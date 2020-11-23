習近平繼承秦始皇和毛澤東，為了維持他的專制政權，以復興中華民族的光輝文化和歷史為名，推展獨裁專制政治。圖／擷自人民網

台灣駐德大使謝志偉，在臉書貼了中國的台獨黑名單，我名列其中。朋友叫我「頑固的台獨份子」。我感覺不很自在。我支持台獨，但我不頑固。

我一生相信、支持自由民主人權，反對種族國家主義，更反對專制獨裁。我反對毛澤東的中國，也反對蔣介石的台灣。我支持獨立的是自由民主的台灣，不是蔣家專制統治的台灣。

我曾天真地希望鄧小平的復出和天安門的民主運動會導致中國的民主化，蔣經國1970年代的「革新保台」會走上台灣民主化的大道。結果，我大失所望。鄧小平發動天安門大屠殺，蔣經國引爆高雄事件。

1970蔡同榮在南加大邀請我參加他的台獨組織，主張革命推翻蔣家政權。我沒參加，除了個人學業沒完成、沒事業沒錢外，認為台灣暴力革命條件不夠、民主化還有希望，也是我遲疑的原因。

1983、85, 我被鄧小平邀請參加「台灣之將來」會議，我就強調，我不是基本教義派（頑固）的台獨，假如中國民主化，我不反對台灣和中國統一。

頑固的民主份子

同理，我不反對台灣和民主的美國或日本統一。

假如我有機會見到習近平，我想提出3個大哉問。1、80％以上的台灣人不願意當中國人，為什麼你非要強迫，甚至武力統一台灣不可？2、為什麼中國和美國會有如是嚴峻（敵我矛盾）的衝突？3、為什麼文明大國、中國不能接受自由民主人權普世價值，發展成民主國度，與美國文明競爭，不是文明衝突？

問題很大，其實答案很簡單。因其2千多年根深蒂固的專制文化和獨裁政治，習近平繼承秦始皇和毛澤東，為了維持他的專制政權，以復興中華民族的光輝文化和歷史為名，推展他的越來越獨裁的專制政治。

習近平變成習皇帝。像秦始皇到毛澤東的中國皇帝，習皇帝蒙著眼睛說瞎話，欺騙、洗腦中國人，也想欺騙、洗腦世人，用他天羅地網、無孔不入的思想言論控制、宣傳統戰機構，抹黑美國、日本、台灣等國的民主，說它亂七八槽是假民主。他的「中國特色」的社會主義民主，才是真正人民當家作主的真民主。是非不分、黑白顛倒。

絕大多數民主國家的人民不受騙，不相信習皇帝的「真」民主。很多的中國人，在2千年的專制中國文化熏淘下，接受、服從、甚至相信他的欺世騙人說法。

專制中國和民主美國的東西文明衝突，在帝國主義權勢政治的推波助瀾下，形成了今日越燒越熱的美中新冷戰。

習皇帝絕對不承認他專制，他的獨裁是美國領導的民主聯盟圍堵中國的主因。他越來越頑固專制。

我的根本思想、信仰是民主。我是頑固的民主，不是頑固的台獨。（2020/11/23）



作者說：我的根本思想、信仰是民主。我是頑固的民主，不是頑固的台獨。圖／民報資料照，謝志偉臉書，民報合成​