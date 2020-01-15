2016年以來，中國修訂宗教事務條例，對於教會加上一條條桎梏，牧師的佈道稿須接受審查，神職人員要由黨任命，限制與海外機構聯絡，以教會不能「危害國家安全」為由。12月30日，四川成都中級人民法院在網站公布了對王怡牧師的宣判，以煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪數罪並罰，消息傳出，舉世震驚與憤怒！圖／公有領域，取自維基共享資源

近年來，中國的人權狀況始終受到國際社會的密切關注和不斷質疑。在剛剛過去的2019年，中國的人權狀況似乎沒有出現改觀。年底開始流傳的一份中國人權律師團的新年獻辭，格外引人注目。這份新年獻辭形容中國2019年的人權狀況時使用了「大潰爛」、「大倒退」的字眼。如何評判中國目前的人權局勢？獨立中文筆會副秘書長潘永忠先生向我們表述了他的看法。

法廣：您認為，在過去的一年，中國人權局勢是否有所改善？

潘永忠：中國的人權狀況，沒有最壞只有更壞。有這樣幾個依據：

1、近年來，中國政府在外交、經濟合作中，與「反中」捆綁，比如：批評與指責中國人權狀況，評論香港「反修例運動」、台灣主權問題、維吾爾人權問題、西藏宗教文化問題、南蒙古獨立運動等，都屬於「反中」行為，必將遭遇中國經濟制裁的報復，比如：2010年挪威頒發給劉曉波諾貝爾和平獎，中國政府立即中止了兩國正在進行的漁業合作談判，及各領域交流活動，政治領域的會面被全部取消。經過挪威政府不斷努力，一直到2016年，中挪關係才恢復正常。

這樣的例子太多了，借助於國與國的經濟外交合作，禁止各國對中國的批評，結果是，眼下敢於站出來批評中國政府的國家，幾乎寥寥無幾，造成國際壓力減輕了減弱了，中國政府對異議人士、民主人士、宗教人士等的鎮壓，更加肆無忌憚。

2、中國政府對異議人士的鎮壓加劇了。獨立中文筆會年末整理了一份因思想、言論和宗教等原因，被判刑入獄的政治犯資料，他們是：筆會會員：呂耿松、陳樹慶、秦永敏、胡石根、劉飛躍、黃曉敏、徐琳、周遠志、桂民海、劉艷麗（女）、王怡、張寶成。

筆會榮譽會員：陸建華、海萊特•尼亞孜、劉賢斌、陳衛、李鐵、買買提江•阿布都拉、陳西、李必豐、姚文田、伊力哈木•土赫提、王炳章、貢卻才培、董如彬、王默、吳淦、趙海通、王全璋、張海濤、盧昱宇、王喻平、吾買爾江․艾山、古麗米拉․艾明（女）、余文生、紮西文色。

還有同樣是文字獄的囚徒：黃琦、陳家鴻、洛桑嘉央、阿不都卡德爾․加拉裏丁、阿卜拉江․阿吾提․阿玉甫、烏麥爾江․哈桑․波孜克爾、牙裏坤․肉孜、阿不都熱合曼․艾白、齊曼古麗․阿吾提（女）、熱依拉․達吾提（女）、阿卜杜拉迪爾․賈拉拉丁。

3、前些天，高瑜女士透露：年前以來中國政府針對大陸的民主人士、異議人士進行了封網，阻止他們上網與外界聯絡。比如：因「六四事件」獲罪的中共高官、曾任中共中央委員，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤先生，曾「因洩露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪」，被判處有期徒刑7年，現長期遭遇監禁生活，去年12月20日以來，鮑彤等一些知名人士家裏的網絡均遭遇了全面禁封。

再比如：2019年12月26日晚，丁家喜律師等四位民主人士，被山東警方非法抓捕，警方在執法過程中未出具任何法律文件。

法廣：您如何看待中國各地遍布監視器和攝像頭與「維穩」之間的關係？

潘永忠：中國各地遍布「監視器」和「攝像頭」。我也聽到一些回國的朋友議論，有說好的：街上小偷少了，犯罪少了，市場執法的惡警也少了。也有人更擔憂了：對異議人士、民主人士的監控與管制更為嚴酷了。此外中國的大數據、人工智能在社會上廣泛應用，每個人都有一張社會保障卡，記錄了個人的興趣愛好、教育健康、學歷資歷、經濟狀況、飲食消費習慣、交友乃至閱讀嗜好都在管轄者的視野之中，每個人都成了一張塑料「卡片」，成了透明人。

