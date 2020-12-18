2020.12.14華航開啟貨運新世代 首架777F貨機公布新塗裝，作者指出，設計者把台灣地圖用C字包圍起來，不注意看，還真的看不到台灣，圖案給人台灣飛不出中國掌心的味道，也顯示出設計者的內心自我審查，總之，這是一次失敗的換裝。圖／華航提供

「武漢瘟疫」蔓延全球以來，台灣抗疫成功，可以保全經濟發展，也因此提升台灣人的榮譽感，打著「台灣可以幫忙」標語的口罩，支援全世界，卻遭受「口罩來自中國」的誤解和嘲諷，為了改變世界對台灣印象的認知，華航飛機外觀，改頭換面更迫不及待，但是，看看最近推出的貨運外裝設計，台灣文字藏頭藏尾，不敢大膽書寫TAIWAN或FORMSA，甚至漢字「台灣」，也不敢寫上去，網路上對如此換裝，惡評多於好評，一位來台灣留學的宏都拉斯學生說，「不要害怕，請把台灣大字寫上去」，一句話直指要害。

台灣必須寫上去

更糟的是，設計者把台灣地圖用C字包圍起來，不注意看，還真的看不到台灣，圖案給人台灣飛不出中國掌心的味道，也顯示出設計者的內心自我審查，總之，這是一次失敗的換裝。

從華航的改裝，進退失據，就可以看到台灣政治的縮影，台灣人認同雖然提升，但是，台灣獨立或中國併台兩股力量，持續拉扯台灣，從政府到民間，處處可見許多自我審查痕跡，進一步，擔心觸怒中共，退一步，則自傷台灣顏面。

15日，曾經是台積電高層的蔣尚義，離開「武漢弘芯」之後，再度受聘到「中芯國際」，為中國的芯片技術注入一股力量，知情者皆曰不可，痛罵蔣尚義是叛徒，但是，蔣尚義卻不以為意，替中共獨裁者效忠，為自己找一堆堂皇理由，全世界都知道，中共開發芯片砸下重金，不只是商用，也關係戰略意圖，企圖突破美國封鎖，進一步稱霸世界野心昭然若揭，芯片落後是中共心中大恨，但是，沒有台灣高級人才協助，芯片就無法開發，蔣尚義服膺商人無祖國，選擇愛中國，看起來是個人自由，從台灣國防角度來看，就是典型的協助敵人。

蔣尚義只是台商的縮影，也是全世界在中國因素擴大之下的兩難處境。

遠離中國需要勇氣

世界有兩股力量阻礙台灣的飛翔，第一股力量當然是來自中國的力量，這股力量目標很清楚，吸納台灣資金和人才為己用，其次，壓迫國際社會阻擋台灣進入國際，阻擋台灣人認識台灣，熱愛自己，這是外部壓力，而內部壓力就是國民黨殘留的建制派，這群藍營建制派精英，即便換黨執政，還是存在政府內部，也存在民間社團機構，他們的肉體安放台灣，靈魂卻被中國綁架。

70年來，被台灣選民投票選出的藍色政客，持續擁抱中國黨名，不敢對受苦於紅色中共暴政下的中國人施以援手，甚至不敢對中共的反人道統治多置一詞，內心自我審查，中台交流數十年，中共沒有學到善待中國人，反而從開放走回更獨裁，更專政，這種交流還需要繼續嗎？川普已經看出來，持續和魔鬼交流結果，就是自己被魔鬼帶進地獄，所以要改絃易轍，沒想到只有兩年，川普立即遭到華府擁抱熊貓派反撲，台灣也是如此，藍色菁英持續擁抱中國，跪拜中共，尤其是台灣政府的對中國政策，一旦台灣利益和中國利益衝突，這些藍營建制派先考慮中國，卻口口聲聲愛台灣，其實，他們一邊愛中國，也一邊害怕中國，又對現行政府推動遠離中國，對抗中共的政策，極力打壓，從反美豬運動，汙名化美豬為「萊豬」，阻礙台灣納入國際經貿體系，到刪除潛艇國造預算，一一顯露國民黨的居心叵測。

建議華航應該更大膽，把台灣文字圖像掛上飛機，如果華航內部沒膽識打破中國圖騰，大可以重金懸賞台灣設計人才，讓台灣人民決定——想飛，不要怕傷害。

台灣必須飛出去，讓世界看見，也因此看到世界，飛翔第一步最需要勇氣。

曾經看過一個蒼鷹母鳥訓練小鳥飛行的視頻，蒼鷹喜歡在很高的斷崖上築巢，一旦生下小鳥，就必須為離巢獨立做訓練，這個時候，母鳥會把小鳥帶到懸崖上，逼迫小鳥往下跳，如果小鳥無法把翅膀張開，就會墜地死亡，只有勇敢張開翅膀的小鳥，學會飛翔，才能活下去。

生命本來就很慘酷，生命的意義就在這裡，台灣要以台灣名稱飛進國際社會，不是為了好看，而是為了生存，看看懸崖下死亡的幼鳥，不知道，交通部看懂了嗎？



作者建議華航應該更大膽，把台灣文字圖像掛上飛機，如果華航內部沒膽識打破中國圖騰，大可以重金懸賞台灣設計人才，讓台灣人民決定——想飛，不要怕傷害。2020.12.14華航首架777F貨機新塗裝。圖／華航提供