最近寫了〈 正常國家沒有統派 〉專欄文章，但是深入探討台灣問題核心，應該是雙重認同問題，縱觀歷史上，脫離帝國而走向獨立的國家，首先要解決族群和國家認同問題，尤其是雙重認同最麻煩，脫離蘇聯帝國後獨立的立陶宛就是例子，其他愛沙尼亞、拉脫維亞也是如此。

族群國家認同，不能有模糊空間，因為涉及忠誠問題，你不可既是立陶宛人，也是俄羅斯人，所以，波海三小國脫離蘇聯後，第一個問題就是解決少數自認自己是俄羅斯人，也是立陶宛人，解決方法就是從母語下手，長期在蘇聯治下，多數波海三小國人被迫以俄語為國語，如同戰後台灣，獨立後，立陶宛政府修正錯誤，要求以母語為國語，拒絕學母語者，以三年為期，如果還是拒絕學習，就必需拋棄本國籍，回歸俄羅斯，這個方法值得台灣研究，人民必需表態：決定自己要成為那一國人，這是權利也是義務，日本在1895年佔領台灣，同樣要求台灣人決定身份認同，只有國民黨在1949年來台，不依照國際法，強迫台灣人接受中國身份證，製造很多抗爭和悲劇，未來，台灣有幸，可以獨立建國，也應該依照國際法，給人民選擇權，所以，這個族群認同問題，是國家是否可以穩定邁向正常化的關鍵。

陸委會13日宣稱：「台灣前途由台灣人公投決定」，這個時間或許很快就會到來，因為在老共急於併吞台灣壓力下，台灣全民公投，一次性脫掉兩頂中國帽子，是全民唯一的護身符。

扭曲的雙重國家認同

台灣長期被老共武力壓制，所以維持現狀，成為多數民意，更糟的是：族群雙重認同，仍然佔有人口三分之一，所謂雙重認同就是自認自己是中國人，也是台灣人，不管是偏藍或偏綠民調，都有31.4％，雖然自認自己是台灣人認同，已經來到七成上下，比起過去，高達46.4％的雙重認同，確實已經下降了15％，卻仍然偏高，這個數據背後原因相當複雜，在武力壓力下，心理上自認雙重認同最安全，可能是其中之一，其二，從小教育洗腦作用，自認中國人早已變成習慣。

如今，中共對台壓迫更急，中台社會相互仇恨螺旋正在升高，在中國經商就學者，會以我是中國人，保護自己安全，加上中國社會已經是失去理智的仇外義和團國家，迫使在中國台灣人只能選擇中國人，目前，台灣人已經極少數人會自認：自己所認同這個中國人，是所謂中華民國人。

雙重認同，也影響台灣人對中國印象判斷，皮尤民調在6月曾經公佈一份對中國印象民調，令人驚訝的是：對中國負評者以台灣人最低，對中國好評者也是台灣最高，顛覆所有人眼睛，連美國，日本，韓國對中國負面評價都高於台灣人，而且，台灣人還長期受到中國直接語言和武力霸凌，看來，台灣人似乎有受虐待傾向，這種人還不算少數，或許我們可以如此解讀。

而另一種解讀就是：雙重認同問題，已經影響自我認知，因為自認自己有一半也是中國人，就容易包庇自己的錯誤行為。

我們必需嚴肅面對：中共紅色大外宣認知作戰的恐怖，老共透過紅色媒體網路或政客，長期對台灣人洗腦，營造中共正面形象，確實已經有了成績，逐漸扭曲部分台灣人的認知，否則不會出現這種反人性常態結果，居然有超過20％，會對拿飛彈武器威脅自己的人，產生好感，這種結果只能說：「匪夷所思」，這才是台灣走向正常國家最大危機。



作者指出，台灣居然有超過20％，會對不斷恐嚇威脅台灣的中國產生好感，這是台灣走向正常國家最大危機。示意圖／擷自國防部、網路，民報合成