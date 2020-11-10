成長過程，對於每四年一次的美國大選，總會多一份關注。尤其1960那一年，43歲的甘迺迪參議員，挑戰時任副總統的尼克森，一戰成名，並成為美國最年輕的總統之一，鼓舞了很多人，走上政治之路。那年是首次利用電視現場轉播總統候選人的辯論，雙方的表現，不論是外表妝扮、表達技巧、論述內容或臨場表現，至今仍為人津津樂道，也是候選人的經典教材。此外，甘迺迪在就職演說中提到：「不要問你的國家能為你做些什麼，而要問你能為你的國家做些什麼。」（Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.），更成為美國歷任總統就職演說中最膾炙人口的語句之一。只可惜，甘迺迪總統就職未滿二年即遇刺，他的競選對手尼克森，雖如願於1968年當選總統，且獲得連任，但於1974年，因水門案黯然辭職下台。

今年的美國總統大選，因二位候選人經歷皆至為豐富，旗鼓相當，競選期間，毫無保留的互相攻訐，煙硝瀰漫，投票前夕，部分店家和居民紛紛採取自保的措施。開票過程，更有好幾州，票數拉鋸，且差距甚微，爭論四起，甚至上街抗議，拜登雖已宣布當選，但川普堅不承認敗選，透過競選團隊發表聲明，擬循法律訴訟，追求真相。究竟會如何收場，美國社會如何癒合以及對國際局勢的影響為何，皆值得持續觀察。

另一方面，距離2022年台灣地方選舉，雖仍有大約二年的時間，但有意參選者早已提前開跑，整修門面的有之，更多的潛在候選人暗地裡積極招兵買馬，成立或加入群組，散布其問政經歷或生活日常瑣事，甚至暗批可能的對手，但有時，粗糙的手法，讓人不忍卒睹，也覺好笑。近日有一電子媒體，即刊登一篇2022年嘉義市長的點將錄，表面上，將現任的黃市長與卸任的凃市長比較一番，其實，明眼人一望即知，是在強烈推薦第三人。文章內容指出，黃市長的親和力強，但創新作為遠不如凃市長，凃市長能解決多項市政沉疴，例如：延宕28年的鐵路高架化、39年零進度的貨物轉運中心，卻無法獲得大多數選民的支持。

慎選最佳領導者 造福鄉梓

實際上，政治人物各有所長，在做事和做人之間，選民未必選擇會做事的人，通常，選民會說，他做了什麼，我不知道，但是，若見到我時，能叫得出我的名字，讓我在眾人之中，很有面子，甚至，也會這樣問候：好久沒看到你了，家人好嗎？哪天去你家坐一坐等的溫馨語句，我就支持他。然而，只要能客觀比較不同縣市的景觀環境與生活條件，不難看出施政的績效，例如：一樣的海港，為何某些縣市能整理的井井有條，停車場、商店街、旅遊廣場、海邊步道等的規畫，既能親近海洋，又能品嘗新鮮海味，讓人樂於前來，且一來再來，邀朋引伴一起來。其它的繁榮景象、便捷的交通建設、保持城鄉特色的社區營造等，皆是很容易客觀比較，顯而易見的事實。

嘉義市自古即有阿里山門戶之稱，現在，又常被鄰近的嘉義縣，喻為蛋黃區。因此，與其關心誰將參選2022，不如認真思考，如何延續嘉義市的文化底蘊，不分黨派，加速建設，回應市民的期待。整體而言，台灣各縣市皆須再進步，且施政的良窳，攸關大眾福利甚鉅。因此，慎選出最佳的領導者，才是最關鍵的因素。