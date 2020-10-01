1945以後的台灣，對本地人或逃難來台的所謂『外省人』，這個問題至今仍是一個深深困擾台灣的問題。以中華民國的正統自居的國民黨流亡政權，槍桿子出政權，在台灣施行中國認同意識型態的洗腦宣傳和教育。大略地說，1935以後出生的台灣人，從小學開始所受到的學校教育，完全是國民黨的洗腦教育。挾著暴虐的戒嚴統治，和黨、政、軍、情、特、教、媒體全面控制，猶如布下天羅地網般，沒有人能逃過這個洗腦過程。經過長期自由化和民主化的抗爭，現在大部分台灣人都已經認知了他們的身世，也認清了台灣將來應該走的方向。其中說得最徹底的，莫過於李登輝自稱要留給台灣的兩本著作之一：《二十一世紀台灣要到哪裡去》。

1923年出生的李登輝，歷經日本時代和留學美國的教育，也經歷了中國式的統治和官僚體系的洗禮，傾其畢生所得的學問、經驗和智慧，從自然科學、到社會科學和政治哲學，深入剖析了二十世紀到二十一世紀的科學發展和成就，以及世界全球化的社會發展情勢，也談到美國和中國勢力的消長，最後結語才提及台灣要往哪裡走的問題。他不無感嘆地說，台灣人還是得在哲學上思考『我是誰』這個根本問題。對台灣人或在台灣的中國人來說，『我是誰』可不是簡單的問題。有些本地台灣人到今天都還沒有得到答案。對一些所謂的『外省人』來說，可能是更為困難的問題吧？

中國種族優越論製造衝突

國民黨在台灣施行的洗腦教育，以中國沙文主義的種族優越論作為基礎，這和幾千年來，中國同化消滅少數民族的策略，如出一輒。這種種族優越論，不但泯滅人性，製造了很多衝突和悲劇，也綁住了中國人思想開放的可能，和向其他進步文明謙虛學習的心態。這就是為什麼泱泱大國的中國會輸給小日本的原因。也是今天共產統治下的中國，不能自由化和民主化的病根。很多人無法了解，共產黨那麼差，那麼不自由、不民主，為麼十四億中國人不起來革命？沒錯，中共政權今天靠的還是這個『中國沙文主義』根深蒂固的種族優越論，在跟自由世界頑抗。

最近台灣出生，去中國演藝賺錢的一些藝人，在中國唱「我愛祖國」，引起台灣輿論的批評，也掀起了『中國』或『台灣』的論戰。演藝人員為了賺錢去中國賣藝，和台商為了賺錢去中國設廠或上班，一樣是潮流所趨、情勢所迫。如果你賺你的錢，不要捲入政治，沒有人能說你甚麼。但是如果自願成為中共統戰的馬前卒，傷害台灣或『中華民國』的國格，那當然就得接受政治的批評。這個問題在台灣引起的衝突或討論，不是壞事，甚至可以正面來看。台灣這個自由社會，容得下這種討論。國人也不必太死腦筋。

在共產黨和國民黨之間，在中國或台灣之間，所謂的『外省人』在1949作過抉擇。蔣經國和很多『外省人』或『外省人』第二代、第三代，也作了明智而理性的選擇。土生土長的台灣人，歷經戒嚴和洗腦，在他們的一輩子中，也作過選擇，或『再選擇』。我認為對個人來說，這是『選擇題』而非『是非題』。雖然你的選擇，在普世價值和中國長遠利益上來說，可能是一個『是非題』。但是在民主自由的台灣，法律尚未認定中國是敵國的情形下，藝人也罷，政客也罷，政府沒有辦法以法律來追究這種出賣台灣的行為。但是我們相信，在將來這些人和當年選擇台灣而非中國一樣，會知道他們現在選擇的是對還是錯。我們對自由、民主和人性有信心！我們對台灣有信心！