全台灣有七成以上的鵪鶉蛋是從這裡產出的。嘉義縣溪口鄉已成為鵪鶉蛋的故鄉…

嘉義縣府勞工暨青年發展處主辦「2021年嘉義縣青年創新創意影展競賽」取名「金鷳獎」，見證職場職人故事，陳科行、王淑盈製作的《鵪鶉起飛》獲得網路人氣獎。

《鵪鶉起飛》影片一開頭「來自阿里山下的陽光鵪鶉牧場」揭示第三代接棒傳承鵪鶉業，引入科技現代化的新思維與努力。王淑盈說：「兩年前我們取名叫《「陽光鵪鶉牧場》，就是希望給客戶陽光般溫暖的幸福感。.....曾經飼養鵪鶉這個行業老被認為是地下工廠、被被當作是畜牧汙染源，我們也是新一代的年輕人，投入這個產業希望被支持….。 我從嫁入這個家後，從挑蛋、搬蛋、抬蛋開始做起，因為有環工背景，這兩年我努力透過一些政府的專案與地方、中央政府做連結，不斷地對外露出我們產品製程跟資訊….真的很開心，我們的產業跟產品價值逐漸翻轉別既定印象。…」

陳科行在影片說，新的鵪鶉蛋食品廠目前已投入7000多萬，在真正承接這個行業後，我們力拼的第一件事情就是讓文件、廠登、產品..所有的都合法化….；王淑盈說，我們覺得做食品一定要有良心。陳科行接續說，我們會把這份良心用科盈食品把它傳承下去。

「金鷳獎」讓青年紀錄自己家鄉的故事，用鏡頭訴說各個角落的故事，影像非常質樸、率真， 本屆影展評審長洪馬克導演提及，這次多數作品在水準之上、非常優秀，讓人看到許多嘉義縣地方職人樸實自然的堅毅精神，濃厚的情感讓觀影者深受感動。 勞青處長陳奕翰表示，嘉義縣首屆「金鷳獎」作品相當多元精彩，作品呈現高水準拍攝技巧，期望為在地青年人搭建舞台，也讓外地青年透過本影展競賽參與，行銷嘉義縣豐富的樣態、風土以及深厚人文內涵。

※陽光鵪鶉牧場

https://www.sunnyfarm.com.tw/about.asp?deid=1

《品牌介紹》

阿公總是說：

「曾經鵪鶉蛋是只存在於田野中的美味，是我每一次在田野中玩著捉迷藏可以得到的意外寶藏，對我而言他是田野裡閃著光的珍珠，在那個物資匱乏的年代，珍貴的鵪鶉蛋是從不出現在餐桌上的東西，因此每一次發現的鵪鶉蛋，我都珍貴的抱在懷中，帶回家跟家人分享，然而卻總是不夠分，這是我探險玩樂之餘的小小遺憾。」

我們阿公就從這裡開始。 開始我們幸福的夢想~養殖然後加工鵪鶉蛋，做最簡單美味鳥蛋與您分享^^.

嗨~~我們是陽光鵪鶉牧場，來自全台鵪鶉蛋產量最大的溪口！嘉義縣溪口鄉是鵪鶉的故鄉，做為鵪鶉蛋養殖的我們，經歷了一甲子的時間，傾注三代的堅持與專注，為的只是做好我們的本業，致力於養殖鵪鶉跟鳥蛋加工，「鳥蛋早已成為日常，成為生命，成為我們的根。」

從產地到餐桌，不假他人之手的一貫作業，為的是保持初衷，希望讓大家吃的安心與美味，並感受到我們對於鳥蛋的堅持；並且為了食品更加衛生及安全，我們從早期請家家戶戶幫忙剝蛋(傳說的剝蛋一條街)，到現在已經改為完全自動化生產水煮蛋，以及其他鵪鶉蛋加工商品（皮蛋、鹹蛋及各式滷蛋），現在已經第三代了，還是維持初衷使用天然的養殖方式，去養育鵪鶉，讓牠們孕育新鮮健康的鳥蛋。

套一句阿公的話:「人生齁 有的沒的太多了，代誌甘單做尚賀！」我們秉持著這個理念一直走到現在，希望你們能來好好的認識我們！

《OEM工廠》

科盈食品有限公司投入蛋鵪鶉養殖，至今已屆58年(1962~2019)，現為台灣產能及服務範圍最廣的鵪鶉蛋公司，並且許多大型食品廠、飯店、連鎖餐飲、團膳等，均為科盈服務之客戶。

為求「在地生產、新鮮運送」，提高產品品質，因此牧場設立於鵪鶉的故鄉~嘉義縣溪口鄉，並且利用高科技的密閉禽舍與自動化環境控制系統養殖，因此養殖過程不需另外施打抗生素，並且於2019年自日本引進全台最先進的連續式煮蛋設備，生產作業全程衛生，品質符合歐美先進國家標準，最後蛋品運送過程也堅持冷藏保鮮運送。

一條龍的作業，從前端的蛋鳥飼養，中段的蛋品加工製造，到末端的成品物流配送，皆以業界最頂尖的生產設備、最嚴格的衛生安全檢驗，從生產源頭即嚴格管控品質，用心將每一顆營養鵪鶉蛋送到您手中，為您們的食品安全把關。