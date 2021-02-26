作者指出，台灣願景的形塑與落實，攸關台灣前景與所有人民的生活，甚且，提供每一個人都能獲得其所須的教育，並協助其發揮所長，是各級政府必須盡力的所在。示意圖／Pixabay，民報合成

聯合國於2015 年通過 2030 永續發展議題，提出 17 項全球邁向永續發展的核心目標，並藉此引領各國政府、地方政府、企業、公民團體等行動者，經由決策、投入資源與行動，共同打造永續發展的國家。聯合國的登高一呼，瞬即得到至少193個國家的認同。

進一步審視前述2030 永續發展議題，更可看出人類社會普遍存在的艱難問題與挑戰，諸如：消除一切形式的貧窮、飢餓，確保糧食安全、身體健康、各年齡層的福祉、高品質的教育與終身學習、性別平權、水及衛生的永續管理、包容且永續的經濟發展且人人都能充分發揮其生產力、建立具有韌性的基礎建設、減少國內與國家間的不平等、居住環境、生產模式與消費皆必須具有永續性，積極因應氣候變遷的影響、保育及永續利用海洋或海洋資源，保護、維護及促進陸域生態系統的永續使用，終止及逆轉土地惡化並遏止生物多樣性的喪失，促進和平包容的社會且能伸張正義，並發展全球夥伴關係。基本上，這些都是建設一個永續發展國家以及提升人民福祉的重要作為，更是各級政府必須戮力達成的目標。

其實，2017年行政院即核定《國家永續發展委員會設置要點》，並強調為了加強保護環境生態、強化社會正義、促進經濟發展、維護國土資源、建設健康永續家園，追求國家永續發展等，設置國家永續發展委員會。另外，民間基金會更早於2011年，邀集10位學者專家，共同撰述《2040台灣願景》一書，內容包括：總體資源、經濟與產業、政治、社會、文化等議題，其中，社會面向係揭示環境與生態、族群和諧、勞資關係、社會福利的願景，文化面向則建構文化建設、新聞媒體、教育的願景，頗值借鏡。

讓全民獲得所須的教育

此外，2011年，當時的文建會，亦曾與一家知名雜誌社合作舉辦「願景2030」系列論壇，針對國際、政治、經濟、娛樂、環保生態、科技、兩岸、教育、文化與藝術、觀光與休閒生活、社會，以及媒體等12項主題進行座談，再以公開論壇與民眾交流，並透過網路方式匯集民意，最後出版專書，用以描繪國家願景與想像的藍圖。然而，當年因僅由文建會出面，在行政層級與涵蓋面上，未能擴及整體的國家事務。

同樣，本（2）月24日國民黨主辦「願景台灣2030」論壇，議題聚焦於居住正義、低薪等，惟因受限於舉辦形式、邀請對象，似難引起社會大眾的興趣。反倒多關注於江、柯二人同台的效應與揣測，也惹來不少負評，論壇內容乏人注意。實際上，台灣願景的形塑與落實，攸關台灣前景與所有人民的生活，甚且，提供每一個人都能獲得其所須的教育，並協助其發揮所長，是各級政府必須盡力的所在。切莫蹉跎寶貴的執政時光，倘僅醉心於權力或利益的追逐，實有負人民所託。