蘇貞昌在台灣歷史博館致詞表示，台灣有自己的歷史、建立自己的國家，並保存前人們一路走來辛苦打拚的每一步...

「歷史常是勝利者的筆記，統治者的神話」行政院長蘇貞昌說，過去我們在學校所學歷史是大中國史觀，過去千百年背的滾瓜爛熟，卻對最近幾十年或幾百年完全不知，他強調，台灣有自己的歷史、建立自己的國家，並保存前人們一路走來辛苦打拚的每一步.....

他並強調，台史博應與台灣這塊土地連結，妥善徵集、保存及活化台灣的資料與文物，並透過各式宣傳管道，讓後世能夠明瞭前人的辛苦歷程，進一步讓台灣人能夠引以為榮、為傲，共同為這個國家努力。

文化部所屬國立台灣歷史博物館與國立台灣文學館由四級機構升格為三級機構，8日分別舉行升格揭牌典禮。蘇貞昌在台灣歷史博館致詞表示，該館在他上次擔任行政院長時成立，並在他再度擔任閣揆時升格。他指出，台灣人在自己的土地上，要建立自己的國家，而外來統治者從不將臺灣的歷史放在正位上，歷史常是「勝利者的筆記、統治者的神話」。過去我們在學校所學的歷史是大中國史觀，但對於近百年，甚至是近十年的歷史卻懵懂無知。

蘇貞昌強調，台灣應擁有自己的歷史，應讓人民在這塊土地上建立自己的國家，並保存前人們一路走來辛苦打拚的每一步，讓後世能夠明瞭前人的辛苦歷程；同時也讓世界知道，有一群人在這塊土地上如此努力，而國立台灣歷史博物館對此任務責無旁貸。

「國立台灣歷史博物館是國家的博物館、是大家的博物館，更是要成為與國際聯繫交流的博物館」。因此，他認為，台史博應與台灣這塊土地連結，並善用故事、圖畫、影視音等各種方法宣傳，讓全台民眾均能認識該博物館並前來參觀，同時也讓孩子知道其重要性，如此才是大家的博物館。

此外，蘇院長也指出，前人們在台灣這塊土地上一路辛苦打拚，這些辛苦奮鬥的資料已快速消失中，需要耗費大量經費、人力及努力，才能保存下來。尤其社會快速轉變，有些資料甚至因隔代交接而散佚各處，因此國立台灣歷史博物館有責任妥善進行徵集，並藉由展覽方式供民眾觀看，進而與這些文物間產生感情，如此大家才會共同為這個國家一起努力。他請李永得部長特別支持張隆志館長，讓該博物館採用專案方式蒐集各方資料，並妥善爬梳整理及保存民間提供的資料與文物，不要讓資料散佚在民間。

蘇貞昌出席國立台灣文學館升格典禮時表示，一百年前台灣先賢蔣渭水在其「臨床講義」中，診斷台灣是世界文化的低能兒，智識淺薄、只重私利、罔顧衛生，沒有永久大計；然而，一百年後，台灣在世界防疫表現卻名列前茅。

他進一步指出，過去台灣只有中國文學及鄉土文學，文學發展不甚蓬勃，此乃因當年統治者明瞭文學與文字的力量，一支筆勝過十萬軍，所以他們從中國撤退到台灣後，不容許台灣人用筆書寫台灣人的感情及對這塊土地的堅持，以及用筆敘說故事、凝聚人心。當年有識之士只能在出國時，從海外購買禁書觀看，回國前並棄置國外機場。

因此不僅要升格，更要透過紙、筆，甚至是「力透紙背」的方式，並運用網路等先進科技，讓台灣人一代一代在這個土地奮鬥的故事能夠向後世傳承。

他也期許文化部將此列為最重點的工作，大力協助國立台灣文學館，尤其台南市保存許多尚未遭破壞的歷史古蹟文物，行政院李孟諺秘書長曾擔任過南市代理市長，特別能感同身受台南是一個好地方，而行政院也將給予補助，希望能夠恢復當年的富麗堂皇，讓大家能夠看到歷史走過的樣貌與精彩，「有過去才有現在、有現在才有未來」，希望一百年後如果再重新診斷台灣，台灣已經非常精彩。