德國當代評論家卡洛林可恩在她的著作《差異自由消失的年代》中說「在仇恨暴力肆虐的年代，沒有人是局外人」。圖／擷自維基百科，公有領域，網路書店，民報合成

德國當代評論家卡洛琳恩可在她所寫的《差異自由消失的年代》一書中說，「開放社會最大的關鍵就是持續容許，宗教、語言、性別、文化的多樣性，唯有如此，才能讓異議者綻放自由的光彩」，反過來看，統一、同質、一致，就是自由的殺手，為了達到這三個條件，強者只好施展暴力，結果助長了仇恨。

統獨來自意願而非使命

歷史上納粹德國對猶太人迫害，蘇維埃共產黨掌權後清算異己，乃至中共奪取政權後的多項政治運動，無一不是為了追求同質。

台灣多數民眾拒絕被中共併吞，不只是文明差異程度而已，台灣進行40年的民主化運動，很顯然已經打造台灣走向開放社會，但是，中國的40年改革開放，幾乎被共產黨完全主導，本質上和計畫經濟沒有兩樣，所謂自由，只是樣板奴隸自由，國家企業還是高高在上，民間只是附庸，黨的政策用力在經濟層面居多，忽視公民教育，反觀社會的封鎖、自閉、單元，以及排他性仍然強烈，當中台展開相互來往30年以來，這兩種不同價值的碰撞，也更加激烈。

中共和台灣社會的衝突，同樣出現在新疆，改革開放後的經濟發展，鼓勵維吾爾族的自主性格，穆斯林文化和漢族文化激烈衝突，結果造成今天的文化滅絕和種族排斥，香港則是企圖把一半的民主化，引向全面港人治港的完全民主，結果卻刺激到中共脆弱的國家統一神經，中共暴力鎮壓下，港人的民主終究一夕喪失。

北京散播仇台言論

看看今年中共兩會，從上到下，所傳播的仇台言論，就可以理解，卡洛林可恩這句話正確無比，中共為了併吞台灣，消滅異議，把民族主義無限上綱，圈養一大堆仇恨台灣的所謂「義和團粉紅衛兵」，從網路翻牆散播仇恨台灣的言論，而台灣的在地協助者，也變成二手傳播的兇手，真假訊息交叉利用，對台灣進行洗腦認知作戰。

中共兩會上，王毅的戰狼嘴臉，倒黑為白，還有所謂台灣代表還大言不慚，認為中共在鳳梨事件上只是給予台灣恩惠，所謂台灣人大代表，不知台灣社會情緒，對台灣語言霸凌，恩將仇報，讓人嘆為觀止。

今天從廣東徐聞到海南島種出來的台農16號、17號鳳梨，幾乎全部由台農一手栽培，技術無償讓給中國農民，說難聽一點，不要說種鳳梨的技術，如果沒有台農辛苦指導，中國人連鳳梨也不會吃。一名台灣鳳梨農民告訴我，他曾經被邀請到成都，指導中國人如何切鳳梨，吃鳳梨，這只是兩年前的事而已。如今，中共突然中斷台灣鳳梨進口，緊接著鼓勵徐聞鳳梨上市，違背WTO 的自由貿易精神，事實上，中台在農產品貿易上，中國農產品輸入台灣的金額，遠大於台灣進口到中國，如果真的要搞「你禁止，我也禁止」，那麼受傷更大的是中國農產品，正確的做法是中國應該讓不同來源的產品平等上架，讓消費者自由選擇，而不是這位台灣代表所說的，「中國也有鳳梨，給台灣鳳梨進口，是施給台灣恩惠」，台灣代表把台灣當乞丐，討好中國，這樣的人一說話，就是看扁台灣的仇視言論，還不知道飲水思源，難怪中國併吞台灣的企圖，一直無法完成。

中共企圖把不同的社群放在一起生活，發明所謂「一國兩制」的併吞模式，但是，卻又縱容來自網軍和小粉紅甚至高層黨國高官，所發表的仇台言論，負負相加，無法得正。

卡洛林可恩說，「在仇恨暴力肆虐的年代，沒有人是局外人，當『仇視者』開始反省仇恨很可能是『有毒的政治情緒』，並且加以制止，我們才會找到人與人之間的連結，為社會打造良好的民主基礎，讓彼此有所差異的社群，可以一起生活下去」，這句話恐怕王毅也不懂。

仇恨最終以戰爭收場，戰爭再度複製仇恨，循環不已，唯有中共接受並尊重台灣是一個獨立國家，才是兩國統一或合併的開始，疫情後的中台關係如何營造，主動權還是掌握在中共手上。



作者指出今年中共兩會，從上到下傳播許多仇台言論，倒黑為白。圖／擷自CCTV影片