臨床實習有個重要的環節就是跟著醫師看門診，在門診中可以看到許多疾病初期的表現，以及學習醫師如何跟病人解釋病情及討論治療計畫。在跟過不少老師的門診之後我自己也開始思考，有一天我會有自己的門診，我應該要怎麼樣面對病人？這其實真的是一門藝術，有些醫生對病人非常兇，非常專斷，但是他可以很有效率的幫病人作決定，降低病人做出對自己不利決策的可能，但是這種「父權主義」（paternalism）」在現今強調病人自主及共享決策的社會已經漸漸不受到認同，但是在門診那樣短短的時間要如何在體諒病人情緒的同時，盡可能地將重要的醫學資訊傳達，然後幫助病人做出最好的決策，這是非常困難的。

這讓我想到Eric Fromm非常有名的一本書《逃避自由》，裡面提到：「因為個體相信透過權威的秩序或是經由權威管理，可以取消自由選擇的內心衝突，以減緩本體上的焦慮不安。個體透過納入自動性機械模仿的團體規範，以減除自由選擇的焦慮，或生成群眾服從的新權威主義代理人模式，以逃避自由的不確定感，或是透過自我貶抑的低度自尊與自我詆毀的方式來逃避自由。」在我們不斷強調「自由」跟「病人自主」的同時，我們很有可能創造出新的恐懼，那個恐懼就是「自由」本身，我們藉由提供了病人「自由」反而更加創造了他們轉而依賴權威的驅力。醫生都自認為已經完整的解釋了各項方案的利弊，但是病人真的了解嗎？病人真的有辦法作決定嗎？我們要怎麼消除病人忍不住想要把這個選擇權交給權威的衝動（不管是神、懂醫學的親戚或是醫生）？

我自己的答案是在給予任何所謂的「自由」之前，非常關鍵的一步是要先營造出一個沒有顯著權力落差的溝通環境，醫生的確擁有較多專業知識，但病人擁有自己身體至高的自主權，在這樣的關係之下最理想的互動應該像是同事或夥伴一樣，彼此協助完成一個目標。

要創造出這樣的氛圍（ambience）可以從兩個方向著手，第一個是「賦權」（empowerment），這件事在東方社會尤其困難，我們的文化崇尚團體，崇尚「為了家奉獻」，我們把個人權益擺在很後面，在這樣的文化框架下面病人看似自己做的決定，真的是對病人自己好嗎？在我們沒有完全的讓病人覺得被賦予決定自己生活的權力之前，我自己覺得交付任何選擇給他們都是不負責任的。但是這樣的賦權非常困難，我們要怎麼樣真的讓病人知道他道德跟實務上都有責任、有權力作一個完全對自己著想的決定呢？我自己也沒有很好的答案。

第二個方向是「資訊的不平等」，只要有任何的未知就會創造出不確定感，而人類最討厭不確定與未知的事物，因此人們常常會想要保持現狀，因為現狀對我們來說是最熟悉的。我常常覺得醫生花了非常多時間解釋疾病跟治療的利弊，但是很少很少有醫生問病人一個簡單的問題：「您能不能跟我重述一遍我剛剛跟您講的話？」或是「您可不可以跟我說說看，如果您回去要轉達我剛剛講的給您的家人聽，您要怎麼說？」我自己在跟幾個病人解釋過以後都試著問了這個問題，結局是我發現病人真的能夠理解的頂多就是五六成（而我們往往以為病人說他們聽懂了就是八九成懂了）。對於學習來說，真正理解一個觀念的判準並不是選擇題會選或是老師問有沒有問題說沒有，而是能夠用自己的話轉達給別人聽，或是把另外一個人教懂。我們太習慣跟醫學專業，或是學測指考非常高分的人相處，我們根本不知道我們的語言跟一般人相去多遠，不過當我真的聽到病人重述了自己的理解之後，我就比較能知道他們的理解與背景知識，讓我能夠進一步的補充，或是根據他的回應想一個比較能夠契合他們生活的例子。

坦白說以上這兩點真正能夠構築出有意義的醫病互動關係的要件在門診的條件之下非常困難，醫生可能也沒有足夠的誘因與時間去訓練自己怎麼樣把一個困難的疾病解釋到一個小學生都能聽得懂，如果成為一個獨立的醫師之後，我自覺可以勉力做到的就只有一小部分的賦權了，我希望能夠在有限的時間向病人傳達出我是來幫忙的，而病人握有他生命、身體、及生活的最終決定權，我的職責就是當個顧問，建議他如果要達成這樣的目標，站在我的角度我覺得怎麼作比較好。曾經我覺得醫生是個「修復者(fixer) 」，藉由權威跟專業知識將病人「推向正軌」，後來我覺得醫生是個「療傷者(healer) 」，藉由醫病關係的建立，療癒病人，但漸漸的我覺得醫生可能就只是個「推進者 (facilitator) 」，藉由我們的幫忙，讓病人能夠更舒服、更省力的到達他理想的生活，僅此而已，而光把這件事情做好我認為就是一件值得驕傲的事了。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台