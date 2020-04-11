從小就喜歡螞蟻的王秉誠，退伍後以螞蟻生態創業，他不僅設計蟻巢優化飼養、開發專屬飼料，也將飼養心得提供學術界做為研究螞蟻生態的參考。未來他希望成立世界第一座螞蟻博物館，讓更多人一起探索螞蟻的世界。圖／林冠良

自小經常回三峽山區老家的王秉誠，父親鼓勵他多接觸大自然，他也因此對昆蟲產生濃厚的興趣。有次看見螞蟻正在搬運蟋蟀屍體，年幼的他惡作劇地將蟋蟀彈開，沒多久發現螞蟻居然又找到蟋蟀，這是吸引他開始認真觀察螞蟻的緣由。

秉持熱情 開啟創業之路

回憶起兒時趣事，王秉誠說當時非常疑惑，螞蟻怎麼總是能找到他彈走的蟋蟀，於是好奇地觀察2、3個小時。到了高中，王秉誠和同學以螞蟻為研究主題，並在校內科學展覽拿到了佳績，堅定了王秉誠繼續飼養螞蟻的熱情。

上了大學後王秉誠開始撰寫部落格文章，分享飼養與觀察螞蟻的心得，「一開始只是認為可以和也觀察螞蟻的同好交流，後來漸漸有人會向我購買螞蟻。」這個契機，讓王秉誠開始認真思考飼養螞蟻的發展性，也促使他在退伍後建立「螞蟻帝國」的實體店面。



為讓飼養螞蟻簡單又方便，王秉誠自行研發螞蟻的專用飼料。圖／林冠良

長年飼育心得 開拓異業合作

從飼養、販賣到設計不同蟻巢、研發專屬飼料，王秉誠表示這些都是長期觀察螞蟻心得所延伸出的成果。除了提供顧客在螞蟻飼養上有多樣化的選擇之外，也希望能藉此讓更多人認識螞蟻，所以不只辦理蟻巢DIY活動吸引顧客報名，他也前往學校演講，藉此向學生傳遞螞蟻的科普知識。

「當人們對螞蟻認識的廣度變寬，我相信研究螞蟻的深度也會跟著出現。」這是王秉誠這幾年一直努力的目標。長年觀察螞蟻的緣故，讓他開始和不同單位合作。像是發現吃下鳳梨的螞蟻很容易死亡，他就將資料提供給學術機構，希望能藉此研究出防治螞蟻的藥物，也曾有光電廠前來取經，藉由他對螞蟻的認識，諮詢能否製作出不容易遭螞蟻入侵、啃咬而損壞的面板，對他來說都是新的嘗試與挑戰。



蟻巢的造型還能客製化，讓飼養螞蟻更饒富趣味。圖／林冠良

不忘初衷 小螞蟻發展大樂園

回顧創業的初衷，王秉誠興奮地說著，未來希望能發展成樂園的模式，「就像是迪士尼樂園，有科普教室、周邊商品的商店、螞蟻博物館等，每個入園的遊客就像是螞蟻一樣在這個帝國中盡情探索。」

除了經營螞蟻帝國之外，王秉誠一邊忙碌籌備博物館，這也是他心中規劃樂園藍圖的一部分。從創業到現在，其實每一步都是關卡，「因為螞蟻是我熱愛的事物，所以我總能想辦法克服困難。」雖然螞蟻體積很小，但王秉誠卻在他們身上投入無限大的熱情，也為未來自己的事業，開拓出無限的可能性。



王秉誠為螞蟻製作種類說明，讓參觀者對螞蟻有進一步認識。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：58