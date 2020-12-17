作者指出，進入「黑人的命也是命」全球網路，當打上捐款字樣，會冒出「華人進步會」，意即捐款到「華人進步會」，等於捐給黑命貴組織。示意圖／擷自兩者網站，民報合成

蘇維埃的共產國際擴張沒有完成，現在，這個任務將由中共完成。

12日，英國《周日郵報》報導，幾十年來，中共195萬間諜特務，已經深入英國黨政工商企業各階層，包含輝瑞製藥公司，也有中共特務，單單渣打銀行和匯豐銀行，內部就有600名中共黨員，波音和勞斯萊斯也有隱藏的中共黨員，數目相當驚人，但是，真相更令人震驚，這些共產黨的黨員檔案，來自一個中共高層的異議份子，真實性很高。

紅色擴張遍布全球

根據了解，中共對全球擴張和滲透，不只是西方國家，也包含其他第三世界國家，所有完整名單，應該不只限於英國而已，長期以來，中國利用經濟當武器，早已經深入歐洲國家，稱霸世界的野心一覽無遺，就像習近平所說，「說好中國故事，要讓全世界愛上共產黨」。

英國被紅色滲透和美國沒兩樣，中共已經可以大聲告知全世界，我們在美國政府高層有自己人，英國和全世界高層，也都有自己人。

英國被滲透是可以理解的，二戰之後，英國工黨打敗保守黨的邱吉爾，拿到執政權，社會主義因素也開始滲入英國，英國很多制度也接近社會主義，例如醫療制度，社會福利制度，英國對共產主義不設防，雖然邱吉爾在他所寫的，《世界危機》書中，早已經提出警告，「納粹之後，共產主義獨裁法西斯將為世界帶來災難」，可惜沒有人聽，如今英國已經深陷紅色風暴之中，國家被紅色蛀蟲纏身。

美國是第一個被紅色滲透，不輸英國的國家，如果以人口來論，195萬共產黨滲透英國，那麼中共滲透美國少說也來到500萬人數。基本上，美國服膺民主自由制度因此並不排斥共產黨，美國共產黨在1919年已經成立，雖然在1950年，因為中國內戰和韓戰，短暫地掀起美國反共的「麥卡錫」風暴，國務院以及公務機構的共產黨黨員，受到部分清洗，連同左派團體也受到壓制，但是，美國左翼並未因此就消失，反而變得更加激進。



邱吉爾在他所寫的「世界危機」書中，早已經警告說「納粹之後，共產主義獨裁法西斯將為世界帶來災難」。圖／擷自維基百科、博客來，民報合成

這一次美國大選政變，可以說是左翼力量配合華府深層政府官僚，對美國的攻擊，這些左翼力量有軟硬兩手，軟的是左派的主流媒體，網路大咖，硬的就是上街頭搞暴動的「黑命貴」組織。

寫「改變美國的陰謀—身分政治正在衝襲自由土地」一書的作者岡薩雷斯說，「美國左翼力量已經和中共在美國的左派勢力結合，成為顛覆美國的毒素」，岡薩雷斯分析這次大選中，黑命貴運動選前暴動半年，他們如何和「華人進步會」勾結，而華人進步會又從中共拿到資源。

「華人進步會」最早的起源，是清末移民到美國的「義和拳」組織，這個組織的目的就是團結華人移民，避免華人在美國被白人欺負，因此取名「義和拳」，義和拳經過歷史的演變，轉身為華人進步會，中共崛起之後，就用金錢吸收這個組織，這一次選舉中，才顯露真面目。

左派勢力已經控制美國

回頭看「黑命貴組織」，進入網路可以看到「黑人的命也是命」全球網路，這個網路的目標就是推銷革命，當你打上捐款字樣，會冒出「華人進步會」，意思就是捐款到「華人進步會」，等於捐給黑命貴組織，這個組織又和主張暴力革命的「安提法」連接一起，「安提法」已經被美國政府視為恐怖團體。

目前，抨擊美國大選舞弊者，只剩下「法輪功」支持的《大紀元》，《新唐人》，以及一些比較小的中國民運分子個人視頻，目前正被YT一一刪除，而「臉書」的事實審查工作，也被揭穿由親共的華人擔任，拿「抖音」的補助款，加上《紐約時報》，這些主流媒體從旁協助，一起努力力拱拜登上台，所以有媒體說，「此次美國大選，是川普和中共的競賽」。

有媒體質疑歐巴馬應該是華府沼澤幕後主導者，最近又爆料，拒絕對大選舞弊案調查的巴爾，已經被深層政府以四千萬美金收買，並辭去司法部長職位，可見華府的沼澤真的很深，又很汙黑，這樣子的美國，才令人吃驚，保守派期待川普連任，可以徹底打掃華府沼澤，清除左翼勢力，現在看來，成功機會越來越渺茫了。