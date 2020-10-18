總是笑容可掬的金磊，話語間滿溢著對大海的愛。海洋廣闊無邊，不僅容納形形色色的生命，也承載著金磊的夢想。每一次與鯨豚的相遇，都鼓動著他嚮往自由的靈魂。拿著相機繞行世界，金磊記錄下無數動人的鯨豚英姿。圖／林冠良

黝黑的膚色，彰顯出海上男兒的氣魄，待在台灣時，金磊常跟著黑潮海洋文教基金會沿岸探勘。繞台探勘的過程，不僅讓他重新認識台灣的海域，也讓他有感而發，「海洋變化無窮，如同行禪，是無止盡的追求。」

厭海到愛海 留下壯闊影像

「小時候其實不太喜歡海，甚至有點反感。」不過，人生總是轉折，在花蓮服替代役時，金磊利用假日參與鯨豚解說員的志工活動，並處理各種研究與調查，出海時經常在海面上記錄到鯨豚身影，讓金磊培養出對海洋及鯨豚的感情。

海面上與鯨豚的相遇總是驚鴻一瞥，讓金磊萌生了要更接近牠們的念頭，「就只能下水拍攝了 ！」繼而金磊前往國外攝影工作坊學習，「在東加王國學習水下攝影，與各國攝影師身邊學習，收穫真的很多。」當年心裡的未知與恐懼現已雲淡風輕，如今金磊已是享譽國際的水下攝影師，也是台灣在這個領域的翹楚。

國外攝影養成 鎮日與海為伍

在東加只要下水就有機會拍攝到鯨豚，讓金磊累積許多實戰經驗，包括與船家溝通如何追蹤鯨豚、該使用微距或廣角鏡頭、安全接近鯨豚的方式等。他笑說，「經常是整天都泡在水裡！」

看著壯闊動人的鯨豚照片，金磊的思緒飄回與牠們共遊的時刻。由於需要捕捉清楚的畫面，但又要避免驚擾鯨豚，水下鯨豚攝影師都是不背氣瓶，採用自由潛水的方式進行拍攝，「氣瓶冒出的泡泡對牠們來說是一種警示，所以船隻會停在距離約30至50公尺外的地方，讓我們全力游向牠們。」



海面上與鯨豚的相遇總是驚鴻一瞥，讓金磊萌生了要更接近牠們的念頭。圖／擷自金磊臉書

與海洋共生 學會等待精神

金磊提到，成功追蹤到鯨豚後，還要觀察牠們的情緒是否良好，「最佳情況是由牠們主動靠近，但可遇不可求。」冒險躁進容易受傷，但不接近又無法拍出理想畫面，這種情緒在接觸水下攝影的前幾年，不停讓金磊天人交戰，「動輒10幾公尺的鯨豚，如果不慎被鰭拍到，後果可能就會非常嚴重。」有過懊悔也經歷錯過，但每一次的選擇，都讓金磊成長，也體會自然生態的浩瀚。

「出國學習的初衷，是為了拍攝台灣的鯨豚。」有了國外的紮實經驗，讓金磊起了回家的念頭，想把所學技藝貢獻於台灣鯨豚的紀錄，「在台灣拍攝鯨豚的條件嚴苛，但對我來說，這是要對自己交待的事情，也是必須面對的考驗。」海洋與鯨豚，早已是金磊生命中不可切割的一部分。



海洋與鯨豚，早已是金磊生命中不可切割的一部分。圖／擷自金磊臉書

※本文轉載自《桃園誌》No：64