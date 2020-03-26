行政院會今（26）日拍板通過農委會提報的「農民退休儲金條例」草案，行政院長蘇貞昌表示，政府在現行老農津貼每月7550元基礎上，進一步建構農民退休金制度，如從30歲起月繳約1400元，65歲退休可月領2萬6000元，提升農民退休生活保障。

農委會說明，農民退休生活保障水準由「老農津貼」提升為「老年農民福利津貼」（老農津貼）加上「農民退休儲金」（退休儲金），農民退休儲金是參仿「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶（個人專戶），由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。

農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。依目前老農津貼每月7550元，每4年依消費者物價指數（約4%）調整1次；勞工每月基本工資2萬3800元，每年平均調升2%；基金收益3%；平均餘命20年；及農民提繳6%的條件設算，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬元；30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

依農民退休儲金條例草案內容， 未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付的農民健康保險被保險人，可自願提繳退休儲金，退休儲金由農民及中央主管機關按月共同提繳，並儲存於勞動部勞工保險局設立的個人專戶，提繳金額依勞工基本工資(今年1月1日起月薪為2萬3800元)乘上提繳比率計算；提繳比率由農民於1%至6%內依意願決定。

農民依規定提繳退休儲金後，政府依農民提繳的退休儲金，按月提繳相同金額至個人專戶，農民年滿65歲時得請領個人專戶的本金及累積收益，依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，按月定期發給，農民已領退休儲金後死亡，個人專戶賸餘金額由遺屬或指定請領人領回。

蘇貞昌表示，為健全農民社會安全制度，提高農民年老後的經濟生活保障，政府在現行老農津貼每月7550元的基礎上，進一步建構農民退休金制度，讓有意願儲蓄退休儲金的農民，能與其他行業同樣享有適當的生活水準，照顧農民退休安養生活。

蘇貞昌指出，本案有助鼓勵農民儲蓄養老，讓農民與政府共同提繳退休儲金，攸關廣大農民的福祉，請農委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。