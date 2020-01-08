國家安全會議今天召開國安首長會議，就整體情勢發展進行研判。會中也針對股匯市、能源供應、僑民聯繫與保護，以及台海安全動態等進行討論，並根據各種可能發展，擬妥因應方案。圖為國安會秘書長李大維。圖／維基百科

美伊關係陷入緊張，局勢一觸即發，為因應此一情勢，國家安全會議今天召開國安首長會議，就整體情勢發展進行研判。會中也針對股匯市、能源供應、僑民聯繫與保護，以及台海安全動態等進行討論，並根據各種可能發展，擬妥因應方案。

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統指示針對連日來伊朗情勢持續升溫，國安會午間召開國安首長會議，啟動國安機制，掌握相關情勢發展。

總統府方表示，與會各部門首長除就目前最新狀況充分討論，評估後續可能發展，對於包括區域安全動態、總體能源供應情形、在中東的台灣民眾聯繫保護，相關部會也預籌各種可能狀況的因應方案。在台海安全動態上，國防部也嚴密掌握，確保台海和平。

今天的這項會議，由國家安全會議秘書長李大維主持，與會人員包括外交部吳釗燮部長、大陸委員會陳明通主委、國家安全局邱國正局長、國防部張哲平副部長、經濟部曾文生政務次長、財政部阮清華常務次長、金管會張傳章副主委、中央銀行嚴宗大副總裁、國安會施俊吉諮詢委員、傅棟成諮詢委員、陳俊麟諮詢委員及蔡明彥副秘書長等。

國民黨總統候選人韓國瑜下午受訪表示，看起來伊朗對美軍開戰很遙遠，實質上對台灣影響巨大，因為物價恐因石油價格暴漲而上漲，中東若爆發戰爭將影響東亞格局，政府要盡速做好因應措施。

韓國瑜說，美伊衝突會造成石油價格恐暴漲，連帶物價上漲，政府要趕快穩定物價，確保分散石油進口來源管道；其次，中東戰爭爆發影響東亞格局變化，尤其是台海安全、國防安全等，都要確保兩岸能穩定局勢，絕不能有任何風險存在，政府要趕快做好因應措施。