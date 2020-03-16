武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情肆虐全球，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，面對疫情持續蔓延，紐西蘭政府正在研究規範大型集會，將仿效成功的「台灣模式」（the Taiwanese model）。

阿爾登接受15日接受紐西蘭電視台（TVNZ）節目訪問，談及防疫措施時指出，政府正在研擬規範公眾集會的標準，將仿效類似「台灣模式」的規範，因為台灣台灣針對集會建立的因應架構頗有成效。

《紐西蘭前鋒報》也報導，阿爾登還表示，至今還沒有下令中小學停課，同樣是參考了台灣模式。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）14日也公開表示，將仿效台灣運用數據資料等經驗和方法，來圍堵疫情。

根據紐西蘭衛生部統計，目前武漢肺炎病例確診8例，另外還有近3千人正在進行自我隔離。

為因應防疫需求，中央流行疫情指揮中心於3月5日公布「武漢肺炎因應指引：公眾集會」，主辦單位應在活動前，針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。