我們怎麽看這些現代科技、大數據庫、人工智能呢？其實問題不在「監視器」、「攝像頭」和社會保障卡上，我的思考是：現代文明不能拒絕與放棄現代科技，一個國家的文明與安全，關鍵是建立在國家民主制度上，及落實在執行憲政制度上，一黨獨裁與集權統治下，言論、寫作、出版等沒有自由，動輒被汙為「煽動顛覆國家政權罪」，甚至說你是你就是，不是也是。而現代科技成為統治者鎮壓與打壓反對派的有力工具，換句話說，等於是現代科技提高了中共政府「維穩」的手段。2019年，人權律師繼續成為各地司法當局和律師協會重點打壓和監控的對象，這也恰恰證明了中國人權倒退的原因所在。

法廣：中國家庭教會牧師王怡在2019年年底被判9年監禁，王怡究竟做了什麽引發北京不滿？此一判決為何引發強烈反響？

潘永忠：12月30日，四川成都中級人民法院在網站公布了對王怡的宣判，以煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪數罪並罰，判處王怡有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。消息傳出，舉世震驚與憤怒！

王怡是一介書生，是虔誠的基督徒，是加爾文派中國家庭教會成都秋雨之福教會的長老和牧師，是獨立中文筆會會員，曾任筆會的理事，是自由撰稿人、法律界人士、憲政論衡網站主編，曾被《南方周刊》評為最有影響力的公共知識分子。

2016年以來，中國修訂宗教事務條例，對於教會加上一條條桎梏，牧師的佈道稿須接受審查，神職人員要由黨任命，限制與海外機構聯絡，以教會不能「危害國家安全」為由。全國千家教堂的十字架被拆除。王怡勇敢地站出來大聲批評中國國家主席習近平走向威權主義，反抗這樣的限制，同時他公開在「六四」這天，為國家祈禱，成為政府嚴厲打擊基督教運動的焦點人物。

我們的態度是：近年來王怡堅定地信仰基督教，向世人宣傳福音，這些與國家顛覆有何相干？因何而形成勢力？對他冠以「煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪」，豈不是欲加之罪，何患無辭！我們強烈譴責與抗議中國政府再一次的犯罪行徑。

法廣：北京往往將宗教信仰與顛覆國家政權聯繫在一起，您如何解讀此種做法？

潘永忠：宗教信仰與顛覆國家政權掛鉤，可謂是中國特色。自習近平執政以來，中共政府在鎮壓異議人士、民主人士等的手段上、宣傳策略上，發生了根本變化，即與國際反恐戰略銜接，中共也以反恐為名，打擊三股勢力，即：國家顛覆勢力、民族分裂勢力與宗教極端勢力。國家顛覆勢力是指政治反對派、民運人士等。民族分裂勢力是指台灣、香港、西藏、維吾爾、蒙古族等自由民主獨立運動等。宗教極端勢力是指「在宗教名義掩蓋下、傳播極端主義思想主張、從事恐怖活動或分裂活動的社會政治勢力」。

我們不僅不能接受這樣的宣教與政策，還要揭露這一行徑，讓世人認清中共陰謀。美國、德國等一些民主國家，態度鮮明，決不會承認中國式的反恐政策與方針。

法廣：新的一年開始之際，您對中國人權狀況近期內得到改觀是否抱有希望？

潘永忠：中國與現代文明接軌，成為現代民主國家，是中國人百年一夢，要經歷艱難旅途，我相信許多人還在堅持，還在努力。

我還是認為，這種改觀需要有個過程，比如說：世界人權宣言是1948年12月10日在巴黎召開的大會上通過的。而中國的「人權」入憲，一直到2004年第十屆全國「人大」第二次會議通過了憲法修正案，首次將「人權」概念引入憲法，明確規定「國家尊重和保障人權」。可見中國人對「人權」的認知與認可，遲了整整半個世紀。問題是這只是徒有虛名的第一步，關鍵是全國人民應該督促政府，真正落實與實施「尊重和保障人權」法案。

台灣是榜樣。台灣與中國，同宗同族同文化，台灣也經歷了極權、一黨專政的國家，台灣能夠和平完成憲政轉型，這是整個中華民族的動力與目標，台灣走過的路，我們也要堅持不懈地再走一次。

追求自由民主人權，在中國是華麗奢侈之夢，但我們依然會堅持不屈的信念，去迎接殘酷漫長的現實。

※本文轉載自： 法國廣播電台