參議員科頓（Tom Cotton）、內布拉斯加州共和黨聯邦參議員薩塞（Ben Sasse）和田納西州共和黨聯邦參議員布萊克伯恩（Marsha Blackburn）。

同時，懷俄明州共和黨聯邦眾議員切尼（Liz Cheney）向眾議院提交了配合議案。

34歲的李文亮是最早對新冠疫情發出警訓卻遭中國政府訓誡的醫生之一，他後來因被病毒感染而去世。他的死訊在網上激起了極大憤怒，引發了對中國政府處理疫情不利和壓製網絡評論的不滿。

參議員科頓在聲明中表示：「中國共產黨試圖讓世界遺忘李文亮醫生，他曾試圖警告他的同事有關武漢病毒，後來也死於這種疾病。我們可以把他的名字永久地放在他受到迫害和對他死亡負有責任的政權的大使館外，以確保他的名字永遠不會被遺忘。」

參議員魯比奧在聲明中表示：「將中國大使館外的街道重新命名，將確保人們永遠不會忘記李醫生，並將明確提醒中國政府和共產黨，美國將與被壓迫者而不是壓迫者站在一起。」