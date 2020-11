成長過程,對於每四年一次的美國大選,總會多一份關注。尤其1960那一年,43歲的甘迺迪參議員,挑戰時任副總統的尼克森,一戰成名,並成為美國最年輕的總統之一,鼓舞了很多人,走上政治之路。那年是首次利用電視現場轉播總統候選人的辯論,雙方的表現,不論是外表妝扮、表達技巧、論述內容或臨場表現,至今仍為人津津樂道,也是候選人的經典教材。此外,甘迺迪在就職演說中提到:「不要問你的國家能為你做些什麼,而要問你能為你的國家做些什麼。」(Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.),更成為美國歷任總統就職演說中最膾炙人口的語句之一。只可惜,甘迺迪總統就職未滿二年即遇刺,他的競選對手尼克森,雖如願於1968年當選總統,且獲得連任,但於1974年,因水門案黯然辭職下台。

今年的美國總統大選,因二位候選人經歷皆至為豐富,旗鼓相當,競選期間,毫無保留的互相攻訐,煙硝瀰漫,投票前夕,部分店家和居民紛紛採取自保的措施。開票過程,更有好幾州,票數拉鋸,且差距甚微,爭論四起,甚至上街抗議,拜登雖已宣布當選,但川普堅不承認敗選,透過競選團隊發表聲明,擬循法律訴訟,追求真相。究竟會如何收場,美國社會如何癒合以及對國際局勢的影響為何,皆值得持續觀察。

另一方面,距離2022年台灣地方選舉,雖仍有大約二年的時間,但有意參選者早已提前開跑,整修門面的有之,更多的潛在候選人暗地裡積極招兵買馬,成立或加入群組,散布其問政經歷或生活日常瑣事,甚至暗批可能的對手,但有時,粗糙的手法,讓人不忍卒睹,也覺好笑。近日有一電子媒體,即刊登一篇2022年嘉義市長的點將錄,表面上,將現任的黃市長與卸任的凃市長比較一番,其實,明眼人一望即知,是在強烈推薦第三人。文章內容指出,黃市長的親和力強,但創新作為遠不如凃市長,凃市長能解決多項市政沉疴,例如:延宕28年的鐵路高架化、39年零進度的貨物轉運中心,卻無法獲得大多數選民的支持。

慎選最佳領導者 造福鄉梓

實際上,政治人物各有所長,在做事和做人之間,選民未必選擇會做事的人,通常,選民會說,他做了什麼,我不知道,但是,若見到我時,能叫得出我的名字,讓我在眾人之中,很有面子,甚至,也會這樣問候:好久沒看到你了,家人好嗎?哪天去你家坐一坐等的溫馨語句,我就支持他。然而,只要能客觀比較不同縣市的景觀環境與生活條件,不難看出施政的績效,例如:一樣的海港,為何某些縣市能整理的井井有條,停車場、商店街、旅遊廣場、海邊步道等的規畫,既能親近海洋,又能品嘗新鮮海味,讓人樂於前來,且一來再來,邀朋引伴一起來。其它的繁榮景象、便捷的交通建設、保持城鄉特色的社區營造等,皆是很容易客觀比較,顯而易見的事實。

嘉義市自古即有阿里山門戶之稱,現在,又常被鄰近的嘉義縣,喻為蛋黃區。因此,與其關心誰將參選2022,不如認真思考,如何延續嘉義市的文化底蘊,不分黨派,加速建設,回應市民的期待。整體而言,台灣各縣市皆須再進步,且施政的良窳,攸關大眾福利甚鉅。因此,慎選出最佳的領導者,才是最關鍵的因素。