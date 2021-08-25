昨日通知在日本的大女兒，爸爸想寫她們，希望她們同意，大女兒雖然當律師，但是生性膽小畏縮，我們好像沒生下膽子給她似的，小時候一聽到樓下電鈴聲，就哭著躲到房間去，她一直害羞於公眾場合，所以我要將她公諸於眾（小小眾）也必須徵求她的同意，沒想到在日本歷練幾年，她這麼說：「你文字怎麼寫，看你程度，寫好寫壞我不管，但要寫出感動，若有貼照片，一定要最漂亮的，我要先審核過！」。果然是漂亮女兒風範！

2011年台北婚禮當天，她的老師葉o榮上台致詞：「我教過聰明的女學生無數，但既聰明又漂亮的就不多，若羚就是其中之一」，雖是婚禮客氣場合，但是下面好幾桌台大法律的學生，女學生居多，想必他是狠下心腸老實說的！

我住女生宿舍三、四十年，練就一身沒膽，家裡地位不高，勉強排第四，女兒的審核說，不是隨口閒話一句，必須照辦！

我這大女兒一直沒理財觀念，連10元都不理，小時候跟妹妹逛市場，錢都交給妹妹帶，錢好似會咬她一樣，她都不放自己口袋，還好結婚後嫁給一個全能老公輔助幫她打理很多事情，她才能活得如此安逸。

先簡單談她老公，我的大女婿吧，大女婿目前也在日本，在日本大公司當法務高階主管，他們認識於台灣的律師事務所，是同事，一路優秀，國中直升高中後上台大法律，美國喬治城大學研究所畢業，他酷愛看書，以前每次回國總是買1、20本書帶回日本。

若羚出生不久，太太即將恢復上班，卻找不到人帶，於是太太在我們租的大樓，一戶一戶敲門問求是否有人可幫忙帶，問了好幾戶，快無望的當下，問到5樓居然問到黃鶯鶯的媽媽，她爽朗一聲說ok，我們放心了，黃媽媽粗壯的身材，我看她帶我女兒好像是老鷹抓小雞一樣，沒印象她是用抱的，有次晚上8、9點還沒回來，我們著急不已，原來黃媽媽帶女兒若羚跟黃鶯鶯到鳳飛飛家打麻將。

平靜的好日子只維持半年，因為黃媽媽要去新加坡幫黃鶯鶯登台，後台處理化妝、著裝問題而我們必須另外找保姆……幾番波折之後，我們只好送回故鄉給媽媽帶。這2，30年來我們一直嚐試在找黃鶯鶯，黃媽媽想表達我們的感恩，可是沒能成功！

大女兒2歲多就識字，短暫帶回故鄉給阿嬤，小姑姑帶，回台北就背唐詩好幾首。應該小姑姑有教！

兩個女兒都喜愛看書，我的另一好友陳平能有一同齡的女兒若馨（後來台大物理畢，美國的物理博士），她們三人只要一起就各自貼在牆角看書，我們當爸媽的超級輕鬆，只顧聊天。

若羚，若薇小二開始就都是學校的資源（資優）班學生，資源班有主任，專任老師，辦理得很正式，她們獲益應該不少！在資源班畢業專刊上，盍各言爾志一番，「長大的希望？」若羚寫得最實際：希望考上台大法律或政治（15個同學她最早達成願望）。

國中二下她以全校1/525，經過推薦、考試，北市教育局通過獲准參加當年的聯考，3月底開始參加三年級的模擬考，近10次的模擬考，從460，490，550，580，......考到610（聯考），608是中山的錄取分數，北一：618。

中山女中她玩瘋了，大學也上了第一志願，還沒放榜，她人已在西雅圖EF（education first）的文化營，EF是當時台灣最大交換學生的辦理機構，最早期與美國新聞總署有關，辦理全球17歲以下到美國唸高中一年（12年級），住美國人家庭，學費、住宿免費，1998年台灣去的約65人，包括日本，香港，印度，南韓～～亞洲約有300多人，去要先到文化營一個月練英文、適應、分發，2001年台灣去的就是若羚帶隊去了，那時她才21歲！可見98那一整年的海外孤獨之旅對她個性改變之大！

交換學生一年在北卡shelby crest senior high school,與接待家庭爸媽， Jerry,Marietta一家處得極好，至今22年仍往來密切，只有去年因疫無法去探望她們，希望疫情快走，若羚一家三口可再去陪伴已老的她們。2011若羚結婚他們一家6口飛了26小時專程來台灣參加婚禮，這個交換一年計劃改變若羚一生，不只是英文一項。

在Shelby曾發生一件不幸事件 ，見諸Shelby地方報，我們在事後2個月才被告知，Home mom開車與對方來車對撞，若羚在後座無傷 ，對車小小孩傷重身亡，這車禍在18歲小女孩心裡應該留下無法磨滅的陰影！

大學順利畢業，也以很好成績考上台大法研及律師國考，研究所期間曾代表學校去澳洲阿得雷德參加國際辯論比賽，讓她眼界更開！

研究所二年級她再度通過學校的甄選，來到歐洲最古老的大學荷蘭萊登大學交換一年，這一年她跑了歐洲不少地方，北歐，東西歐都留下她的足跡，國際觀隱然在她腦內成型。

一年交換快結束時，我提供她美國福爾摩沙基金會的夏令營的資料，她在夜裡接受基金會人員的電話口試，通過了也飛去參與講習2週，結束前這些台美的年輕台灣菁英參觀美國國會，白宮，拜會美國國會議員助理，與助理們討論報告台灣的現況，希望對台灣有所幫助，這是福爾摩沙基金會的功能與目標。

研究所畢業後自然就到律師事務所實習、上班，直到2011結婚，婚後一週她再飛到紐約哥倫比亞大學，一年內結婚、懷孕、生子、拿到學位 ，顯示效率驚人！我那超級女兒！

她在台大法研所的論文題目談到台灣的轉型正義問題，當時應該是很先進的題目，也是現在台灣社會一直想跨過去的問題，當爸爸的無法不佩服她的眼光！

我女若羚因為語言的優勢，她精通台，中，法，英，日語，因此在日本很容易的就得到大汽車公司的法務工作，現在一家三口因疫情戰戰兢兢的生活於日本。

如果女兒對台灣想有所回饋，我想她是不輸“口譯哥”吧！(本文寫於2021/04/20)