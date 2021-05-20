作者指出，在停課期間，除了遠距教學之外，也能鼓勵學生主動發問，或由教師撥空傾聽學生敘述其學習狀況以及需要協助的問題，將會是建立師生良好關係的好機會。示意圖／擷自Pexels免費圖片，August de Richelieu

由於疫情大爆發，雙北二位市長17日首先共同宣布，雙北公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧、公私立托嬰中心、居家托育等，18日起全面停課至28日，學生在家「停課不停學」改採遠距教學。隨後，中央流行疫情指揮中心和教育部於18日也宣布， 19日到5月28日，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，且課後照顧服務中心等教育機構也配合停課。一時間，甚至引起所謂的3C之亂，其實，大可不必。

依據教育部的宣布，大專校院和高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習、不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課。此外，更列舉五項線上學習相關配套措施，其中，第一項「縣市政府及學校端」之第四款「課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則」，是為關鍵，應有討論的必要。

現階段各級學校的教學概況約可簡述如後：（一）關於大學、碩博士班的教學，由於學生多已臻成熟，也較有獨立學習的能力，停課十天，不僅無大礙，更是給師生喘息的機會，甚至，中部一所私大，已宣布採用線上教學到暑假。（二）小學生多數沒有升學的壓力，所以，是否須把停課十天的遠距教學列為正式課程，差別不大。（三）國中應屆畢業生教育會考已考完，國三的課程所剩已無多，至於國中一、二年級的課程，容或尚須要趕進度，但請學生先自學，也是一個很好的方式。（四）高中職應屆畢業生，除申請大學甄試入學的學生之外，準備參加指考的學生，這段停課時間，正好可全力以赴，專心準備指考。

停課是檢視遠距教學設施良機

近幾年來，我國各級學校無不戮力建構網路教學環境，因此，實施遠距教學應無太大困難，所以，此次的停課，也是提供各校檢視遠距教學所需的軟硬體設施是否齊備，以及考查實施遠距教學所面臨的困難與解決。此外，更可提供機會讓學生在遠距教學之外，也能根據自己的學習進度與現在的思維狀態，擬訂個己的學習目標，也是求知若渴的具體實踐。質言之，學生雖不必到校上課，但自主學習的態度是主動的，更是自我負責的，學習內容也是切合自己的需要，俟他日返回學校時，整個心態與效率，當有別於以往完全在教師或學校統一規劃的情境下學習成果，甚且，這樣的自主學習經驗，將能厚實其學習力，也可能影響其未來。

另外，對於高中以下的學生，適時的關心應最為重要。因此，若在停課期間，除了遠距教學之外，也能鼓勵學生主動發問，或由教師撥空傾聽學生敘述其學習狀況以及需要協助的問題，將會是建立師生良好關係的好機會。疫情固然擾人，但也改變了慣常的教學與學習方式，對於教育者而言，更是拋開傳統的知識傳播途徑。然而，倘因缺乏遠距教學的設施，或是家長無法參與其子弟的學習，學校和教師也可依實際狀況，設法提供及時的協助，無需勉強進行遠距教學，只要有益於學生的學習就好。因此，讓停課的十天，能看見每一位學生自主學習的成長，教師也能滿心歡喜的迎接學生回來。